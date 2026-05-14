Thượng viện Mỹ phê chuẩn ông Kevin Warsh làm Chủ tịch Fed trong bối cảnh lạm phát tăng cao Với 54 phiếu thuận, ông Kevin Warsh chính thức trở thành tân Chủ tịch Fed. Vị lãnh đạo 56 tuổi đối mặt thách thức từ lạm phát 3,8% và sức ép lãi suất của Nhà Trắng.

Thượng viện Mỹ ngày 13/5 đã chính thức phê chuẩn ông Kevin Warsh giữ chức Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Với 54 phiếu thuận và 45 phiếu chống, đây là cuộc bỏ phiếu phê chuẩn có sự chia rẽ đảng phái lớn nhất trong lịch sử đối với vị trí lãnh đạo ngân hàng trung ương quyền lực nhất thế giới.

Thách thức kép từ lạm phát và áp lực chính trị

Ông Kevin Warsh, vị luật sư kiêm nhà tài chính 56 tuổi, tiếp quản Fed vào thời điểm cơ quan này đối mặt với những áp lực đối nghịch. Một bên là lạm phát gia tăng do tác động từ xung đột Mỹ - Iran, bên còn lại là sức ép cắt giảm lãi suất từ Tổng thống Donald Trump nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Hiện tại, Tổng thống Donald Trump đang có chuyến thăm chính thức Trung Quốc. Theo một quan chức Nhà Trắng, ông sẽ ký các văn bản bổ nhiệm ngay khi có thể để thiết lập quy trình ra quyết định mới tại Fed. Ông Warsh sẽ đảm nhận nhiệm kỳ Chủ tịch trong 4 năm và vai trò Thống đốc Fed trong 14 năm.

Áp lực từ giá dầu và chỉ số tiêu dùng tăng mạnh

Tân Chủ tịch Fed dự kiến sẽ chủ trì cuộc họp chính sách tiền tệ đầu tiên vào ngày 16-17/6 tới. Tại đây, Hội đồng Thống đốc sẽ thảo luận về khả năng điều chỉnh lãi suất trong bối cảnh giá dầu thế giới neo ở mức ba con số, đẩy áp lực lạm phát lan rộng toàn nền kinh tế.

Dữ liệu thực tế cho thấy tình hình giá cả tại Mỹ đang diễn biến phức tạp:

Chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) tháng 4 tăng 6% so với cùng kỳ năm trước, ghi nhận mức tăng lớn nhất kể từ cuối năm 2022.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 tăng 3,8%, vượt xa các dự báo trước đó.

Trước thực trạng này, bà Susan Collins, Chủ tịch Fed chi nhánh Boston, nhận định cơ quan này có thể cần tăng lãi suất nếu các áp lực giá cả không có dấu hiệu hạ nhiệt trong thời gian tới.

Lộ trình lãi suất và sự thay đổi nhân sự

Mặc dù nhiệm kỳ Chủ tịch của ông Jerome Powell kết thúc vào ngày 15/5, ông vẫn tiếp tục duy trì vai trò Thống đốc Fed. Quyết định này nhằm đảm bảo tính độc lập của Fed trước các biến động chính trị, đồng thời hỗ trợ quá trình chuyển giao lãnh đạo diễn ra ổn định.

Về phía thị trường, các nhà đầu tư hiện dự báo Fed sẽ duy trì lãi suất ở ngưỡng 3,5-3,75% trong năm nay. Khả năng tăng lãi suất có thể chỉ xuất hiện sớm nhất vào tháng 1/2027. Đối với ông Kevin Warsh, dù từng bày tỏ sự ủng hộ đối với các quan điểm kinh tế của Nhà Trắng, ông khẳng định tại phiên điều trần rằng chưa đưa ra bất kỳ lời hứa cụ thể nào về lộ trình lãi suất tương lai.