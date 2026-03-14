Thuế nhập khẩu xăng dầu giảm về 0% theo Nghị định 72 từ ngày 9/3/2026 Chính phủ ban hành Nghị định 72/2026/NĐ-CP điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xăng dầu và nguyên liệu sản xuất về 0% từ ngày 9/3 đến 30/4/2026.

Ngày 9/3/2026, Chính phủ chính thức ban hành Nghị định số 72/2026/NĐ-CP về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng dầu và nguyên liệu sản xuất. Theo đó, thuế nhập khẩu các mặt hàng này sẽ đồng loạt giảm xuống mức 0% trong một giai đoạn ngắn hạn nhằm hỗ trợ thị trường năng lượng.

Chi tiết lộ trình giảm thuế nhập khẩu xăng dầu

Theo quy định mới nhất tại Nghị định 72/2026/NĐ-CP, việc áp dụng mức thuế suất 0% sẽ bắt đầu có hiệu lực ngay từ ngày 9/3/2026 và kéo dài đến hết ngày 30/4/2026. Đối tượng điều chỉnh bao gồm các mặt hàng xăng dầu thành phẩm và các loại nguyên liệu đầu vào phục vụ cho quá trình sản xuất xăng, dầu trong nước.

Sự điều chỉnh này được đánh giá là một bước đi quan trọng trong việc quản lý chi phí đầu vào của ngành năng lượng. Cụ thể, việc đưa thuế suất về mức 0% giúp giảm bớt áp lực tài chính cho các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu, đồng thời tạo điều kiện để ổn định nguồn cung xăng dầu trong bối cảnh thị trường có thể có những biến động.

Tác động đến thị trường năng lượng và người tiêu dùng

Việc giảm thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) về 0% không chỉ hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh xăng dầu mà còn có tác động gián tiếp đến chỉ số giá tiêu dùng. Khi chi phí nhập khẩu giảm, áp lực lên giá bán lẻ xăng dầu trong nước có thể được giảm bớt, từ đó hỗ trợ tích cực cho các hoạt động vận tải và sản xuất công nghiệp.

Bên cạnh đó, chính sách này cũng khuyến khích các doanh nghiệp chủ động hơn trong việc tìm kiếm nguồn cung từ các thị trường quốc tế đa dạng. Đáng chú ý, thời hạn áp dụng đến hết ngày 30/4/2026 cho thấy đây là giải pháp linh hoạt của Chính phủ nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ xăng dầu thường tăng cao trong giai đoạn nghỉ lễ và chuyển mùa.

Nhìn chung, Nghị định 72/2026/NĐ-CP thể hiện sự phản ứng kịp thời của cơ quan quản lý trước các diễn biến thực tế của thị trường xăng dầu. Việc theo dõi sát sao tiến độ thực hiện và hiệu quả của chính sách sẽ là cơ sở quan trọng cho các quyết định điều hành tiếp theo sau ngày 30/4/2026.