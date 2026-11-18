Tích xanh X của Jensen Huang biến mất sau khi rời ghế CEO Nvidia: Elon Musk khôi phục miễn phí Tài khoản X của Jensen Huang mất tích xanh và huy hiệu Nvidia sau khi rời ghế CEO. Elon Musk hứa khôi phục miễn phí, nhưng huy hiệu liên kết vẫn chưa trở lại.

Tài khoản X của Jensen Huang, nhà đồng sáng lập Nvidia, mất dấu tích xanh xác minh và huy hiệu liên kết doanh nghiệp sau khi ông rời vị trí CEO. Chủ sở hữu nền tảng Elon Musk phản hồi rằng tích xanh sẽ được khôi phục hoàn toàn miễn phí. Tuy nhiên, huy hiệu thể hiện mối liên kết với Nvidia vẫn chưa xuất hiện trở lại.

Diễn biến: từ lúc mất tích xanh đến phản hồi của Elon Musk

Ngày 17/11, tài khoản X có tên Tsla Chan phát hiện dấu tích xanh cùng huy hiệu liên kết doanh nghiệp Nvidia không còn xuất hiện trên trang cá nhân của Jensen Huang. Tài khoản AleXandra Merz sau đó chia sẻ lại thông tin này, kéo theo nhiều bình luận và tranh luận.

Giữa lúc sự việc gây chú ý, Elon Musk phản hồi rằng tích xanh của ông Huang sẽ được khôi phục hoàn toàn miễn phí. Không lâu sau, tài khoản của nhà đồng sáng lập Nvidia hiển thị lại biểu tượng xác minh.

Jensen Huang mất tích xanh sau khi từ chức CEO Nvidia, Elon Musk tuyên bố cấp lại miễn phí nhưng huy hiệu doanh nghiệp vẫn biến mất. Ảnh chụp màn hình.

Tuy vậy, huy hiệu liên kết với Nvidia vẫn chưa quay lại. Phần giới thiệu trên tài khoản cũng được thay đổi: ông Huang hiện chỉ được ghi là nhà sáng lập Nvidia, thay vì nhà sáng lập kiêm CEO như trước.

Tích xanh trên X vận hành thế nào sau khi Elon Musk tiếp quản?

Trước đây, dấu tích xanh trên Twitter, nay là X, chủ yếu xác nhận tài khoản của người nổi tiếng, tổ chức và các nhân vật có ảnh hưởng. Cơ chế này góp phần hạn chế hành vi giả mạo.

Sau khi Elon Musk tiếp quản nền tảng, cách cấp tích xanh được điều chỉnh. Biểu tượng này hiện gắn với dịch vụ thuê bao X Premium, có mức phí từ 8 USD mỗi tháng, thay vì đơn thuần là dấu hiệu xác nhận danh tính.

Bên cạnh tích xanh cho tài khoản cá nhân, X còn cung cấp huy hiệu xác minh tổ chức và huy hiệu liên kết doanh nghiệp cho các tài khoản thuộc cùng một tổ chức. Theo thông tin được công bố, mức phí của các gói này như sau:

Loại huy hiệu Đối tượng Mức phí theo nguồn Tích xanh X Premium Tài khoản cá nhân Từ 8 USD mỗi tháng X Premium Business Tổ chức, doanh nghiệp 1.000 USD mỗi tháng (phí chung) Huy hiệu liên kết doanh nghiệp Tài khoản thuộc cùng một tổ chức Thêm 50 USD mỗi tháng cho mỗi tài khoản liên kết

Vì sao huy hiệu Nvidia biến mất khỏi tài khoản Jensen Huang?

Theo nhận định của NDTV, việc ông Huang mất huy hiệu liên kết Nvidia có thể liên quan đến việc ông không còn giữ chức CEO tại doanh nghiệp này. Tuy nhiên, đây mới là cách lý giải dựa trên những thay đổi hiển thị trên tài khoản, chưa phải nguyên nhân được Nvidia hoặc X xác nhận chính thức.

Nvidia chưa đưa ra bình luận về việc thay đổi các biểu tượng xác minh trên tài khoản của nhà đồng sáng lập.

Thông điệp đầu tiên của Jensen Huang sau khoảng một tuần im lặng

Việc khôi phục tích xanh diễn ra ngay trước khi ông Huang đăng thông điệp công khai đầu tiên sau khoảng một tuần im lặng. Trước đó, những tranh cãi liên quan đời tư đã khiến ông từ chức CEO Nvidia.

Trong bài đăng ngày 17/11, ông bày tỏ sự hối tiếc vì đã gây ra vấn đề cho hội đồng quản trị công ty. Ông nhận trách nhiệm về những sai lầm của mình và khẳng định sẽ hợp tác với cuộc điều tra độc lập do hội đồng quản trị tiến hành.

Nhà đồng sáng lập Nvidia cho biết ông xúc động trước sự ủng hộ từ các nhà đầu tư và nhân viên. Ông gửi lời xin lỗi, đồng thời bày tỏ mong muốn có cơ hội trở lại vị trí điều hành doanh nghiệp.

Dù vậy, tại cuộc họp trực tuyến với nhà đầu tư cùng ngày, Chủ tịch Nvidia Harvey Jones cho biết công ty không có kế hoạch mời ông Huang trở lại làm CEO. Ông Jones cũng từ chối trả lời thêm các câu hỏi liên quan việc nhà đồng sáng lập rời vị trí lãnh đạo.

Một phản hồi riêng lẻ, không phải thay đổi chính sách

Trong bối cảnh đó, động thái cấp lại tích xanh miễn phí của Elon Musk được chú ý như một phản hồi công khai dành riêng cho tài khoản Jensen Huang. Thông tin này không đồng nghĩa X thay đổi chính sách thu phí xác minh đối với tất cả người dùng.