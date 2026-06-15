Thụy Điển chạm trán Tunisia tại World Cup 2026: Viktor Gyokeres đối đầu Hannibal Mejbri Trận cầu tại bảng đấu World Cup 2026 chứng kiến sự tương phản giữa lối chơi tấn công rực lửa của Thụy Điển và hệ thống phòng ngự thực dụng của đại diện Bắc Phi.

Sân vận động Estadio BBVA sẽ là tâm điểm vào lúc 09h00 ngày 15/6 (giờ Việt Nam), khi Thụy Điển và Tunisia chính thức bước vào cuộc đối đầu quan trọng tại vòng bảng World Cup 2026. Đây không chỉ là màn so tài giữa hai nền bóng đá đại diện cho châu Âu và châu Phi, mà còn là cuộc đấu trí về mặt chiến thuật giữa Graham Potter và Sabri Lamouchi.

Triết lý đối lập: Lấy công bù thủ vs Thực dụng Bắc Phi

Dưới bàn tay nhào nặn của HLV Graham Potter, Thụy Điển đã lột xác thành một đội bóng chơi tấn công đầy cống hiến. Tuy nhiên, sự hưng phấn này đi kèm với một nỗi lo lớn nơi hàng phòng ngự. Thống kê chỉ ra rằng đội bóng có biệt danh "Blagult" đã để thủng lưới trong 11 trận liên tiếp. Dẫu vậy, niềm tin của người hâm mộ Bắc Âu đặt cả vào hàng công khi họ nổ súng đều đặn ở 6 trận gần nhất, đặc biệt là sau chiến thắng kịch tính trước Ba Lan ở loạt play-off.

Ngược lại, Tunisia dưới thời Sabri Lamouchi lại mang đến bộ mặt hoàn toàn khác. Đại diện Bắc Phi từng sở hữu chuỗi giữ sạch lưới ấn tượng tại vòng loại khu vực. Thế nhưng, những thất bại gần đây trước Bỉ (0-5) và Áo (0-1) đã phơi bày lỗ hổng khi họ phải đối mặt với cường độ chơi bóng cao từ các đối thủ châu Âu. Tunisia chắc chắn sẽ phải siết lại kỷ luật nếu không muốn bị cuốn theo lối chơi của đối phương.

Điểm nóng trên bàn cờ chiến thuật

Chiến thuật của Thụy Điển dự kiến sẽ vận hành quanh sơ đồ 3-4-1-2. Điểm mấu chốt nằm ở khả năng kiểm soát không gian và tận dụng tốc độ ở hai biên để kéo giãn hàng thủ đối phương. Ở phía bên kia, Tunisia thường trung thành với sơ đồ 4-2-3-1 thực dụng. Họ sẵn sàng thiết lập một khối đội hình thấp, chơi nhẫn nại và chờ đợi cơ hội phản công từ những sai lầm của hàng thủ Thụy Điển.

Khu vực trung tuyến sẽ là chiến trường khốc liệt nhất. Cuộc đối đầu giữa bộ đôi Karlstrom - Ayari (Thụy Điển) và Skhiri - Khedira (Tunisia) sẽ quyết định quyền kiểm soát nhịp độ trận đấu. Ngoài ra, việc các trung vệ như Rekik và Talbi phải kiềm tỏa sức mạnh cơ bắp từ hàng công Thụy Điển cũng là một bài toán hóc búa.

Những gương mặt có thể định đoạt trận đấu

Viktor Gyokeres, ngôi sao đang tỏa sáng trong màu áo Arsenal, chính là niềm hy vọng số một của đội bóng Bắc Âu. Với khả năng càn lướt và dứt điểm đa dạng, Gyokeres là mẫu tiền đạo có thể tạo ra đột biến từ những tình huống không tưởng. Sát cánh cùng anh là Alexander Isak, người thường xuyên có những pha dạt cánh để tạo khoảng trống.

Về phía Tunisia, mọi ánh mắt sẽ đổ dồn vào Hannibal Mejbri. Cựu tài năng trẻ của Man Utd hiện đóng vai trò "trái tim" trong lối chơi của đội bóng Bắc Phi. Nhãn quan chiến thuật và sự nhiệt huyết của Hannibal chính là chìa khóa để Tunisia chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công.

Mejbri là ngôi sao quan trọng của Tunisia.

Thông tin lực lượng và đội hình dự kiến

Thụy Điển gặp đôi chút bất lợi khi hậu vệ Emil Holm rút lui và Gabriel Gudmundsson đang bỏ ngỏ khả năng ra sân do nhiễm virus. Tuy nhiên, những trụ cột quan trọng nhất như Victor Lindelof và Anthony Elanga đều sẵn sàng. Tunisia may mắn hơn khi có được lực lượng mạnh nhất cho trận ra quân này.

Đội hình Thụy Điển (3-4-1-2) Tunisia (4-2-3-1) Thủ môn Nordfeldt Chamakh Hàng thủ Hien, Lindelof, Lagerbielke Valery, Rekik, Talbi, Ali Abdi Hàng tiền vệ Bernhardsson, Karlstrom, Ayari, Gudmundsson Skhiri, Khedira, Achouri, Hannibal, Gharbi Hàng công Nygren, Gyokeres, Isak Chaouat

Dù có hàng thủ chưa thực sự ổn định, nhưng với hỏa lực mạnh mẽ từ các ngôi sao đang thi đấu tại giải Ngoại hạng Anh, Thụy Điển vẫn được đánh giá cao hơn. Một chiến thắng nhọc nhằn nhưng xứng đáng cho đại diện Bắc Âu là kịch bản dễ xảy ra tại Estadio BBVA.

Dự đoán kết quả: Thụy Điển 2-1 Tunisia