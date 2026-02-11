Thực hư vụ Nguyễn Đình Bắc được đại gia Trung Quốc săn đón với giá 9,2 tỷ đồng Sự thật về tin đồn tiền đạo Nguyễn Đình Bắc được CLB Guangxi Hengchen chào mời với giá 9,2 tỷ đồng và những đính chính bất ngờ từ truyền thông Trung Quốc về vị thế đội bóng.

Thông tin tiền đạo Nguyễn Đình Bắc thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội lọt vào tầm ngắm của CLB Guangxi Hengchen với mức giá 9,2 tỷ đồng (tương đương 300.000 euro) đang trở thành tâm điểm của dư luận. Tuy nhiên, các phân tích từ giới chuyên môn và phản hồi từ truyền thông Trung Quốc cho thấy bản chất sự việc có nhiều chi tiết khác biệt so với những đồn đoán ban đầu.

Đang xuất hiện những đồn đoán về việc CLB hạng ba Trung Quốc muốn mua Đình Bắc.

Sự thật về con số 9,2 tỷ đồng và nguồn tin 163

Tin đồn bắt nguồn từ một bài viết trên trang 163, một cổng thông tin tổng hợp tại Trung Quốc, cho biết Guangxi Hengchen muốn sở hữu ngôi sao trẻ sinh năm 2004 của bóng đá Việt Nam. Ngay lập tức, thông tin này lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều về trình độ giữa các giải đấu.

Đáng chú ý, trang Sohu sau đó đã đưa ra đính chính rằng 163 chỉ là cổng thông tin tự do và các bài viết tại đây thường chưa qua kiểm chứng chính thức. Đến thời điểm hiện tại, chưa có bất kỳ tờ báo thể thao uy tín hay cơ quan thông tấn chính thống nào tại Trung Quốc xác nhận việc Guangxi Hengchen đã gửi lời đề nghị chính thức cho Nguyễn Đình Bắc.

Guangxi Hengchen: Không còn là đội bóng hạng ba

Một chi tiết quan trọng bị hiểu lầm trong các tin đồn vừa qua là cấp độ giải đấu của đội bóng Trung Quốc. Thực tế, Guangxi Hengchen đã vô địch giải hạng ba mùa trước và chính thức giành quyền thăng hạng lên chơi tại China League 1 (giải hạng nhì Trung Quốc) mùa giải 2026, dự kiến khởi tranh vào tháng tới.

Bên cạnh đó, Guangxi Hengchen được giới thạo tin đánh giá là một "đại gia mới nổi" với tiềm lực tài chính hùng mạnh. Tham vọng của đội bóng này không chỉ dừng lại ở giải hạng nhì mà là sớm góp mặt tại China Super League. Do đó, việc họ quan tâm đến các tài năng trẻ triển vọng của khu vực như Đình Bắc là hoàn toàn phù hợp với chiến lược đầu tư dài hạn.

Định giá Transfermarkt hay đề nghị chuyển nhượng chính thức?

Về con số 300.000 euro (9,2 tỷ đồng), các chuyên gia chuyển nhượng nhận định đây khả năng cao chỉ là con số dựa trên định giá của chuyên trang Transfermarkt dành cho Nguyễn Đình Bắc. Trong bóng đá chuyên nghiệp, giá trị định giá thường là cột mốc để các câu lạc bộ bắt đầu đàm phán, không nhất thiết là mức phí chuyển nhượng cuối cùng hoặc một lời đề nghị đã được đặt lên bàn đàm phán.

Mặc dù thương vụ này vẫn dừng lại ở mức độ tin đồn, nhưng sức hút của Đình Bắc trên thị trường quốc tế là điều không thể phủ nhận. Sau những màn trình diễn ấn tượng tại Asian Cup và các cấp độ đội trẻ, việc chân sút sinh năm 2004 lọt vào tầm ngắm của các câu lạc bộ nước ngoài cho thấy tiềm năng phát triển lớn của cầu thủ này.