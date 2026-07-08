Thụy Sĩ 0-0 Colombia (pen 4-3): Thụy Sĩ giành chiến thắng Hai đội bóng đang giữ mạch trận bất bại bước vào cuộc đối đầu loại trực tiếp tại vòng 1/8, nơi chỉ một trận thua là bị loại khỏi giải đấu.

Thụy Sĩ 0 - 0 (pen 4-3) Colombia Kết thúc (luân lưu) 0' Trận đấu bắt đầu Thụy Sĩ tiếp đón Colombia.

13' Thụy Sĩ ép sân Cầm bóng: Thụy Sĩ 60% - 40% Colombia, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 2.

25' Colombia ép sân Cầm bóng: Thụy Sĩ 42% - 58% Colombia, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 1 - 0.

38' Thế trận giằng co Cầm bóng: Thụy Sĩ 52% - 48% Colombia, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 1 - 2.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (Thụy Sĩ): D. Sow vào sân thay A. Jashari.

51' Thẻ vàng Phút 51': G. Xhaka (Thụy Sĩ) nhận thẻ vàng (Tripping).

52' Thế trận giằng co Cầm bóng: Thụy Sĩ 56% - 44% Colombia, dứt điểm 3 - 5 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 1 - 4; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 6 - 6, cứu thua 1 - 2.

59' Thẻ vàng Phút 59': D. Zakaria (Thụy Sĩ) nhận thẻ vàng (Tripping).

60' Thẻ vàng Phút 60': L. Suarez (Colombia) nhận thẻ vàng (Holding).

64' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Thụy Sĩ 51% - 49% Colombia, dứt điểm 5 - 7 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 1 - 4; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 9 - 8, cứu thua 2 - 2.

66' Thay người Phút 66' (Colombia): J. Quintero vào sân thay J. Rodriguez.

66' Thay người Phút 66' (Colombia): J. Campaz vào sân thay J. Arias.

71' Thay người Phút 71' (Thụy Sĩ): M. Muheim vào sân thay R. Rodriguez.

76' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Thụy Sĩ 51% - 49% Colombia, dứt điểm 5 - 7 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 1 - 4; việt vị 4 - 3, phạm lỗi 9 - 12, cứu thua 2 - 2.

82' Thay người Phút 82' (Colombia): C. Hernandez vào sân thay L. Suarez.

82' Thay người Phút 82' (Colombia): R. Rios vào sân thay J. Lerma.

87' Thay người Phút 87' (Thụy Sĩ): C. Itten vào sân thay B. Embolo.

87' Thay người Phút 87' (Thụy Sĩ): S. Widmer vào sân thay D. Zakaria.

88' Thế trận giằng co Cầm bóng: Thụy Sĩ 49% - 51% Colombia, dứt điểm 2 - 5 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 1 - 4; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 6 - 6, cứu thua 1 - 2.

90+2' Thay người Phút 90+2' (Thụy Sĩ): R. Vargas vào sân thay D. Ndoye.

91' Hiệp phụ Trận đấu bước vào hiệp phụ.

95' Thẻ vàng Phút 95': D. Sanchez (Colombia) nhận thẻ vàng (Holding).

100' Thế trận giằng co Cầm bóng: Thụy Sĩ 49% - 51% Colombia, dứt điểm 2 - 5 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 1 - 4; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 6 - 6, cứu thua 1 - 2.

103' Thay người Phút 103' (Thụy Sĩ): Z. Amdouni vào sân thay F. Rieder.

105' Thẻ vàng Phút 105': M. Muheim (Thụy Sĩ) nhận thẻ vàng (Roughing).

112' Thế trận giằng co Cầm bóng: Thụy Sĩ 49% - 51% Colombia, dứt điểm 2 - 5 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 1 - 4; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 6 - 6, cứu thua 1 - 2.

119' Thay người Phút 119' (Colombia): Y. Mina vào sân thay J. Lucumi.

120+1' Luân lưu: Colombia 0 - 1 J. Quintero (Colombia) sút thành công. Loạt luân lưu: 0 - 1.

120+1' Luân lưu: Thụy Sĩ 1 - 1 G. Xhaka (Thụy Sĩ) sút thành công. Loạt luân lưu: 1 - 1.

120+2' Luân lưu: Colombia sút hỏng D. Sanchez (Colombia) sút hỏng. Loạt luân lưu: 1 - 1.

120+2' Luân lưu: Thụy Sĩ 2 - 1 Z. Amdouni (Thụy Sĩ) sút thành công. Loạt luân lưu: 2 - 1.

120+3' Luân lưu: Colombia 2 - 2 J. Campaz (Colombia) sút thành công. Loạt luân lưu: 2 - 2.

120+3' Luân lưu: Thụy Sĩ sút hỏng M. Akanji (Thụy Sĩ) sút hỏng. Loạt luân lưu: 2 - 2.

120+4' Luân lưu: Colombia sút hỏng C. Hernandez (Colombia) sút hỏng. Loạt luân lưu: 2 - 2.

120+4' Luân lưu: Thụy Sĩ 3 - 2 C. Itten (Thụy Sĩ) sút thành công. Loạt luân lưu: 3 - 2.

120+5' Luân lưu: Colombia 3 - 3 L. Diaz (Colombia) sút thành công. Loạt luân lưu: 3 - 3.

120+5' Luân lưu: Thụy Sĩ 4 - 3 R. Vargas (Thụy Sĩ) sút thành công. Loạt luân lưu: 4 - 3.

120' Loạt luân lưu Hai đội bước vào loạt sút luân lưu.

KT Kết thúc: Thụy Sĩ 0-0 Colombia Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 0.

Cập nhật lúc 05:51 08/07/2026

Cập nhật đội hình lúc 02:22 08/07/2026

Đội hình chính thức

Thụy Sĩ

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Murat Yakin

Đội hình xuất phát:

1. Gregor Kobel (G)

6. Denis Zakaria (D)

4. Nico Elvedi (D)

5. Manuel Akanji (D)

13. Ricardo Rodríguez (D)

8. Remo Freuler (M)

10. Granit Xhaka (M)

22. Fabian Rieder (M)

14. Ardon Jashari (M)

11. Dan Ndoye (M)

7. Breel Embolo (F)

Dự bị:

12. Yvon Mvogo

21. Marvin Keller

18. Eray Cömert

24. Aurèle Amenda

2. Miro Muheim

3. Silvan Widmer

15. Djibril Sow

16. Christian Fassnacht

17. Rubén Vargas

19. Noah Okafor

23. Zeki Amdouni

26. Cédric Itten

Colombia

Sơ đồ: 4-3-3

HLV: Nestor Lorenzo

Đội hình xuất phát:

12. Camilo Vargas (G)

2. Daniel Muñoz (D)

23. Davinson Sánchez (D)

3. Jhon Lucumí (D)

17. Johan Mojica (D)

14. Gustavo Puerta (M)

16. Jefferson Lerma (M)

11. Jhon Arias (M)

10. James Rodríguez (F)

25. Luis Javier Suárez (F)

7. Luis Díaz (F)

Dự bị:

1. David Ospina

24. Álvaro Montero

4. Santiago Arias

13. Yerry Mina

18. Willer Ditta

22. Deiver Machado

5. Kevin Castaño

6. Richard Ríos

8. Jorge Carrascal

15. Juan Portilla

20. Juan Fernando Quintero

26. Andrés Gómez

21. Jaminton Campaz

9. Jhon Córdoba

19. Cucho Hernández

Thụy Sĩ và Colombia sẽ chạm trán tại vòng 1/8 World Cup trong trận đấu loại trực tiếp, diễn ra lúc 03h00 ngày 08/07/2026 trên sân BC Place. Đây là sân vận động trung lập của giải đấu tập trung, không có khái niệm chủ nhà hay lợi thế khán giả nhà cho bất kỳ đội nào.

Tính chất một mất một còn

Khác với vòng bảng, trận đấu này mang tính chất loại trực tiếp: đội thắng sẽ bước tiếp vào vòng tứ kết, trong khi đội thua sẽ phải dừng bước và rời giải ngay lập tức. Áp lực tâm lý vì thế tăng lên đáng kể, đòi hỏi cả hai đội phải thể hiện sự chắc chắn trong từng pha xử lý bóng.

Phong độ hai đội

Thụy Sĩ đang có chuỗi trận rất đáng chú ý khi hòa 1 trận và thắng liền 3 trận gần nhất. Sự ổn định này cho thấy đại diện châu Âu đang có tâm lý thi đấu tốt và lối chơi được định hình rõ ràng trước khi bước vào vòng knock-out.

Ở phía đối diện, Colombia cũng không hề kém cạnh khi thắng 3 trong 4 trận gần nhất, xen giữa là một trận hòa. Đại diện Nam Mỹ duy trì được sự tự tin cần thiết, đặc biệt là khả năng tìm kiếm bàn thắng đều đặn qua các trận đấu gần đây.

Cuộc đối đầu cân bằng

Nhìn vào phong độ của cả hai, có thể thấy đây sẽ là cuộc đối đầu giữa hai tập thể đang ở trạng thái tâm lý tích cực. Thụy Sĩ với sự chắc chắn và kỷ luật chiến thuật đặc trưng của bóng đá châu Âu sẽ đối lập với sự linh hoạt, giàu cảm hứng tấn công thường thấy ở các đội bóng Nam Mỹ như Colombia.

Trong bối cảnh trận đấu mang tính loại trực tiếp, yếu tố tâm lý và bản lĩnh sẽ đóng vai trò quan trọng không kém trình độ chuyên môn. Đội nào giữ được sự tỉnh táo trong những thời điểm quyết định, hạn chế sai lầm cá nhân, sẽ có lợi thế lớn hơn để giành vé đi tiếp.

Nhận định

Với phong độ tương đối đồng đều của cả hai đội trong giai đoạn gần đây, trận đấu giữa Thụy Sĩ và Colombia được dự báo sẽ diễn ra kịch tính và khó lường. Đây hứa hẹn là một trong những cuộc đối đầu đáng xem nhất vòng 1/8, khi cả hai đều bước vào trận đấu với sự tự tin cần thiết để hướng đến tấm vé vào tứ kết.

Phong độ gần đây của Thụy Sĩ

03/07/2026: Thụy Sĩ 2-0 Algeria (Thắng)

25/06/2026: Thụy Sĩ 2-1 Canada (Thắng)

19/06/2026: Thụy Sĩ 4-1 Bosnia & Herzegovina (Thắng)

14/06/2026: Qatar 1-1 Thụy Sĩ (Hòa)

07/06/2026: Thụy Sĩ 1-1 Úc (Hòa)

Phong độ gần đây của Colombia

04/07/2026: Colombia 1-0 Ghana (Thắng)

28/06/2026: Colombia 0-0 Bồ Đào Nha (Hòa)

24/06/2026: Colombia 1-0 CHDC Congo (Thắng)

18/06/2026: Uzbekistan 1-3 Colombia (Thắng)

08/06/2026: Colombia 2-0 Jordan (Thắng)

Bảng xếp hạng

Đội Vị trí Điểm Phong độ Thụy Sĩ 1 7 WWWD

Phong độ và thống kê đội

Thụy Sĩ

Phong độ 5 trận gần nhất: DWWW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 4 trận

Thắng: 3

Hòa: 1

Thua: 0

Bàn thắng:

Ghi được: 9 bàn (TB: 2.3 bàn/trận)

Thủng lưới: 3 bàn (TB: 0.8 bàn/trận)

Colombia

Phong độ 5 trận gần nhất: WWDW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 4 trận

Thắng: 3

Hòa: 1

Thua: 0

Bàn thắng:

Ghi được: 5 bàn (TB: 1.3 bàn/trận)

Thủng lưới: 1 bàn (TB: 0.3 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Switzerland

L. Jaquez: Muscle Bruise (Missing Fixture)

M. Aebischer: Injury (Missing Fixture)

Colombia

J. Córdoba: Muscle Bruise (Missing Fixture)

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng: Thụy Sĩ

Win or draw

Tỷ lệ dự đoán:

Thụy Sĩ thắng: 35%

Hòa: 35%

Colombia thắng: 30%

Dự đoán bàn thắng:

Thụy Sĩ: -2.5 bàn

Colombia: -2.5 bàn

Lời khuyên: Double chance : Switzerland or draw