Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc lọt tầm ngắm Vissel Kobe sau chuỗi phong độ ghi bàn bùng nổ Với hiệu suất 7 bàn thắng trong 4 trận gần nhất, chân sút Nguyễn Đình Bắc không chỉ nhận lời khen từ truyền thông Thái Lan mà còn được CLB Vissel Kobe tại J-League đặc biệt quan tâm.

Nguyễn Đình Bắc đang trở thành hiện tượng đáng chú ý nhất của bóng đá Việt Nam thời điểm hiện tại. Phong độ chói sáng trong màu áo CLB Công an Hà Nội đã giúp tiền đạo sinh năm 2004 không chỉ thu hút sự chú ý của người hâm mộ trong nước mà còn lọt vào mắt xanh của các đội bóng lớn tại khu vực, tiêu biểu là CLB Vissel Kobe từ Nhật Bản.

Đình Bắc đang trải qua những ngày tháng thành công trong sự nghiệp. Ảnh: VOV

Hiệu suất ghi bàn vượt trội tại giải quốc nội

Điểm nhấn lớn nhất trong hành trình vừa qua của Đình Bắc chính là sự hiệu quả tuyệt đối trước khung thành. Chỉ trong 4 lần ra sân gần nhất, anh đã đóng góp tới 7 pha lập công. Đáng chú ý nhất là cú hat-trick đẳng cấp giúp đội nhà vượt qua Sông Lam Nghệ An với tỷ số 4-2, khẳng định vị thế của một trong những tài năng trẻ hàng đầu hiện nay.

Màn trình diễn này đã khiến trang thể thao MrFootball AEC của Thái Lan dành nhiều lời khen ngợi và ví von anh với biệt danh "Messi Đình Bắc". Truyền thông xứ Chùa Vàng cũng nhắc lại kỷ niệm đẹp khi Đình Bắc tặng áo đấu cho cầu thủ Khamphan Duangvilay (Lào) sau trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Lào tại SEA Games vừa qua.

Cơ hội vươn tầm tại J-League

Thông tin về tương lai của chân sút sinh năm 2004 bắt đầu nóng lên khi trang Seasia Goal (Indonesia) tiết lộ CLB Vissel Kobe đang đặc biệt quan tâm đến việc chiêu mộ anh. Đây là một trong những đội bóng giàu tiềm lực nhất Nhật Bản, từng sở hữu nhiều ngôi sao đẳng cấp thế giới.

Viễn cảnh Đình Bắc sang J-League càng trở nên hấp dẫn hơn khi truyền thông khu vực đang chờ đợi cuộc đối đầu giữa các ngôi sao Đông Nam Á. Ngoài Đình Bắc, ngôi sao Arif Aiman của Malaysia cũng đang nằm trong tầm ngắm của CLB Kashiwa Reysol.

Những thách thức và kỳ vọng

Dù việc xuất ngoại được xem là bước đi cần thiết để nâng tầm sự nghiệp, nhưng nhiều ý kiến chuyên gia vẫn đưa ra những cảnh báo thực tế. Môi trường J-League vốn nổi tiếng khắc nghiệt và có tính cạnh tranh rất cao, đòi hỏi cầu thủ phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cả thể lực lẫn tâm lý để tránh rủi ro đánh mất phong độ do phải ngồi dự bị lâu dài.

Tuy nhiên, nhìn chung cộng đồng người hâm mộ Đông Nam Á vẫn đặt kỳ vọng lớn vào bước tiến này. Việc những tài năng trẻ dám thử thách bản thân ở các nền bóng đá phát triển được coi là tín hiệu tích cực cho sự vươn tầm của bóng đá khu vực trong tương lai.