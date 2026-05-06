Thụy Điển hòa kịch tính Hy Lạp 2-2: Đánh rơi chiến thắng ở phút 90+5 Dù Viktor Gyokeres tỏa sáng với siêu phẩm đá phạt, Thụy Điển vẫn bị Hy Lạp cầm chân 2-2 ngay tại sân nhà sau bàn thua nghiệt ngã ở những giây cuối cùng.

Trận giao hữu quốc tế tại Strawberry Arena đã khép lại với kịch bản không tưởng khi Thụy Điển và Hy Lạp cống hiến một màn rượt đuổi tỷ số đầy hấp dẫn. Dù sở hữu lợi thế dẫn bàn đến tận phút bù giờ cuối cùng, đội bóng Bắc Âu vẫn phải chấp nhận kết quả hòa 2-2 đầy tiếc nuối.

Sự lấn lướt của Hy Lạp và bàn mở tỷ số sớm

Hy Lạp nhập cuộc chủ động hơn và liên tục gây sức ép lên phần sân đối phương ngay từ những phút đầu. Phút thứ 8, Konstantinos Mavropanos đã đưa ra lời cảnh báo bằng cú đánh đầu vọt xà ngang sau quả phạt góc của Kostas Tsimikas.

Chỉ hai phút sau, áp lực của đại diện Nam Âu đã được cụ thể hóa. Từ đường kiến tạo của Christos Tzolis, hậu vệ Kostas Tsimikas tung cú dứt điểm hiểm hóc, không cho thủ môn Kristoffer Nordfeldt cơ hội cản phá, mở tỷ số 1-0 cho Hy Lạp.

Thụy Điển nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng vấp phải hàng thủ chơi kỷ luật. Alexander Isak và Viktor Gyokeres liên tục hoán đổi vị trí nhằm phá vỡ cấu trúc phòng ngự đối phương, song các pha dứt điểm cuối cùng vẫn thiếu độ sắc bén. Phút 19, Hy Lạp suýt nhân đôi cách biệt nếu cú sút xa của Kourbelis không đưa bóng trúng xà ngang.

Siêu phẩm của Viktor Gyokeres và màn ngược dòng hụt

Bước sang hiệp hai, những điều chỉnh chiến thuật giúp lối chơi của Thụy Điển trở nên thanh thoát hơn. Phút 53, tiền đạo đang đạt phong độ cao Viktor Gyokeres thực hiện cú đá phạt hàng rào đẳng cấp bằng chân phải, bóng găm thẳng vào góc dưới khung thành để san bằng tỷ số 1-1.

Viktor Gyokeres ghi bàn trong màu áo tuyển Thụy Điển.

Đến phút 63, cả hai đội thực hiện hàng loạt sự thay đổi nhân sự. Sự xuất hiện của Taha Ali bên phía Thụy Điển ngay lập tức mang lại luồng gió mới. Phút 69, Taha Ali có pha đi bóng lắt léo bên cánh trái trước khi căng ngang dọn cỗ để Gustaf Nilsson dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội chủ nhà.

Kịch tính ở phút bù giờ cuối cùng

Tưởng chừng chiến thắng đã nằm chắc trong tay Thụy Điển, Hy Lạp dồn toàn lực tấn công trong 10 phút cuối trận. Những nỗ lực của đội khách được đền đáp ở phút 90+5. Từ quả treo bóng của Charalampos Kostoulas, Giorgos Masouras băng vào đệm bóng cận thành, ấn định tỷ số hòa 2-2 trong sự ngỡ ngàng của hàng thủ Thụy Điển.

Hy Lạp ghi bàn ở những phút bù giờ cuối cùng.

Trận hòa này phản ánh đúng cục diện trận đấu khi cả hai đội đều cho thấy những thử nghiệm chiến thuật thú vị và tinh thần quyết tâm cao độ. Với Thụy Điển, đây là bài học về sự tập trung ở những giây cuối cùng, trong khi Hy Lạp cho thấy bản lĩnh không bỏ cuộc.

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