Thụy Sĩ 2-0 Algeria: Thụy Sĩ giành chiến thắng Thụy Sĩ bước vào vòng 1/16 World Cup 2026 với phong độ ổn định, trong khi Algeria mang tâm thế của đội bóng cần chứng minh bản thân trên sân BC Place.

Thụy Sĩ 2 - 0 Algeria Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Thụy Sĩ tiếp đón Algeria.

10' BÀN THẮNG! Thụy Sĩ (1-0) Phút 10': Breel Embolo (Thụy Sĩ) lập công (kiến tạo: Johan Manzambi). Tỷ số: 1 - 0.

36' Thẻ vàng Phút 36': Fares Chaibi (Algeria) nhận thẻ vàng (Foul).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' BÀN THẮNG! Thụy Sĩ (2-0) Phút 46': Dan Ndoye (Thụy Sĩ) lập công. Tỷ số: 2 - 0.

58' Thay người Phút 58' (Algeria): Jaouen Hadjam vào sân thay Houssem Aouar.

58' Thay người Phút 58' (Algeria): Amine Gouiri vào sân thay Ramiz Zerrouki.

71' Thay người Phút 71' (Thụy Sĩ): Fabian Rieder vào sân thay Rubén Vargas.

71' Thay người Phút 71' (Thụy Sĩ): Noah Okafor vào sân thay Johan Manzambi.

71' Thay người Phút 71' (Algeria): Anis Hadj Moussa vào sân thay Riyad Mahrez.

71' Thay người Phút 71' (Algeria): Hicham Boudaoui vào sân thay Nabil Bentaleb.

72' Thẻ vàng Phút 72': Hicham Boudaoui (Algeria) nhận thẻ vàng (Foul).

82' Thay người Phút 82' (Algeria): Adil Boulbina vào sân thay Rafik Belghali.

83' Thay người Phút 83' (Thụy Sĩ): Zeki Amdouni vào sân thay Breel Embolo.

87' Thay người Phút 87' (Thụy Sĩ): Silvan Widmer vào sân thay Denis Zakaria.

87' Thay người Phút 87' (Thụy Sĩ): Michel Aebischer vào sân thay Dan Ndoye.

KT Kết thúc: Thụy Sĩ 2-0 Algeria Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 11:58 03/07/2026

Cập nhật đội hình lúc 09:23 03/07/2026

Đội hình chính thức

Thụy Sĩ

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Murat Yakin

Đội hình xuất phát:

1. Gregor Kobel (G)

6. Denis Zakaria (D)

4. Nico Elvedi (D)

5. Manuel Akanji (D)

13. Ricardo Rodríguez (D)

8. Remo Freuler (M)

10. Granit Xhaka (M)

11. Dan Ndoye (M)

9. Johan Manzambi (M)

17. Rubén Vargas (M)

7. Breel Embolo (F)

Dự bị:

12. Yvon Mvogo

21. Marvin Keller

18. Eray Cömert

24. Aurèle Amenda

3. Silvan Widmer

2. Miro Muheim

16. Christian Fassnacht

14. Ardon Jashari

15. Djibril Sow

22. Fabian Rieder

20. Michel Aebischer

26. Cédric Itten

19. Noah Okafor

23. Zeki Amdouni

Algeria

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Vladimir Petkovic

Đội hình xuất phát:

23. Luca Zidane (G)

17. Rafik Belghali (D)

2. Aïssa Mandi (D)

21. Ramy Bensebaini (D)

15. Rayan Aït-Nouri (D)

6. Ramiz Zerrouki (M)

19. Nabil Bentaleb (M)

7. Riyad Mahrez (M)

8. Houssem Aouar (M)

10. Farès Chaïbi (M)

22. Ibrahim Maza (F)

Dự bị:

1. Melvin Mastil

16. Oussama Benbot

3. Achref Abada

4. Mohamed Tougai

5. Zineddine Belaid

13. Jaouen Hadjam

26. Samir Sophian Chergui

20. Adil Boulbina

11. Anis Hadj Moussa

14. Hicham Boudaoui

24. Yassine Titraoui

9. Amine Gouiri

25. Farès Ghedjemis

Trận đấu không có đường lui

Không còn chỗ cho tính toán hay kịch bản phụ — trận đấu giữa Thụy Sĩ và Algeria tại vòng 1/16 World Cup 2026 chỉ có một kết quả duy nhất được chấp nhận: chiến thắng. Đội thua sẽ dừng bước, đội thắng tiếp tục hành trình. Sân BC Place sẽ là nơi phân định số phận của cả hai.

Thụy Sĩ — sự ổn định làm nền tảng

Đội tuyển Thụy Sĩ bước vào trận đấu này với phong độ tương đối tốt. Trong ba trận gần nhất, họ giành được hai chiến thắng và chỉ để xảy ra một trận hòa. Đây là nền tảng tâm lý đáng kể khi bước vào một trận đấu loại trực tiếp, nơi sự tự tin và nhịp độ thi đấu đóng vai trò then chốt.

Người Thụy Sĩ vốn nổi tiếng với lối chơi kỷ luật, tổ chức phòng thủ chặt chẽ và khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu. Ở một trận cầu mà áp lực tâm lý lên cao, sự điềm tĩnh của họ có thể là lợi thế không nhỏ.

Algeria — áp lực từ phong độ chưa đồng đều

Ngược lại, Algeria đến với trận đấu này trong trạng thái phong độ thiếu nhất quán hơn. Ba trận gần nhất của họ ghi nhận một chiến thắng, một trận hòa và một thất bại. Kết quả thua trong trận gần nhất nhất là điều đội bóng Bắc Phi cần nhanh chóng gạt bỏ khỏi đầu.

Tuy nhiên, Algeria không phải là đội bóng thiếu chất lượng. Họ sở hữu những cầu thủ có khả năng tạo ra sự khác biệt trong những khoảnh khắc quyết định, và ở một trận loại trực tiếp, một tia sáng cá nhân đôi khi đủ để thay đổi tất cả.

Nhận định

Thụy Sĩ có lợi thế về phong độ và sự ổn định tâm lý khi bước vào trận đấu này. Lối chơi có tổ chức của họ phù hợp với tính chất của một trận loại trực tiếp, nơi sai lầm được trả giá đắt. Algeria sẽ cần thể hiện một bộ mặt khác so với trận thua gần nhất nếu muốn tạo ra bất ngờ.

Trận đấu nhiều khả năng diễn ra thận trọng ở những phút đầu, khi cả hai đội đều ý thức rõ rằng một sai lầm có thể kết thúc hành trình World Cup của mình. Thụy Sĩ được đánh giá nhỉnh hơn, nhưng bóng đá luôn có những điều bất ngờ — đặc biệt ở sân chơi lớn nhất hành tinh.

Phong độ gần đây của Thụy Sĩ

25/06/2026: Thụy Sĩ 2-1 Canada (Thắng)

19/06/2026: Thụy Sĩ 4-1 Bosnia & Herzegovina (Thắng)

14/06/2026: Qatar 1-1 Thụy Sĩ (Hòa)

07/06/2026: Thụy Sĩ 1-1 Úc (Hòa)

31/05/2026: Thụy Sĩ 4-1 Jordan (Thắng)

Phong độ gần đây của Algeria

28/06/2026: Algeria 3-3 Áo (Hòa)

23/06/2026: Jordan 1-2 Algeria (Thắng)

17/06/2026: Argentina 3-0 Algeria (Thua)

11/06/2026: Bolivia 0-4 Algeria (Thắng)

04/06/2026: Hà Lan 0-1 Algeria (Thắng)

Bảng xếp hạng

Đội Vị trí Điểm Phong độ Thụy Sĩ 1 7 WWD

Phong độ và thống kê đội

Thụy Sĩ (Chủ nhà)

Phong độ 5 trận gần nhất: DWW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 3 trận

Thắng: 2 (2 sân nhà)

Hòa: 1 (0 sân nhà)

Thua: 0 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 7 bàn (TB: 2.3 bàn/trận)

Thủng lưới: 3 bàn (TB: 1.0 bàn/trận)

Algeria (Khách)

Phong độ 5 trận gần nhất: LWD

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 3 trận

Thắng: 1 (1 sân khách)

Hòa: 1 (0 sân khách)

Thua: 1 (1 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 5 bàn (TB: 1.7 bàn/trận)

Thủng lưới: 7 bàn (TB: 2.3 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Switzerland: Không có thông tin chấn thương

Algeria: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng: Switzerland

Win or draw

Tỷ lệ dự đoán:

Chủ nhà thắng: 45%

Hòa: 45%

Khách thắng: 10%

Dự đoán bàn thắng:

Chủ nhà: -3.5 bàn

Khách: -2.5 bàn

Lời khuyên: Combo Double chance : Switzerland or draw and +1.5 goals