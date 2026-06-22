Thực hư thông tin GTA 6 có giá 80 USD: Chuyên gia hé lộ sự thật về các mã đặt trước Thông tin GTA 6 có giá khởi điểm 80 USD vừa bị chuyên gia rò rỉ Billbil_kun bác bỏ. Các phân tích về mã EAN cho thấy đây chỉ là mức giá tạm thời từ nhà bán lẻ trước ngày công bố chính thức 25/6.

Cộng đồng game thủ vừa được một phen xôn xao trước thông tin bom tấn GTA 6 có thể được niêm yết với giá lên tới 80 USD (khoảng 2 triệu đồng). Tuy nhiên, những phân tích kỹ thuật mới nhất từ các chuyên gia rò rỉ uy tín đã mang lại cái nhìn lạc quan hơn về mức giá thực tế của trò chơi này.

Banner quảng cáo giá đặt trước GTA 6 với hình ảnh Boobie Ike cầm tiền

Sự thật đằng sau danh sách niêm yết 80 USD tại châu Âu

Cơn sốt bắt đầu khi Fnac, một nhà bán lẻ lớn tại châu Âu, đăng tải 5 mã hàng (SKU) mới được cho là tương ứng với các phiên bản đặt trước của GTA 6. Các mã này được ký hiệu từ RS1 đến RS5, khiến nhiều người hâm mộ suy luận đây là tên viết tắt của nhà phát triển Rockstar Games.

Trong danh sách này, phiên bản có mức giá thấp nhất được ghi nhận là 90 Euro. Sau khi tính toán và loại trừ thuế giá trị gia tăng (VAT) theo đặc thù thị trường châu Âu, con số này tương đương với khoảng 80 USD tại Mỹ. Các phiên bản cao cấp khác thậm chí còn được niêm yết dao động từ 110 Euro đến 200 Euro (khoảng 100 đến hơn 200 USD), gây ra nhiều luồng ý kiến trái chiều về chính sách giá của hãng.

Phân tích kỹ thuật: Tại sao con số 80 USD chưa đáng tin?

Dù mức giá trên gây lo ngại, chuyên gia rò rỉ Billbil_kun – người nổi tiếng với các thông tin bán lẻ chính xác – đã nhanh chóng đưa ra những bằng chứng bác bỏ. Theo phân tích chuyên sâu của ông, các mã EAN (mã vạch sản phẩm) được Fnac sử dụng trong đợt này hoàn toàn không khớp với tiền tố truyền thống mà Take-Two Interactive (công ty mẹ của Rockstar) thường dùng cho các sản phẩm của mình.

Điều này cho thấy các mức giá hiện tại chỉ là "placeholder" (thông tin giữ chỗ) do hệ thống của nhà bán lẻ tự thiết lập để chuẩn bị cho chiến dịch đặt trước, thay vì là con số chính thức từ nhà phát hành. Chuyên gia này nhấn mạnh rằng hiện chưa có bằng chứng xác thực nào khẳng định GTA 6 sẽ phá vỡ khung giá 70 USD – mức giá tiêu chuẩn của các tựa game AAA hiện nay.

Kỳ vọng thị trường và phản hồi từ nhà phát hành

Mặc dù các tin đồn đã tạm lắng xuống, nhiều nhà phân tích tài chính vẫn tin rằng GTA 6 có đủ sức hút để thành công ngay cả khi được bán ở mức giá cao hơn thông thường. Nhóm tài chính Jefferies dự đoán rằng với sức nóng khủng khiếp trước ngày phát hành dự kiến vào 19/11, một bộ phận lớn người chơi sẽ sẵn sàng chi trả mức giá cao cho phiên bản tiêu chuẩn.

Về phía nhà phát hành, Strauss Zelnick, CEO của Take-Two Interactive, từng ám chỉ về một mức giá "hợp lý" và "công bằng". Tuyên bố này phần nào xoa dịu những đồn đoán về việc trò chơi có thể chạm mốc 100 USD hoặc cao hơn cho phiên bản cơ bản.

Mọi nghi vấn về giá bán chính thức và các gói nội dung đi kèm sẽ sớm được giải đáp. Rockstar Games dự kiến sẽ cập nhật thông tin đặt trước vào ngày 25/6 tới đây, đây sẽ là thời điểm chính thức chấm dứt mọi cuộc tranh luận về giá bán của siêu phẩm này.