Tiền đạo Nguyễn Lê Phát dính chấn thương vai, lỡ hẹn U23 Việt Nam tại giải giao hữu Trung Quốc Chân sút của CLB Ninh Bình phải nhập viện cấp cứu sau va chạm mạnh trên sân tập, chính thức vắng mặt trong danh sách U23 Việt Nam tham dự CFA Team China 2026.

U23 Việt Nam vừa phải đón nhận một tổn thất lực lượng đáng tiếc ngay trước thềm chuyến du đấu tại Trung Quốc. Tiền đạo trẻ Nguyễn Lê Phát của CLB Ninh Bình đã gặp phải chấn thương trong buổi tập chiều ngày 15/3, qua đó chính thức lỡ hẹn với đợt tập trung cùng đội tuyển quốc gia lứa tuổi U23.

Chi tiết chấn thương và tình trạng y tế của Nguyễn Lê Phát

Sự cố xảy ra khi Lê Phát đang tham gia tập luyện cùng đội bóng chủ quản CLB Ninh Bình. Sau một pha va chạm mạnh, tiền đạo này ngã xuống sân với vẻ mặt đau đớn, buộc ban huấn luyện phải gọi xe cứu thương đưa anh đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh. Theo kết quả chụp chiếu mới nhất từ đội ngũ y tế, dù không bị gãy xương nhưng Lê Phát đã bị trật khớp vai, cần thời gian ổn định và phục hồi.

Đại diện CLB Ninh Bình đã bày tỏ sự tiếc nuối trong thông báo chính thức, khẳng định khả năng rất cao Lê Phát không thể tham gia đợt tập trung sắp tới. Đây là sự vắng mặt đáng tiếc bởi chân sút trẻ này đang dần khẳng định được vị trí sau màn trình diễn ấn tượng tại giải U23 Châu Á trước đó.

Bài toán nhân sự cho HLV Kim Sang Sik

Trước khi gặp sự cố, Lê Phát là một trong 30 cái tên được HLV Kim Sang Sik triệu tập để chuẩn bị cho giải đấu CFA Team China 2026 diễn ra tại Tây An, Trung Quốc từ ngày 25/3 đến 31/3. Việc thiếu vắng một phương án tấn công năng nổ như Lê Phát sẽ buộc ban huấn luyện phải có những điều chỉnh nhân sự đột xuất trước ngày lên đường.

Giải giao hữu quốc tế tại Trung Quốc sắp tới quy tụ 4 đội bóng chất lượng gồm: chủ nhà U23 Trung Quốc, U23 Việt Nam, U23 Thái Lan và U23 CHDCND Triều Tiên. Đây được xem là đợt tổng duyệt quan trọng để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Lịch thi đấu và kế hoạch chuẩn bị của U23 Việt Nam

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ bắt đầu tập luyện tại Hà Nội từ ngày 17/3 dưới sự dẫn dắt của trợ lý Đinh Hồng Vinh. Do HLV Kim Sang Sik bận thực hiện nhiệm vụ tại đội tuyển quốc gia trong cùng thời điểm, ông Vinh sẽ là người trực tiếp điều phối các bài tập chiến thuật và đánh giá phong độ cầu thủ.

Lịch thi đấu cụ thể của U23 Việt Nam tại CFA Team China 2026 như sau:

Ngày 25/3: Chạm trán U23 CHDCND Triều Tiên

Ngày 28/3: Đối đầu kình địch U23 Thái Lan

Ngày 31/3: Gặp chủ nhà U23 Trung Quốc

Dự kiến vào ngày 23/3, danh sách đội tuyển sẽ được rút gọn xuống còn 25 cầu thủ trước khi chính thức di chuyển sang Trung Quốc. Ban huấn luyện đang khẩn trương đánh giá các phương án thay thế vị trí của Lê Phát để đảm bảo sức mạnh hàng công cho toàn đội.