Thụy Sĩ hạ Algeria 2-0: Chấm dứt cơn khát 88 năm tại vòng knock-out World Cup Bằng sự kỷ luật và khả năng tận dụng cơ hội sắc bén, Thụy Sĩ đã đánh bại Algeria 2-0 để lần đầu tiên giành chiến thắng ở một trận đấu loại trực tiếp World Cup kể từ năm 1938.

Đội tuyển Thụy Sĩ vừa thiết lập một cột mốc lịch sử tại sân BC Place, Vancouver khi đánh bại Algeria với tỷ số 2-0. Đây không chỉ là một tấm vé đi tiếp mà còn là lời khẳng định cho bản lĩnh của đại diện châu Âu, khi họ giành chiến thắng đầu tiên tại vòng loại trực tiếp World Cup sau đúng 88 năm chờ đợi dài đằng đẵng.

Thụy Sĩ thể hiện sự vượt trội trước đại diện Châu Phi. (Ảnh: Getty Images)

Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Murat Yakin, Thụy Sĩ đã trình diễn một lối đá khoa học, chặt chẽ và cực kỳ thực dụng. Trận đấu là minh chứng rõ nét cho sự khác biệt về nhãn quan chiến thuật và khả năng chuyển đổi trạng thái giữa hai đội bóng.

Đòn phủ đầu và sự lạnh lùng của người Thụy Sĩ

Chìa khóa dẫn đến thành công của Thụy Sĩ chính là khả năng tập trung tối đa ở những thời điểm nhạy cảm nhất của trận đấu. Họ không cần cầm bóng quá nhiều nhưng lại biết cách tung ra những nhát dao chí mạng ngay khi đối thủ chưa kịp bắt nhịp.

Phút thứ 10, từ pha dốc bóng tốc độ và đường căng ngang dọn cỗ của Johan Manzambi, Breel Embolo đã có mặt đúng lúc để đệm bóng cận thành mở tỷ số. Kịch bản tương tự lặp lại ngay đầu hiệp hai. Chỉ 48 giây sau khi tiếng còi bắt đầu vang lên, Dan Ndoye đã tận dụng sự lúng túng của hàng thủ Algeria để tung cú sút chìm hiểm hóc, nhân đôi cách biệt và đánh sập hoàn toàn ý chí chiến đấu của đối thủ.

Thống kê chuyên sâu: Hiệu quả tối đa từ lối đá thực dụng

Mặc dù Algeria nắm giữ 55% thời lượng kiểm soát bóng, nhưng những con số thống kê chuyên sâu lại chỉ ra sự áp đảo tuyệt đối của Thụy Sĩ về chất lượng tấn công:

Bàn thắng kỳ vọng (xG): Thụy Sĩ đạt 2.52, cao gấp ba lần con số 0.74 của Algeria.

Thụy Sĩ đạt 2.52, cao gấp ba lần con số 0.74 của Algeria. Chạm bóng trong vòng cấm đối phương: Thụy Sĩ có 28 lần, trong khi Algeria chỉ có 15.

Thụy Sĩ có 28 lần, trong khi Algeria chỉ có 15. Số cú sút: Đại diện châu Âu tung ra 11 pha dứt điểm so với 8 của đối thủ.

Những con số này phản ánh một thực tế: Thụy Sĩ nhường sân khấu khu trung tuyến cho đối thủ nhưng luôn sẵn sàng trừng phạt họ bằng những pha phản công có tính sát thương cực cao.

Đêm lịch sử của Granit Xhaka và các cá nhân xuất sắc

Trong ngày kỷ niệm trận đấu thứ 150 khoác áo đội tuyển quốc gia, đội trưởng Granit Xhaka đã thể hiện vai trò cầm trịch xuất sắc. Anh là linh hồn của tuyến giữa, điều tiết nhịp độ và giúp đội nhà không bị cuốn vào lối đá áp sát liên tục của Algeria. Bên cạnh anh, Denis Zakaria đóng vai trò một "cỗ máy quét" không mệt mỏi, bẻ gãy hầu hết các đợt lên bóng của đối phương từ xa.

Algeria bế tắc trước Thụy Sĩ. (Ảnh: Getty Images)

Hàng thủ Thụy Sĩ cũng có một ngày thi đấu điểm 10. Manuel Akanji như một "hòn đá tảng" nơi trung tâm hàng phòng ngự với tỷ lệ chiến thắng tuyệt đối trong các pha tranh chấp trên không. Phía sau anh, thủ thành Gregor Kobel duy trì sự tập trung cao độ, hóa giải mọi nỗ lực dứt điểm từ phía các chân sút Algeria.

Thất bại này để lại nhiều tiếc nuối cho đại diện châu Phi khi họ hoàn toàn bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Sự thiếu sắc bén ở những nhịp chạm cuối cùng đã khiến Algeria không thể tạo ra bất ngờ trước một hệ thống phòng ngự lùi sâu và kỷ luật thép của Thụy Sĩ. Với chiến thắng này, thầy trò Murat Yakin hiên ngang bước tiếp vào vòng sau, mang theo niềm tin về một hành trình lịch sử tại World Cup 2026.