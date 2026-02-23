Thực hư tin đồn đội trưởng Doãn Ngọc Tân rời CLB Thanh Hóa gia nhập Ninh Bình Ban lãnh đạo CLB Ninh Bình và các bên liên quan đã chính thức lên tiếng về tương lai của tiền vệ Doãn Ngọc Tân trước những tin đồn chuyển nhượng xôn xao dư luận.

Tiền vệ Doãn Ngọc Tân sẽ tiếp tục giữ băng đội trưởng và đồng hành cùng CLB Thanh Hóa trong giai đoạn còn lại của V.League 2025/26. Những thông tin về việc cầu thủ sinh năm 1994 chia tay đội bóng xứ Thanh để gia nhập CLB Ninh Bình đã chính thức bị bác bỏ bởi những người trong cuộc và lãnh đạo hai câu lạc bộ.

Doãn Ngọc Tân vẫn sẽ là người của Thah Hóa.

Nguồn cơn dẫn đến những tin đồn chuyển nhượng

Sự việc bắt đầu gây xôn xao dư luận vào sáng ngày 22/2 khi hậu vệ Trịnh Văn Lợi đăng tải dòng trạng thái đầy ẩn ý về việc thiếu vắng người đội trưởng trên trang cá nhân. Ngay lập tức, các diễn đàn mạng xã hội lớn đã lan truyền giả thuyết Doãn Ngọc Tân sẽ chuyển đến Ninh Bình để trám vào vị trí của Nguyễn Thái Sơn - cầu thủ vừa phải phẫu thuật chấn thương đứt dây chằng.

Thậm chí, nhiều thông tin còn đồn đoán về một cuộc trao đổi 3 cầu thủ giữa hai bên để tăng tính thuyết phục. Những tin đồn này càng có cơ sở lan rộng trong bối cảnh CLB Thanh Hóa đang đối mặt với cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng sau khi Chủ tịch CLB vướng vòng lao lý.

Bối cảnh tài chính và sự thật từ người trong cuộc

Trước đó, để duy trì hoạt động, đội bóng xứ Thanh đã phải chuyển nhượng 6 cầu thủ sang Ninh Bình và nhận sự quyên góp gần 400 triệu đồng từ cổ động viên trong dịp Tết. Tuy nhiên, thực tế về trường hợp của Doãn Ngọc Tân lại hoàn toàn trái ngược với những suy đoán trên không gian mạng.

Theo tìm hiểu, Doãn Ngọc Tân vẫn nằm trong kế hoạch chuyên môn quan trọng của ban huấn luyện và chưa có bất kỳ thỏa thuận chuyển nhượng nào được kích hoạt. Tiền đạo Nguyễn Văn Tùng tiết lộ rằng người đồng đội của mình chỉ đang gặp tình trạng quá tải về thể lực và cần thời gian nghỉ ngơi.

Xác nhận từ lãnh đạo CLB Ninh Bình

Đáng chú ý, ông Quang Việt, Giám đốc điều hành CLB Ninh Bình, cũng đã chính thức lên tiếng bác bỏ việc chiêu mộ Doãn Ngọc Tân ở thời điểm hiện tại. Lời khẳng định này đã dập tắt mọi nghi ngờ về một cuộc tháo chạy tiếp theo của các trụ cột tại sân Thanh Hóa.

Như vậy, Doãn Ngọc Tân sẽ tiếp tục là chỗ dựa tinh thần và chuyên môn quan trọng cho CLB Thanh Hóa. Sự hiện diện của anh được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng duy trì sự ổn định trong bối cảnh còn nhiều khó khăn về mặt tài chính tại mùa giải năm nay.