Thương vụ Ederson đến Man United đổ vỡ: Quỷ đỏ quay xe vì lo ngại thể lực Manchester United bất ngờ rút lui khỏi thương vụ Ederson từ Atalanta dù đã đạt thỏa thuận 35 triệu bảng. Quỷ đỏ lập tức chuyển hướng sang tài năng trẻ Andrey Santos từ Chelsea.

Thị trường chuyển nhượng hè của Manchester United vừa chứng kiến một cú "quay xe" đầy bất ngờ. Thương vụ chiêu mộ tiền vệ Ederson từ Atalanta, vốn được xem là ưu tiên hàng đầu để gia cố tuyến giữa, đã chính thức đổ vỡ vào phút chót sau những diễn biến kịch tính liên quan đến kiểm tra y tế.

Manchester United bất ngờ rút lui khỏi thương vụ chiêu mộ Ederson.

Từ thỏa thuận 35 triệu bảng đến quyết định dừng lại

Trước khi bước vào kỳ chuyển nhượng, Manchester United đặt mục tiêu nâng cấp hàng tiền vệ là ưu tiên số một để chuẩn bị cho đấu trường Ngoại hạng Anh khốc liệt. Đội chủ sân Old Trafford đã nhanh chóng nhắm đến Ederson của Atalanta và sớm đạt được thỏa thuận trị giá khoảng 35 triệu bảng.

Tuy nhiên, kế hoạch kiểm tra y tế ban đầu vào tháng 6 đã bị trì hoãn do tiền vệ này nhận được cuộc gọi tập trung muộn từ đội tuyển quốc gia Brazil. Sau khi Selecao dừng bước trước Na Uy, Ederson mới có thể thực hiện kiểm tra y tế. Tại đây, những nghi ngại về thể trạng của anh bắt đầu xuất hiện, dẫn đến yêu cầu phải đánh giá kỹ lưỡng hơn từ phía bộ phận y tế của Quỷ đỏ.

Sự bất đồng giữa Manchester United và Atalanta

Bất chấp những lo ngại từ phía đội bóng Anh, Atalanta khẳng định ngôi sao của họ hoàn toàn sung sức. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano chia sẻ trên mạng xã hội X: "Thương vụ Ederson đến Manchester United đã ĐỔ VỠ và coi như sụp đổ sau khi Man Utd thông báo cho Atalanta. Atalanta tin rằng Ederson sung sức 100% và sẽ chào đón tiền vệ này trở lại đội hình, trong khi Man United đã thay đổi kế hoạch."

Ký giả uy tín Gianluca Di Marzio cũng đồng tình với thông tin trên. Ông cho biết Ederson đã trải qua các cuộc kiểm tra y tế bổ sung, nhưng kết quả không đủ thuyết phục để Manchester United tiếp tục thương vụ. Sự thận trọng này cho thấy một bước đi quyết liệt của ban lãnh đạo đội bóng trong việc kiểm soát rủi ro nhân sự.

Chuyển hướng thần tốc sang Andrey Santos

Ngay sau khi chấm dứt đàm phán với Atalanta, Manchester United đã lập tức kích hoạt phương án dự phòng. Mục tiêu mới là Andrey Santos, tài năng trẻ đang thuộc biên chế Chelsea. Các nguồn tin cho biết cầu thủ người Brazil này đã hoàn tất các thủ tục kiểm tra y tế cần thiết.

Thông báo chính thức về việc chiêu mộ Andrey Santos dự kiến sẽ được đội chủ sân Old Trafford công bố rộng rãi trong thời gian tới. Đây được xem là sự bổ sung chất lượng và giàu tiềm năng, giúp HLV có thêm lựa chọn cho tuyến giữa trong bối cảnh mùa giải mới đang cận kề.