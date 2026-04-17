Tiền đạo Rimario Gordon ẩn ý chia tay Thanh Hóa giữa cuộc đua trụ hạng V.League Chân sút Rimario Gordon vừa đăng tải thông điệp tạm biệt người hâm mộ Đông Á Thanh Hóa, gây chấn động trong bối cảnh đội bóng đang chật vật ở nhóm cuối bảng xếp hạng.

Tiền đạo chủ lực Rimario Gordon vừa gây bất ngờ lớn khi đăng tải thông điệp tạm biệt CLB Đông Á Thanh Hóa trên trang cá nhân. Động thái này diễn ra ngay trong bối cảnh đội bóng xứ Thanh đang đối mặt với cuộc đua trụ hạng đầy cam go tại V.League 2026, tạo nên một cú sốc tâm lý cho cả người hâm mộ lẫn ban huấn luyện.

Lời chia tay bất ngờ từ chân sút chủ lực

Trên trang cá nhân, tiền đạo sinh năm 1994 viết: "Cảm ơn người hâm mộ Thanh Hóa. Thật không may, một chương đã khép lại. Chúc đội bóng những điều tích cực trong hành trình phía trước." Dòng trạng thái đi kèm hình ảnh sân vận động Thanh Hóa khiến giới mộ điệu tin rằng ngôi sao người Jamaica đã đạt được thỏa thuận chấm dứt hợp đồng sớm.

Rimario Gordon trong màu áo Thanh Hóa.

Dù ban lãnh đạo Đông Á Thanh Hóa chưa đưa ra thông báo chính thức, sự rạn nứt này dường như đã được định đoạt sau hậu trường. Việc Rimario rời đi vào thời điểm này được xem là một mất mát khó bù đắp về mặt chuyên môn cho đội hình của HLV Mai Xuân Hợp.

Tác động chiến thuật và khoảng trống trên hàng công

Rimario Gordon không chỉ là một ngoại binh thông thường; anh là biểu tượng của sự bền bỉ với 8 năm kinh nghiệm chinh chiến tại Việt Nam. Sau giai đoạn điều trị chấn thương, sự trở lại của anh đã mang đến luồng sinh khí mới cho hàng công. Khả năng độc lập tác chiến và gây đột biến của tiền đạo này là vũ khí quan trọng nhất giúp Thanh Hóa hy vọng vượt qua khủng hoảng.

Kinh nghiệm: 8 năm thi đấu đỉnh cao tại V.League.

8 năm thi đấu đỉnh cao tại V.League. Khát vọng: Từng bày tỏ nguyện vọng nhập tịch để cống hiến cho đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Từng bày tỏ nguyện vọng nhập tịch để cống hiến cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Vai trò: Trung phong mục tiêu hàng đầu của CLB dưới triều đại HLV Mai Xuân Hợp.

Mất đi Rimario, hỏa lực của đội bóng sẽ suy giảm đáng kể. Các số liệu thống kê cho thấy Thanh Hóa đang trải qua một mùa giải đầy khó khăn với những kết quả báo động. Việc thiếu vắng một tiền đạo có khả năng tự xoay sở và gây áp lực lên hàng thủ đối phương lúc này chẳng khác nào hung tin cho chiến dịch trụ hạng.

Hiện tại, người hâm mộ xứ Thanh vẫn đang nín thở chờ đợi lời giải thích chính thức từ ban lãnh đạo. Nếu lời khẳng định "một chương đã khép lại" của Rimario là sự thật, đây chắc chắn sẽ là một trong những cuộc chia tay để lại nhiều tiếc nuối nhất của bóng đá nội trong năm 2026.