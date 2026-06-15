Thuỵ Điển thị uy sức mạnh với chiến thắng 5-1 trước Tunisia tại World Cup 2026 Cú đúp của Yasin Ayari cùng các pha lập công của Isak và Gyokeres giúp Thuỵ Điển huỷ diệt Tunisia 5-1, khẳng định vị thế tại vòng bảng World Cup 2026.

Trong một ngày thi đấu bùng nổ tại Estadio BBVA, đội tuyển Thuỵ Điển đã chứng minh tại sao họ được coi là "ngựa ô" thú vị nhất tại kỳ World Cup lần này. Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia Graham Potter, đại diện Bắc Âu đã triển khai một lối chơi tấn công rực lửa, cuốn phăng hàng phòng ngự vốn được đánh giá là kỷ luật của Tunisia với tỷ số cách biệt 5-1.

Sự áp đảo từ những phút đầu tiên

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Thuỵ Điển đã chủ động đẩy cao đội hình, gây áp lực nghẹt thở lên phần sân đối phương. Thành quả đến rất sớm ở phút thứ 7, khi Yasin Ayari thực hiện cú dứt điểm quyết đoán từ ngoài vòng cấm bằng chân phải, không cho thủ môn Tunisia bất kỳ cơ hội cản phá nào. Bàn thắng sớm giúp các cầu thủ áo vàng chơi thanh thoát hơn hẳn.

Đến phút 30, Alexander Isak nhân đôi cách biệt sau một pha phối hợp mẫu mực. Nhận đường kiến tạo tinh tế từ Viktor Gyokeres, tiền đạo đang khoác áo Newcastle tung cú sút hiểm hóc từ ngoài vòng cấm, khuất phục hoàn toàn hàng thủ Tunisia. Tuy nhiên, đại diện châu Phi cũng cho thấy sự kiên cường khi rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 43. Từ quả đá phạt của Hannibal Mejbri, Omar Rekik bật cao đánh đầu dũng mãnh, nhen nhóm hy vọng lật ngược thế cờ trước khi hiệp một khép lại.

Cơn mưa bàn thắng trong hiệp hai

Bước sang hiệp hai, kịch bản về một cuộc lội ngược dòng của Tunisia đã nhanh chóng bị dập tắt bởi sự sắc lẹm của hàng công Thuỵ Điển. Phút 60, bộ đôi Isak và Gyokeres một lần nữa hoán đổi vai trò. Lần này Isak đóng vai người kiến tạo để Viktor Gyokeres dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 3-1.

Gyokeres ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1.

Càng về cuối trận, thể lực suy giảm khiến Tunisia không còn duy trì được khối đội hình thấp. Phút 85, sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định bàn thắng của Mattias Svanberg là hợp lệ. Cơn ác mộng của Tunisia chỉ thực sự khép lại ở phút bù giờ thứ 5 (90+5'), khi Yasin Ayari hoàn tất cú đúp cá nhân, ấn định chiến thắng huy diệt 5-1 cho thầy trò HLV Graham Potter.

Phân tích chiến thuật: Dấu ấn của Graham Potter

Chiến thắng này mang đậm dấu ấn chiến thuật của Graham Potter với sơ đồ 3-4-1-2. Thuỵ Điển không chỉ kiểm soát bóng tốt mà còn cực kỳ hiệu quả trong các tình huống chuyển trạng thái. Việc đẩy Alexander Isak và Viktor Gyokeres chơi rộng đã kéo giãn tối đa hàng thủ Tunisia, tạo khoảng trống cho những vệ tinh như Ayari hay Nygren băng lên từ tuyến hai.

Mejbri là ngôi sao quan trọng của Tunisia.

Ngược lại, Tunisia dù sở hữu Hannibal Mejbri đầy nhiệt huyết ở khu vực trung tuyến nhưng lại thiếu đi sự bọc lót cần thiết ở hai hành lang cánh. Thất bại này bộc lộ lỗ hổng lớn về khả năng duy trì cường độ trước các đối thủ có trình độ kỹ thuật và thể hình vượt trội từ châu Âu.

Thống kê trận đấu đáng chú ý

Thông số Thuỵ Điển Tunisia Tỷ số 5 1 Bàn thắng Ayari (7', 90+5'), Isak (30'), Gyokeres (60'), Svanberg (85') Rekik (43') Thẻ vàng 0 1 (Khedira 54') Địa điểm Sân Estadio BBVA

Với 3 điểm trọn vẹn và hiệu số bàn thắng bại ấn tượng, Thuỵ Điển đang nắm lợi thế lớn trong việc giành vé đi tiếp. Trong khi đó, Tunisia sẽ phải nỗ lực rất nhiều trong các lượt trận còn lại nếu không muốn sớm chia tay ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.