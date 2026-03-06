Tiền đạo ghi 3 bàn cho HAGL lần đầu góp mặt ở U23 Việt Nam Nguyễn Minh Tâm và Đinh Quang Kiệt chính thức được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên U23 Việt Nam chuẩn bị cho giải Tứ hùng tại Trung Quốc vào cuối tháng 3-2026.

HLV Kim Sang-sik vừa chính thức điền tên bộ đôi Nguyễn Minh Tâm và Đinh Quang Kiệt của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vào danh sách U23 Việt Nam. Đây là bước chuẩn bị quan trọng cho chuyến du đấu tại Trung Quốc, nơi các cầu thủ trẻ sẽ có dịp chạm trán với những đối thủ mạnh trong khu vực.

Nguyễn Minh Tâm và Đinh Quang Kiệt được gọi lên U23 Việt Nam.

Thử lửa tại Giải Tứ hùng U23 Trung Quốc

Theo thông báo từ phía đội bóng phố Núi vào ngày 6-3, Minh Tâm và Quang Kiệt sẽ hội quân cùng toàn đội để hướng tới Giải Tứ hùng U23 diễn ra tại Trung Quốc vào cuối tháng 3-2026. Đây được xem là đợt sát hạch chất lượng cao khi U23 Việt Nam sẽ đối đầu với đội chủ nhà Trung Quốc, Triều Tiên và đặc biệt là đối thủ đầy duyên nợ Thái Lan.

Đáng chú ý, sự góp mặt của thầy trò HLV Kim Sang-sik xuất phát từ lời mời thay thế của phía Trung Quốc sau khi U23 Iran quyết định rút lui. Nguyên nhân được xác định là do tình hình xung đột phức tạp tại khu vực Trung Đông. Việc thay thế một đại diện Tây Á mạnh như Iran là cơ hội quý giá để các cầu thủ trẻ Việt Nam cọ xát và tích lũy kinh nghiệm quốc tế.

Điểm sáng Nguyễn Minh Tâm và sự kỳ vọng vào sức trẻ

Trong đợt tập trung này, Đinh Quang Kiệt tiếp tục khẳng định vị thế khi là gương mặt quen thuộc thường xuyên xuất hiện trong các danh sách sơ bộ trước đây. Tuy nhiên, tâm điểm của sự chú ý lại đổ dồn vào Nguyễn Minh Tâm – "tân binh" lần đầu tiên được hít thở bầu không khí ở cấp độ đội tuyển U23 quốc gia.

Tiền đạo mang áo số 12 đang có một mùa giải bùng nổ trong màu áo HAGL ở tuổi 21. Với thể hình ấn tượng (cao 1,81 m), Minh Tâm đã chứng minh được giá trị qua 11 lần ra sân mùa này, trong đó có 8 trận đá chính. Thành tích 3 bàn thắng giúp anh trở thành chân sút nội ghi nhiều bàn nhất cho đội bóng hiện tại.

Sự tiến bộ vượt bậc về cả tư duy chơi bóng lẫn khả năng dứt điểm đã giúp Minh Tâm ghi điểm tuyệt đối trong mắt chiến lược gia người Hàn Quốc. Với phong độ hiện tại, người hâm mộ kỳ vọng chân sút sinh năm 2005 sẽ trở thành lời giải cho bài toán hàng công của U23 Việt Nam tại giải đấu sắp tới.