Thực tế hiệu năng AMD Ryzen AI 9 HX Pro 470: Bình mới rượu cũ hay bước tiến đáng giá? Thử nghiệm thực tế cho thấy chip AMD Ryzen AI 9 HX Pro 470 không mang lại cải tiến hiệu năng đáng kể so với phiên bản tiền nhiệm Ryzen AI 9 HX Pro 370.

Bộ vi xử lý AMD Ryzen AI 9 HX Pro 470 là dòng chip dành cho máy tính doanh nghiệp với các tính năng bảo mật phần cứng nâng cao. Tuy nhiên, các kết quả kiểm tra thực tế cho thấy bộ vi xử lý này gần như là một phiên bản đổi tên của Ryzen AI 9 HX Pro 370 năm trước, không tạo ra sự chênh lệch đáng kể về hiệu suất CPU, GPU hay NPU.

Thông số kỹ thuật: Sự tương đồng gần như tuyệt đối

Dựa trên thiết kế kiến trúc Zen 5, AMD Ryzen AI 9 HX Pro 470 sở hữu số nhân, dung lượng bộ nhớ đệm và mức tiêu thụ điện năng (TDP) tương tự vi xử lý Ryzen AI 9 HX Pro 370 tiền nhiệm. Điểm khác biệt duy nhất trên lý thuyết nằm ở xung nhịp tối đa được tăng thêm khoảng 100 MHz.

AMD Ryzen AI 9 HX Pro 470 chỉ nhanh hơn phiên bản tiền nhiệm 100 MHz trên lý thuyết và không tạo ra khác biệt lớn về hiệu năng.

Được trang bị trên các mẫu laptop doanh nhân mới như Dell Pro 7 14, dòng vi xử lý Pro hướng đến nhóm người dùng doanh nghiệp cần các tính năng bảo mật phần cứng tương tự như Intel vPro. Tuy vậy, những cải tiến về mặt kiến trúc trên dòng sản phẩm mới này tỏ ra vô cùng hạn chế.

Kết quả thử nghiệm thực tế và độ ổn định hiệu năng

Khi so sánh trực tiếp Dell Pro 7 14 (chạy Ryzen AI 9 HX Pro 470) và Lenovo ThinkPad P14s Gen 6 (chạy Ryzen AI 9 HX Pro 370), hiệu năng thuần đơn nhân và đa nhân chỉ chênh lệch vài phần trăm không đáng kể.

Bài kiểm tra hiệu năng Dell Pro 7 14 (Ryzen AI 9 HX Pro 470) Lenovo ThinkPad P14s Gen 6 (Ryzen AI 9 HX Pro 370) Cinebench R23 Multi Core 18.834 điểm 18.520 điểm Cinebench R23 Single Core 2.054 điểm 1.939 điểm Geekbench 6.7 Multi-Core 14.979 điểm 14.739 điểm Geekbench 6.7 Single-Core 2.918 điểm 2.864 điểm 3DMark Time Spy Graphics 2.639 điểm 3.238 điểm

Đáng chú ý, khả năng duy trì hiệu năng ổn định theo thời gian vẫn chưa được cải thiện. Trong thử nghiệm chạy lặp lại Cinebench R15 xT, điểm số ban đầu của Dell Pro 7 14 đạt 3.274 điểm nhưng nhanh chóng sụt giảm xuống 2.709 điểm, tương đương mức giảm 17% do ảnh hưởng của nhiệt độ và giới hạn tản nhiệt.

Sức mạnh đồ họa tích hợp Radeon 890M

Cả hai bộ vi xử lý đều tích hợp nhân đồ họa Radeon 890M. Dù vậy, kết quả benchmark 3DMark trên mẫu Dell Pro 7 14 lại thấp hơn khoảng 20% so với chiếc Lenovo ThinkPad P14s Gen 6 sử dụng chip đời cũ. Điều này cho thấy hiệu năng đồ họa thực tế phụ thuộc rất lớn vào thiết kế hệ thống tản nhiệt và mức giới hạn công suất của từng nhà sản xuất laptop.

Tóm lại, nếu người dùng đang tìm kiếm giải pháp tối ưu chi phí, các dòng máy tính trang bị vi xử lý Ryzen AI 9 HX Pro 370 thế hệ trước vẫn mang lại trải nghiệm sử dụng gần như tương đồng hoàn toàn so với phiên bản Ryzen AI 9 HX Pro 470 mới ra mắt.