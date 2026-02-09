Thương mại Việt Nam - Ấn Độ đạt 16,46 tỷ USD, xuất siêu tăng mạnh 31,23% năm 2025 Năm 2025, Việt Nam ghi nhận mức xuất siêu gần 4,24 tỷ USD sang Ấn Độ. Trong đó, nhập khẩu kim loại thường và thủy sản từ thị trường này tăng trưởng đột biến.

Theo số liệu thống kê sơ bộ từ Cục Hải quan, quan hệ thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Ấn Độ trong năm 2025 đã đạt mức trên 16,46 tỷ USD, tăng 10,54% so với năm 2024. Đây là kết quả ấn tượng trong bối cảnh thị trường quốc tế có nhiều biến động, khẳng định vị thế đối tác thương mại quan trọng của hai quốc gia.

Cán cân thương mại và diễn biến xuất nhập khẩu

Trong năm 2025, xuất khẩu hàng hóa từ Việt Nam sang Ấn Độ đóng vai trò chủ lực với kim ngạch đạt trên 10,35 tỷ USD, tăng 14,19% so với cùng kỳ năm trước. Ở chiều ngược lại, hàng hóa từ Ấn Độ nhập khẩu vào Việt Nam đạt trên 6,11 tỷ USD, ghi nhận mức tăng 4,86%.

Đáng chú ý, Việt Nam duy trì vị thế xuất siêu sang Ấn Độ với giá trị đạt gần 4,24 tỷ USD trong năm 2025, tăng mạnh 31,23% so với năm 2024. Riêng trong tháng 12/2025, kim ngạch nhập khẩu từ thị trường này đã có bước nhảy vọt, đạt trên 697,56 triệu USD, tăng 28,39% so với tháng 11/2025 và tăng 29,4% so với cùng kỳ tháng 12/2024.

Cơ cấu các nhóm hàng nhập khẩu chủ lực từ Ấn Độ

Thị trường Ấn Độ tiếp tục là nguồn cung quan trọng cho nhiều ngành sản xuất tại Việt Nam, đặc biệt là nguyên liệu đầu vào và thực phẩm. Dưới đây là các nhóm hàng có kim ngạch lớn nhất trong năm 2025:

Kim loại thường: Đây là nhóm hàng nhập khẩu lớn nhất với kim ngạch đạt trên 819,5 triệu USD, chiếm 13,41% tổng kim ngạch nhập khẩu. Đáng chú ý, nhóm hàng này ghi nhận mức tăng trưởng đột biến lên tới 89,1% so với năm 2024.

Thủy sản: Đứng thứ hai về kim ngạch với 524,22 triệu USD, chiếm 8,6% tỷ trọng và tăng mạnh 83,9%.

Sự sụt giảm ở nhóm hàng máy móc và linh kiện

Trái ngược với đà tăng của kim loại và thủy sản, một số nhóm hàng kỹ thuật lại ghi nhận sự sụt giảm. Cụ thể, máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng đạt gần 497,71 triệu USD (giảm 7,8%). Nhóm linh kiện và phụ tùng ô tô đạt 354,1 triệu USD, giảm 16,4% so với năm trước.

Bảng tổng hợp các nhóm hàng nhập khẩu tiêu biểu năm 2025:

Nhóm hàng Kim ngạch (triệu USD) Tỷ trọng (%) So với 2024 (%) Kim loại thường 819,50 13,41% +89,1% Thủy sản 524,22 8,60% +83,9% Máy móc, thiết bị 497,71 8,10% -7,8% Linh kiện ô tô 354,10 5,80% -16,4%

Dữ liệu được tính toán dựa trên số liệu công bố ngày 10/1/2026 của Cục Hải quan, phản ánh bức tranh thương mại sôi động và sự thay đổi trong nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu của doanh nghiệp Việt Nam từ thị trường Ấn Độ.