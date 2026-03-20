Thủy sản Việt Nam mở rộng xuất khẩu tới 97 thị trường, kim ngạch đạt 1,7 tỷ USD Kim ngạch xuất khẩu thủy sản tăng 20% với sự bùng nổ tại thị trường Trung Quốc. Ngành hàng ghi nhận cột mốc mới khi hiện diện tại 97 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Theo thông tin từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) ngày 18-3, lần đầu tiên ngành thủy sản Việt Nam đã mở rộng mạng lưới xuất khẩu tới 97 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là dấu mốc quan trọng khẳng định vị thế của hàng Việt trên bản đồ thực phẩm toàn cầu.

Trung Quốc dẫn đầu đà tăng trưởng, Hoa Kỳ có dấu hiệu chững lại

Bà Lê Hằng, Phó Tổng thư ký VASEP, cho biết tính từ đầu năm đến nay, kim ngạch xuất khẩu thủy sản cả nước đạt khoảng 1,7 tỷ USD, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, Trung Quốc tiếp tục là thị trường tiêu thụ lớn nhất với mức tăng trưởng đột phá 54%, đạt khoảng 513 triệu USD.

Tại các khu vực khác, thị trường Nhật Bản ghi nhận kim ngạch khoảng 233 triệu USD, tăng 5%; Hàn Quốc đạt 114 triệu USD, tăng 3%. Ngược lại, thị trường Hoa Kỳ có dấu hiệu sụt giảm nhẹ khoảng 3%, đạt 209 triệu USD. Nguyên nhân chủ yếu do tác động từ thuế chống bán phá giá và các rào cản kỹ thuật ngày càng khắt khe tại quốc gia này.

Sản phẩm chủ lực duy trì đà tăng trưởng tích cực

Các nhóm hàng thủy sản xuất khẩu thế mạnh của Việt Nam vẫn giữ được phong độ ổn định. Trong đó, mặt hàng tôm đóng vai trò dẫn dắt với kim ngạch khoảng 690 triệu USD, tăng 20%. Cá tra cũng ghi nhận mức tăng ấn tượng 28%, đạt 331 triệu USD. Nhóm mực và bạch tuộc đạt 111 triệu USD, tăng 23% so với cùng kỳ.

Sản phẩm tôm vẫn là mặt hàng thủy sản xuất khẩu chủ lực từ đầu năm 2026 đến nay

Đáng chú ý, nhu cầu tiêu dùng đang có sự dịch chuyển sang các phân khúc giá trị gia tăng. Nhóm nhuyễn thể có vỏ ghi nhận mức tăng mạnh nhất từ 38% đến 39%; nhóm cua, ghẹ và các loại giáp xác khác tăng 24%.

Thách thức về rào cản thương mại và chi phí logistics

Mặc dù các con số tăng trưởng khá tích cực, bà Lê Hằng lưu ý rằng mức tăng này chưa hoàn toàn phản ánh xu hướng bền vững. Một phần nguyên nhân đến từ việc các doanh nghiệp đẩy mạnh giao hàng sớm để đón đầu những thay đổi về chính sách thuế và quy định nhập khẩu mới từ phía Hoa Kỳ.

Hiện nay, ngành thủy sản đang phải đối mặt với nhiều áp lực lớn như rào cản thương mại, các tiêu chuẩn môi trường khắt khe và chi phí logistics leo thang do những biến động địa chính trị trên thế giới.

Công nhân chế biến thủy sản tại Công ty TNHH Tứ Hải, phường Phước Thắng, TPHCM. Ảnh: THANH HUY

Giải pháp củng cố tăng trưởng bền vững

Để duy trì đà phát triển trong năm 2026, VASEP kiến nghị Bộ Công Thương và hệ thống thương vụ Việt Nam tại nước ngoài cần tăng cường công tác cảnh báo sớm các rủi ro thị trường. Điều này giúp doanh nghiệp chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất và xuất khẩu phù hợp.

Bên cạnh việc giữ vững các thị trường truyền thống, ngành thủy sản cần đẩy mạnh xúc tiến thương mại sang các khu vực tiềm năng như Brazil, Nam Mỹ và Nam Á. Việc tăng cường kết nối qua các sự kiện chuyên ngành như Hội chợ Vietfish được xem là giải pháp then chốt để đa dạng hóa đối tác và củng cố vị thế xuất khẩu trong thời gian tới.