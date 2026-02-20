Tiền đạo Nguyễn Minh Tâm của HAGL lọt danh sách sơ bộ U21 Việt Nam dự ASIAD 20 Với 3 bàn thắng sau 10 trận tại V-League, chân sút 20 tuổi Nguyễn Minh Tâm trở thành niềm hy vọng mới của U21 Việt Nam trong chiến dịch ASIAD 20 tại Nhật Bản.

Tiền đạo Nguyễn Minh Tâm của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã chính thức ghi tên mình vào danh sách sơ bộ của đội tuyển U21 Việt Nam chuẩn bị cho kỳ ASIAD 20 diễn ra tại Nhật Bản. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong sự nghiệp của chân sút trẻ sinh năm 2005, sau những màn trình diễn thuyết phục tại đấu trường chuyên nghiệp cao nhất Việt Nam.

Sự vươn mình mạnh mẽ tại V-League 2025/2026

Dù mới bước sang tuổi 20 và lần đầu tiên tham dự V-League, Nguyễn Minh Tâm đã nhanh chóng chứng minh năng lực trong màu áo đội bóng phố Núi. Với chiều cao ấn tượng 1m81, tiền đạo này mang đến một làn gió mới cho hàng công của Hoàng Anh Gia Lai nhờ khả năng tranh chấp trên không và làm tường hiệu quả.

Nguyễn Minh Tâm nhiều khả năng sẽ được triệu tập lên U21 Việt Nam.

Thống kê cho thấy Minh Tâm đã ghi được 3 bàn thắng chỉ sau 10 lần ra sân tại V-League 2025/2026. Đáng chú ý nhất là pha lập công quyết định trong trận đấu với Ninh Bình tại vòng 13, giúp đội nhà giành trọn 3 điểm. Sự tự tin và bản lĩnh thi đấu trước các đối thủ dày dạn kinh nghiệm là điểm cộng lớn giúp anh lọt vào mắt xanh của ban huấn luyện đội tuyển trẻ quốc gia.

Phân tích lối chơi: Hình bóng của một trung phong hiện đại

Giới chuyên môn nhận định phong cách thi đấu của Nguyễn Minh Tâm có nhiều nét tương đồng với danh thủ Lê Công Vinh, đặc biệt là ở tư duy di chuyển không bóng. Anh không chỉ sở hữu tốc độ bứt phá tốt mà còn có khả năng chọn vị trí thông minh để khai thác các khoảng trống trong hàng phòng ngự đối phương.

Vũ khí nguy hiểm nhất của Minh Tâm chính là khả năng dứt điểm một chạm cực kỳ quyết đoán trong vòng cấm. Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đang thiếu hụt những trung phong cắm có thể hình tốt và kỹ năng dứt điểm đa dạng, sự xuất hiện của một cầu thủ cao 1m81 với hiệu suất ghi bàn ổn định như Minh Tâm mang lại nhiều kỳ vọng.

Chiến lược dài hạn của VFF cho ASIAD 20

Quyết định cử lứa U21 tham dự ASIAD 20 tại Nhật Bản của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) nằm trong lộ trình chuẩn bị dài hơi. Mục tiêu trọng điểm là xây dựng lực lượng nòng cốt hướng tới Vòng chung kết U23 châu Á 2028 và xa hơn là chiến dịch cạnh tranh suất dự Olympic.

Việc triệu tập những tài năng đang có phong độ cao tại V-League như Minh Tâm không chỉ giúp đội hình U21 Việt Nam gia tăng sức mạnh hỏa lực mà còn tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm quốc tế quý báu. Với sự đầu tư bài bản từ lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai và cơ hội cọ xát tại các giải đấu lớn, Nguyễn Minh Tâm được kỳ vọng sẽ sớm trở thành trụ cột của bóng đá Việt Nam trong tương lai gần.