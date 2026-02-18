Thương vụ Alexis Mac Allister đến Man Utd: Canh bạc đầy rủi ro từ kình địch Liverpool Kế hoạch chiêu mộ Alexis Mac Allister của Manchester United bị cảnh báo là sai lầm nghiêm trọng do rào cản lịch sử 60 năm và áp lực tài chính từ phía Liverpool.

Manchester United đang bước vào giai đoạn then chốt của quá trình tái thiết tuyến giữa nhằm chuẩn bị cho mùa giải 2026/2027. Tuy nhiên, thông tin đội chủ sân Old Trafford muốn chiêu mộ Alexis Mac Allister từ kình địch Liverpool đang gây ra nhiều tranh cãi trong giới chuyên môn. Trong bối cảnh các mục tiêu trẻ như Carlos Baleba hay Adam Wharton có mức giá quá cao, việc chuyển hướng sang một ngôi sao của The Kop được xem là một bước đi đầy hiểm họa.

Mac Allister được định sẵn là một thương vụ sai lầm của Man Utd.

Rào cản lịch sử và sự thù địch không đội trời chung

Lý do lớn nhất khiến thương vụ này bị coi là thiếu thực tế nằm ở yếu tố lịch sử giữa hai câu lạc bộ giàu truyền thống nhất nước Anh. Kể từ năm 1964, sau khi Phil Chisnall rời Old Trafford để đến Anfield, chưa có bất kỳ cầu thủ nào thực hiện vụ chuyển nhượng trực tiếp giữa hai đội bóng này. Sự thù địch sâu sắc là rào cản vô hình nhưng cực kỳ kiên cố mà chưa một ai dám phá bỏ trong hơn nửa thế kỷ qua.

Trong quá khứ, Sir Alex Ferguson từng thể hiện quan điểm cực kỳ cứng rắn khi ngăn cản Gabriel Heinze gia nhập Liverpool. Đối với những người đứng đầu tại Old Trafford, việc bán cầu thủ cho kình địch hoặc mua người từ phía đối diện là điều không được phép xảy ra. Mac Allister, nếu chấp nhận một thương vụ như vậy, sẽ ngay lập tức trở thành tâm điểm của những áp lực khủng khiếp từ cổ động viên cả hai phía.

Áp lực tâm lý và bài toán phong độ

Ở tuổi 27, tiền vệ người Argentina không còn nằm trong nhóm cầu thủ tiềm năng để phát triển dài hạn. Phong độ có phần mờ nhạt của anh trong mùa giải hiện tại dấy lên những nghi ngại về khả năng thích nghi với áp lực cực lớn tại Manchester United. Sự kiên nhẫn dành cho một cựu cầu thủ Liverpool chắc chắn sẽ vô cùng hạn hẹp nếu anh không thể tỏa sáng ngay lập tức.

Mac Allister sẽ đối mặt với áp lực khổng lồ nếu chuyển đến Old Trafford.

Gánh nặng tài chính dưới thời INEOS

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, khía cạnh tài chính là một nút thắt quan trọng mà tập đoàn INEOS của Sir Jim Ratcliffe cần lưu tâm. Liverpool chắc chắn sẽ không để trụ cột của mình ra đi với giá rẻ, nhất là khi đối tác là đại kình địch. Với hợp đồng còn thời hạn đến năm 2028, đội chủ sân Anfield hoàn toàn nắm thế chủ động để đẩy mức phí chuyển nhượng lên con số "cắt cổ".

Việc theo đuổi Mac Allister có thể khiến Quỷ đỏ quay lại với thói quen chi tiêu thiếu khôn ngoan mà Sir Jim Ratcliffe từng mô tả là "đồng tiền ngốc nghếch". Thay vì mạo hiểm với một thương vụ đầy rủi ro và tốn kém, Manchester United cần những mục tiêu khả thi hơn để xây dựng một tương lai bền vững, tránh lặp lại những sai lầm trong quá khứ trên thị trường chuyển nhượng.