Thụy Điển hạ gục Tunisia 3-1: Đẳng cấp song sát Isak và Gyokeres tại World Cup 2026 Thụy Điển khẳng định sức mạnh tấn công vượt trội trước Tunisia với chiến thắng 3-1 tại vòng bảng World Cup 2026, nhờ sự tỏa sáng rực rỡ của bộ đôi Alexander Isak và Viktor Gyokeres.

Đội tuyển Thụy Điển đã có màn trình diễn thuyết phục tại sân Estadio BBVA khi đánh bại Tunisia với tỷ số 3-1 trong khuôn khổ bảng đấu World Cup 2026. Với chiến thuật tấn công rực lửa dưới thời HLV Graham Potter, đại diện Bắc Âu sớm áp đặt thế trận và cụ thể hóa ưu thế bằng những bàn thắng đẳng cấp từ các ngôi sao đang thi đấu tại Ngoại hạng Anh.

Sự bùng nổ của hàng công Thụy Điển

Ngay từ phút thứ 7, Thụy Điển đã dội gáo nước lạnh lên đối thủ khi Yasin Ayari tung cú dứt điểm bằng chân phải từ ngoài vòng cấm, mở tỷ số trận đấu. Sức ép liên tục được duy trì và đến phút 30, Alexander Isak nhân đôi cách biệt sau đường kiến tạo dọn cỗ của Viktor Gyokeres. Cú sút xa hiểm hóc của Isak không cho thủ môn đối phương bất kỳ cơ hội cản phá nào.

Isak đã ghi bàn từ pha kiến tạo của Gyokeres.

Mặc dù Tunisia nỗ lực vùng lên và có bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 43 nhờ pha đánh đầu của Omar Rekik từ quả tạt của Hannibal Mejbri, nhưng đó là tất cả những gì đội bóng Bắc Phi làm được. Sang hiệp hai, kịch bản cũ lặp lại nhưng với người dứt điểm khác. Phút 60, đến lượt Isak đóng vai trò kiến tạo để Viktor Gyokeres dứt điểm tinh tế, ấn định chiến thắng 3-1 cho Thụy Điển.

Phân tích chiến thuật: Sức mạnh từ sự kết nối

HLV Graham Potter đã vận hành sơ đồ 3-4-1-2 một cách nhuần nhuyễn, tận dụng tối đa khả năng càn lướt và tốc độ của Isak và Gyokeres. Việc đẩy cao khối đội hình ngay từ đầu đã giúp Thụy Điển kiểm soát hoàn toàn không gian trung lộ, nơi Ayari và Karlstrom liên tục bẻ gãy các đợt lên bóng của Tunisia.

Mejbri là ngôi sao quan trọng của Tunisia.

Bên phía đối diện, Tunisia dù sở hữu Hannibal Mejbri đầy nhiệt huyết nhưng lại thiếu đi sự kết nối cần thiết ở hàng phòng ngự. Sơ đồ 4-2-3-1 của HLV Sabri Lamouchi đã không thể đứng vững trước cường độ pressing tầm cao mà đối thủ tạo ra. Sự vắng mặt của các giải pháp phòng ngự biên khiến Rekik và Talbi thường xuyên rơi vào tình trạng bị quá tải.

Thống kê chi tiết trận đấu

Thông số Thụy Điển Tunisia Tỷ số 3 1 Số cú sút 14 8 Sút trúng đích 6 3 Kiểm soát bóng 58% 42% Thẻ vàng 0 1 (Khedira 54')

Chiến thắng này không chỉ mang về 3 điểm quý giá mà còn khẳng định vị thế của Thụy Điển trong việc cạnh tranh tấm vé đi tiếp. Trong khi đó, Tunisia sẽ phải nỗ lực rất nhiều ở các lượt trận còn lại nếu muốn cải thiện khả năng duy trì cường độ thi đấu trước các đối thủ lớn từ châu Âu.