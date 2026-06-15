Thụy Điển đè bẹp Tunisia 5-1: Sự hồi sinh ngoạn mục dưới thời Graham Potter Chiến thắng áp đảo tại World Cup 2026 không chỉ mang về 3 điểm mà còn khẳng định sự tái sinh của bóng đá Thụy Điển dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia Graham Potter.

Đội tuyển Thụy Điển vừa có màn ra quân đầy ấn tượng tại sân vận động Monterrey trong khuôn khổ vòng bảng World Cup 2026 bằng chiến thắng hủy diệt 5-1 trước Tunisia. Kết quả này không chỉ là một trận thắng đậm mà còn là lời khẳng định cho sự hồi sinh mạnh mẽ của đội bóng Bắc Âu dưới triều đại huấn luyện viên Graham Potter.

Sự tái sinh từ đống tro tàn của "phù thủy" Graham Potter

Ít ai có thể ngờ rằng chiến lược gia 51 tuổi, người từng rời Chelsea trong thất bại, lại đang trở thành vị cứu tinh của bóng đá Thụy Điển. Trước khi Potter đến, quốc gia này từng chạm đáy phong độ khi liên tục nhận những kết quả thất vọng trước các đối thủ yếu hơn.

Tuy nhiên, Graham Potter đã mang đến một luồng sinh khí mới. Từ việc lách qua khe cửa hẹp Nations League để giành vé play-off, ông đã xây dựng nên một tập thể lỳ lợm và biết cách tận dụng thời cơ tối đa. Chiến thắng trước Tunisia chính là minh chứng rõ nét nhất cho quá trình thay da đổi thịt đầy ngoạn mục này.

Potter đã có trận ra quân World Cup hoàn hảo.

Yasin Ayari và cú đúp đầy cảm xúc

Ngôi sao sáng nhất trên sân Monterrey là tiền đạo Yasin Ayari. Cầu thủ thuộc biên chế Brighton đã có một đêm thi đấu không thể quên khi ghi hai bàn thắng quan trọng. Đáng chú ý, Ayari sinh ra tại Stockholm nhưng có cha là người Tunisia, quốc gia từng nỗ lực triệu tập anh thi đấu vào năm 2021.

Sự quyết đoán và khả năng chọn vị trí thông minh của Ayari đã trừng phạt những sai lầm từ hàng thủ đối phương. Từ bàn mở tỷ số đến pha lập công ấn định tỷ số 5-1, tiền đạo trẻ này đã cho thấy kỹ năng dứt điểm sắc bén của một trung phong hàng đầu.

Ayari ghi 2 bàn ngay ngày ra mắt World Cup.

Sức mạnh từ tam tấu Isak - Gyokeres - Ayari

Bên cạnh phong độ chói sáng của Ayari, không thể không nhắc đến sự ăn ý của bộ ba tấn công Alexander Isak, Viktor Gyokeres và Yasin Ayari. Sự kết hợp này đang biến Thụy Điển thành một trong những đội bóng sở hữu hàng công đáng xem nhất giải đấu năm nay.

Alexander Isak: Thể hiện đẳng cấp với những pha đi bóng lắt léo và khả năng kiến tạo thông minh.

Thể hiện đẳng cấp với những pha đi bóng lắt léo và khả năng kiến tạo thông minh. Viktor Gyokeres: Tiếp tục duy trì phong độ hủy diệt với một bàn thắng và đóng vai trò cầu nối quan trọng.

Tiếp tục duy trì phong độ hủy diệt với một bàn thắng và đóng vai trò cầu nối quan trọng. Yasin Ayari: Nhân tố chớp thời cơ hoàn hảo để cụ thể hóa các đường chuyền thành bàn thắng.

Tunisia sụp đổ vì những sai lầm cá nhân

Ngược lại với sự thăng hoa của Thụy Điển, Tunisia đã có một ngày thi đấu đáng quên. Thủ thành Abdelmouhib Chamakh mắc lỗi trực tiếp trong hai bàn thua đầu tiên, tạo tâm lý nặng nề cho toàn đội. Ngay cả khi Omar Rekik thắp lại hy vọng bằng bàn rút ngắn tỷ số, sai lầm khó tin của tiền vệ Ellyes Skhiri ngay trước vòng cấm đã tạo điều kiện cho Gyokeres nâng tỷ số lên 3-1, chính thức đánh sập tinh thần chiến đấu của đại diện châu Phi.

Dù có phần may mắn từ sai lầm của đối thủ, nhưng cách Thụy Điển trừng phạt đối phương cho thấy bóng dáng của một đội bóng lớn. Với sự dẫn dắt của "phù thủy" Potter và dàn ngôi sao đang ở độ chín sự nghiệp, Thụy Điển hứa hẹn sẽ là ẩn số thú vị tại kỳ World Cup lần này.