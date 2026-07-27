Thực hư cấu hình HONOR Power 3: Pin 10.000 mAh và màn hình 7 inch có đủ bứt phá? Những thông tin rò rỉ mới nhất cho thấy HONOR Power 3 sẽ trang bị viên pin tối thiểu 10.000 mAh, màn hình phẳng 7 inch cùng chip xử lý MediaTek Dimensity bền bỉ.

HONOR Power 3 đang trở thành tâm điểm chú ý của giới công nghệ với thông số rò rỉ về viên pin tối thiểu 10.000 mAh và màn hình kích thước 7 inch. Mặc dù không đạt mức 12.000 mAh như những tin đồn ban đầu, mẫu điện thoại thế hệ mới của HONOR vẫn hứa hẹn là một thiết bị sở hữu thời lượng sử dụng vượt trội trên thị trường smartphone.

Rò rỉ thông tin HONOR Power 3

Thực tế về dung lượng pin: Lý do mốc 10.000 mAh hợp lý hơn tin đồn

Trước đó, giới thạo tin từng xôn xao về khả năng HONOR Power 3 sẽ trang bị viên pin lên tới 11.000 mAh hoặc 12.000 mAh. Tuy nhiên, thông tin mới nhất từ leaker Digital Chat Station trên mạng xã hội Weibo đã điều chỉnh kỳ vọng của người dùng về con số thực tế hơn: viên pin của máy đạt dung lượng tối thiểu 10.000 mAh.

Mẫu máy kế nhiệm Power 2 sẽ có pin vượt mốc 10000 mAh

Việc duy trì mức dung lượng này được đánh giá là bước đi phù hợp với giới hạn vật lý của linh kiện di động. Bản tiền nhiệm HONOR Power 2 ra mắt vào tháng 1 từng sở hữu viên pin 10.080 mAh. Do đó, thế hệ tiếp theo tập trung vào việc duy trì hiệu suất năng lượng và tối ưu độ dày thiết bị thay vì gia tăng kích thước viên pin quá mức.

Màn hình phẳng 7 inch: Tối ưu không gian hiển thị và thao tác

Bên cạnh yếu tố pin, HONOR Power 3 ghi nhận bước nâng cấp đáng chú ý về không gian hiển thị. Kích thước màn hình được mở rộng lên mức 7 inch, lớn hơn so với con số 6.79 inch trên phiên bản tiền nhiệm.

HONOR Power 3 sẽ có cấu hình mạnh mẽ

Thiết bị sử dụng phong cách thiết kế màn hình phẳng hoàn toàn. Lựa chọn này không chỉ đem lại diện tích hiển thị rộng rãi cho các tác vụ giải trí, xem video hay chơi game mà còn hạn chế tối đa hiện tượng chạm nhầm viền màn hình thường gặp trên các dòng máy sử dụng kính cong.

Cấu hình phần cứng: Sức mạnh từ dòng chip MediaTek Dimensity

Về khả năng xử lý, HONOR Power 3 dự kiến tiếp tục sử dụng các vi xử lý thuộc dòng Dimensity 8-series của MediaTek. Trước đó, thiết bị tiền nhiệm đã được trang bị chip Dimensity 8500 Elite với khả năng kiểm soát nhiệt độ và mức tiêu thụ điện năng tốt.

Điện thoại dùng chip Dimensity của MediaTek

Hiện chưa rõ hãng sẽ tiếp tục duy trì dòng chip cũ để tối ưu chi phí sản xuất hay nâng cấp lên phiên bản vi xử lý mới hơn như Dimensity 8600. Việc kết hợp giữa dòng chip tối ưu điện năng cùng viên pin dung lượng lớn được kỳ vọng sẽ duy trì thời gian hoạt động kéo dài cho sản phẩm.

Thời điểm ra mắt dự kiến

HONOR sẽ sớm ra mắt điện thoại Power 3 trong thời gian tới

Căn cứ theo chu kỳ nâng cấp sản phẩm hàng năm của HONOR, mẫu Power 3 nhiều khả năng sẽ chính thức trình làng vào khoảng đầu năm sau. Các thông số chi tiết khác về cụm camera, các phiên bản bộ nhớ và giá bán chính thức dự kiến sẽ tiếp tục lộ diện trong thời gian tới.