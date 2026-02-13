Thực hư vụ CLB Trung Quốc chi 9,2 tỷ đồng chiêu mộ Nguyễn Đình Bắc Thương vụ tiền đạo Đình Bắc sang Guangxi Hengchen với giá 300.000 Euro đang gây tranh cãi lớn, khi người hâm mộ lo ngại đây là bước lùi cho tài năng trẻ.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá khu vực đang xôn xao trước thông tin tiền đạo trẻ Nguyễn Đình Bắc lọt vào tầm ngắm của CLB Guangxi Hengchen. Theo báo cáo từ trang tin 163 của Trung Quốc, đội bóng đang thi đấu tại China League 1 sẵn sàng chi ra con số 300.000 Euro (tương đương khoảng 9,2 tỷ đồng) để thuyết phục ngôi sao của đội tuyển Việt Nam chuyển đến thi đấu.

Đình Bắc thu hút sự chú ý của CLB Guangxi Hengchen.

Tranh luận gay gắt về mức phí và đẳng cấp giải đấu

Dù các bên liên quan chưa chính thức xác nhận, thông tin này đã lập tức thổi bùng những cuộc thảo luận trái chiều trên các diễn đàn thể thao. Tại Việt Nam, đa số người hâm mộ bày tỏ sự hoài nghi và cho rằng việc thi đấu tại giải hạng Nhì Trung Quốc (China League 1) có thể là một bước lùi trong sự nghiệp của Đình Bắc, thay vì tìm kiếm cơ hội tại những nền bóng đá phát triển hơn.

Ngược lại, giới truyền thông Trung Quốc và các chuyên gia khu vực lại có cái nhìn đa chiều hơn. Ký giả Lao Qiu nhận định Guangxi Hengchen không phải là một đội bóng tầm thường. Với tiềm lực tài chính hùng hậu và vị thế vừa vô địch giải hạng Nhì để thăng hạng, CLB này đang tràn trề tham vọng tiến lên China Super League trong mùa giải tới. Tờ MrFootballAEC của Thái Lan cũng đồng tình khi cho rằng đây là môi trường vừa sức để một cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm thực chiến quốc tế.

Áp lực từ sự so sánh với J-League và K-League

Đáng chú ý, cộng đồng người hâm mộ Đông Nam Á trên các diễn đàn như Pantip và ASEAN Football lại phản đối quyết liệt thương vụ này. Nhiều ý kiến cho rằng với tài năng đã được khẳng định tại VCK U23 châu Á, Đình Bắc nên hướng tới những giải đấu danh giá hơn như J-League 1 (Nhật Bản) hoặc K-League 1 (Hàn Quốc).

Nhóm cổ động viên này lập luận rằng bóng đá Trung Quốc đang có dấu hiệu đi xuống, minh chứng rõ nhất là thất bại của các đại diện nước này trước CLB Buriram United tại AFC Champions League mùa giải năm nay. Việc "chôn chân" ở giải hạng dưới tại Trung Quốc bị xem là rủi ro lớn cho sự phát triển của một ngôi sao đang lên. Hiện tại, tương lai của Đình Bắc vẫn là dấu hỏi lớn khi kỳ chuyển nhượng đang đi vào giai đoạn quan trọng.