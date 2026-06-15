Thụy Điển đè bẹp Tunisia 5-1: Sự thống trị của cặp song tấu Gyokeres và Isak Với sự tỏa sáng rực rỡ của Viktor Gyokeres và Alexander Isak, Thụy Điển đã có màn thị uy sức mạnh tại World Cup 2026 bằng chiến thắng hủy diệt 5-1 trước Tunisia.

Thụy Điển vừa gửi một thông điệp đanh thép đến các đối thủ tại World Cup 2026 bằng màn trình diễn tấn công thượng thặng trước Tunisia. Dù phải đối mặt với điều kiện thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, đoàn quân áo vàng xanh vẫn duy trì được cường độ chơi bóng cực cao, kết hợp giữa lối đá áp sát (pressing) tầm cao và những pha phối hợp nhanh ở nách trung lộ để khuất phục đại diện Bắc Phi với tỷ số cách biệt 5-1.

Sự hiệu quả tuyệt đối trong hiệp một

Ngay từ tiếng còi khai cuộc, Thụy Điển đã chủ động đẩy cao đội hình, tận dụng mặt sân lý tưởng để triển khai các đường chuyền ngắn tốc độ. Ưu thế này sớm được cụ thể hóa ở phút thứ 7. Yasin Ayari nhận bóng ở vị trí trống trải bên ngoài vòng cấm trước khi tung cú sút chìm hiểm hóc bằng chân phải, không cho thủ thành Abdelmouhib Chamakh bất kỳ cơ hội cản phá nào.

Thụy Điển đã có chiến thắng tưng bừng.

Đến phút 30, hệ thống phòng ngự của Tunisia một lần nữa bị xé toạc bởi cặp bài trùng trên hàng công Thụy Điển. Viktor Gyokeres đóng vai trò chim mồi và kiến tạo với đường chuyền dọn cỗ để Alexander Isak băng xuống dứt điểm tinh tế, nâng tỷ số lên 2-0. Tuy nhiên, Tunisia cũng kịp để lại dấu ấn trước giờ nghỉ khi Omar Rekik tận dụng quả tạt của Hannibal Mejbri để đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 43.

Sụp đổ vì sai lầm cá nhân

Bước sang hiệp hai, Tunisia nỗ lực giành lại quyền kiểm soát bóng với tỷ lệ có lúc chạm ngưỡng 60%. Dù cầm bóng nhiều, các học trò của HLV phía Tunisia lại thiếu đi sự sắc sảo ở 1/3 cuối sân. Ngược lại, Thụy Điển kiên nhẫn chờ đợi sơ hở để tung ra những đòn phản công chí mạng.

Thụy Điển hoàn toàn áp đảo trong trận đấu.

Phút 59, bước ngoặt xảy ra khi tiền vệ Ellyes Skhiri bên phía Tunisia mắc sai lầm nghiêm trọng trong khâu triển khai bóng. Alexander Isak cướp được bóng và ngay lập tức đáp lễ cho Viktor Gyokeres bằng một đường chuyền thuận lợi để tiền đạo này dễ dàng nâng tỷ số lên 3-1. Bàn thua này đã đánh sập hoàn toàn ý chí chiến đấu của đội bóng Bắc Phi.

Màn tra tấn thể lực và sự khẳng định của VAR

Về cuối trận, sự chênh lệch về nền tảng thể lực trở nên rõ rệt. Trong khi Tunisia hụt hơi, những cầu thủ dự bị của Thụy Điển như Mattias Svanberg lại mang đến nguồn năng lượng dồi dào. Phút 86, Svanberg dứt điểm tung lưới đối phương. Sau vài phút tham khảo công nghệ VAR để xác định lỗi việt vị, trọng tài chính đã công nhận bàn thắng thứ 4 cho đại diện châu Âu.

Cơn ác mộng của Tunisia khép lại ở phút bù giờ cuối cùng (90+5'), khi Yasin Ayari hoàn tất cú đúp cá nhân bằng một siêu phẩm, ấn định chiến thắng 5-1. Thống kê sau trận cho thấy sự vượt trội của Thụy Điển không chỉ nằm ở bàn thắng mà còn ở khả năng chuyển hóa cơ hội cực tốt.

Thống kê trận đấu Thụy Điển 5-1 Tunisia

Chỉ số Thụy Điển Tunisia Bàn thắng 5 1 Cầu thủ ghi bàn Ayari (7', 90+5'), Isak (30'), Gyokeres (59'), Svanberg (86') Omar Rekik (43') Kiểm soát bóng 42% 58% Số lần dứt điểm 14 9

Chiến thắng này khẳng định Thụy Điển là ứng cử viên nặng ký cho ngôi đầu bảng. Với sự kết hợp hoàn hảo giữa kinh nghiệm của Isak và phong độ bùng nổ của Gyokeres, đoàn quân Bắc Âu đang cho thấy họ có đủ vũ khí để tiến sâu tại vòng chung kết World Cup 2026 năm nay.