Thụy Điển dẫn trước Tunisia 2-1 sau hiệp một kịch tính tại World Cup 2026 Alexander Isak và Yasin Ayari tỏa sáng với các siêu phẩm sút xa giúp Thụy Điển chiếm ưu thế, trong khi Hannibal Mejbri kiến tạo cho Tunisia rút ngắn tỷ số trước giờ nghỉ.

Thành quả từ lối chơi tấn công rực lửa của Thụy Điển đã được cụ thể hóa bằng lợi thế dẫn bàn 2-1 sau 45 phút đầu tiên trước Tunisia tại sân Estadio BBVA. Trong khuôn khổ vòng bảng World Cup 2026, đại diện Bắc Âu đã thể hiện đẳng cấp vượt trội trước khi để đối thủ nhen nhóm hy vọng vào cuối hiệp một.

Cơn lốc từ hàng công Bắc Âu

Dưới sự dẫn dắt của HLV Graham Potter, Thụy Điển nhanh chóng thiết lập thế trận áp đảo ngay sau tiếng còi khai cuộc. Chỉ mất 7 phút để bảng tỷ số được mở. Yasin Ayari thực hiện cú dứt điểm chân phải đầy quyết đoán từ ngoài vòng cấm, bóng đi hiểm hóc đánh bại thủ môn Chamakh, đưa Thụy Điển vươn lên dẫn trước.

Sức ép liên tục được duy trì nhờ sự cơ động của bộ đôi Alexander Isak và Viktor Gyokeres. Phút 30, từ tình huống triển khai bóng mạch lạc, Gyokeres thực hiện đường kiến tạo thuận lợi để Isak tung cú sút chân phải quyết đoán từ rìa vòng cấm. Bóng đi găm thẳng vào lưới trong sự bất lực của hàng thủ Tunisia, nâng tỷ số lên 2-0 cho "Blagult".

Isak đã ghi bàn từ pha kiến tạo của Gyokeres.

Nỗ lực từ niềm hy vọng Hannibal Mejbri

Dù bị dẫn trước hai bàn, Tunisia không hề sụp đổ. Đội bóng Bắc Phi kiên trì triển khai lối chơi thực dụng và chờ đợi thời cơ từ các tình huống cố định. Phút 43, Hannibal Mejbri khẳng định vai trò "linh hồn" trong lối chơi của Tunisia với quả treo bóng chính xác để Omar Rekik bật cao đánh đầu rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2.

Mejbri là ngôi sao quan trọng của Tunisia.

Phân tích chiến thuật hiệp một

Sơ đồ 3-4-1-2 của Graham Potter đã phát huy hiệu quả tối đa trong khâu kiểm soát không gian. Việc đẩy cao đội hình giúp Thụy Điển chia cắt hoàn toàn các tuyến của đối phương. Ngược lại, Tunisia vận hành sơ đồ 4-2-3-1 với khối đội hình thấp, tập trung vào khả năng chuyển trạng thái nhanh dựa trên nhãn quan của Mejbri.

Đội hình ra sân của hai đội:

Thụy Điển (3-4-1-2) Tunisia (4-2-3-1) Nordfeldt (GK) Chamakh (GK) Hien, Lindelof, Lagerbielke Valery, Talbi, Rekik, Abdi Bernhardsson, Karlstrom, Ayari, Gudmundsson Ben Hamida, Khedira, Skhiri Nygren Mejbri, Ben Slimane, Saad Isak, Gyokeres -

Dù nắm lợi thế, hàng thủ Thụy Điển vẫn để lộ những khoảng trống nhất định, đặc biệt là trong các pha chống bóng bổng. Thống kê cho thấy Thụy Điển đã thủng lưới 11 trận liên tiếp, và bàn thua ở phút 43 một lần nữa báo động về sự mất tập trung của hệ thống phòng ngự mà Victor Lindelof chỉ huy.