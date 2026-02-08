Thua Thái Lan 0-2 tại Rajamangala, Malaysia rơi vào cuộc đua sinh tử ở ASEAN Cup Thái Lan đánh bại Malaysia 2-0 nhờ các bàn thắng của Yotsakorn và Teerasak, đẩy đối thủ vào trận chiến sinh tử với Philippines ở lượt cuối bảng B.

Thái Lan đã chính thức chặn đứng chuỗi trận toàn thắng của Malaysia tại ASEAN Cup 2026 bằng chiến thắng thuyết phục 2-0 ngay trên chảo lửa Rajamangala. Dù "Hổ Mã Lai" có thời điểm vùng lên mạnh mẽ, bản lĩnh của đội chủ nhà cùng phong độ xuất sắc của thủ thành Kampol Pathomakkakul đã giữ trọn 3 điểm ở lại Bangkok, buộc Malaysia phải bước vào trận chiến quyết định cho tấm vé vào bán kết.

Malaysia chịu thất bại 0-2 trước Thái Lan trên sân Rajamangala.

Sự hiệu quả của Thái Lan và màn trình diễn xuất sắc của Kampol

Thi đấu trước sự chứng kiến của 16.037 khán giả, Thái Lan cho thấy sự thực dụng và lạnh lùng trong các đợt lên bóng. Hai pha lập công của Yotsakorn Burapha và Teerasak Poeiphimai đã giúp đội chủ nhà vươn lên dẫn trước hai bàn, tạo ra khoảng cách an toàn trước đối thủ duyên nợ.

Dù nhịp độ trận đấu có những thời điểm bị đứt quãng, Thái Lan vẫn làm chủ tình hình nhờ điểm tựa vững chắc nơi hàng phòng ngự. Trong khoảng thời gian cuối trận khi Malaysia dồn toàn lực tấn công, thủ môn Kampol Pathomakkakul đã trở thành chốt chặn không thể vượt qua. Phút 78, Paulo Josue tung cú dứt điểm hiểm hóc vào góc thấp khung thành nhưng Kampol đã đổ người cứu thua xuất thần. Đến phút 87, thủ môn này tiếp tục cản phá thành công cú sút xa đầy uy lực của Daryl Sham để bảo toàn chiến thắng 2-0.

Làn gió mới dưới thời HLV Anthony Hudson

Chiến thắng này tiếp tục củng cố niềm tin vào cuộc chuyển giao thế hệ của bóng đá Thái Lan. HLV Anthony Hudson mang đến ASEAN Cup 2026 một đội hình rất trẻ, với 16 trong tổng số 25 cầu thủ sở hữu ít hơn 20 lần khoác áo đội tuyển quốc gia.

Sau một thập kỷ phụ thuộc vào dàn công thần giàu kinh nghiệm, thế hệ kế cận của "Voi chiến" đang dần khẳng định mình. Mặc dù màn trình diễn chưa đạt đến độ thăng hoa tuyệt đối, nhưng việc duy trì mạch thắng sau chiến thắng 5-0 trước Lào đã chứng minh chiều sâu lực lượng và bản lĩnh của Thái Lan trước khi bước vào vòng bán kết.

Cuộc đua tam mã nảy lửa tại bảng B

Trận thua này đẩy Malaysia vào thế khó trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Dù đang cùng có 6 điểm như Thái Lan, Malaysia đã thi đấu nhiều hơn Myanmar và Philippines một trận. Cục diện bảng B hoàn toàn có thể biến thành một cuộc đua tam mã khốc liệt để tranh tấm vé nhì bảng, trong trường hợp Thái Lan tiếp tục giữ vững ngôi đầu.

Quyền tự quyết vào bán kết ASEAN Cup vẫn nằm trong tay thầy trò HLV Kim Pan-gon.

Dẫu vậy, cơ hội đi tiếp vẫn hoàn toàn nằm trong tay thầy trò HLV Kim Pan-gon. Họ sẽ có vài ngày nghỉ ngơi then chốt trước khi bước vào trận đấu "sinh tử" với Philippines sau đây 6 ngày. Một chiến thắng sẽ giúp Malaysia đảm bảo tấm vé trở lại vòng bán kết ASEAN Cup – mục tiêu họ từng bỏ lỡ vào năm 2024. Toàn bộ cục diện bảng B dự kiến sẽ chỉ được định đoạt ở những giây cuối cùng của lượt trận ngày 8/8.