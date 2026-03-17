Tiền đạo Việt kiều Antonio Moric gây ấn tượng, được đôn lên U23 Việt Nam Chân sút 18 tuổi từ Croatia, Antonio Moric, vừa được HLV Kim Sang Sik đôn lên tập luyện cùng U23 Việt Nam nhằm đánh giá năng lực trước thềm giải quốc tế tại Trung Quốc.

Trong nỗ lực làm mới đội hình và tìm kiếm những nhân tố đột biến cho bóng đá trẻ nước nhà, HLV Kim Sang Sik đã đưa ra quyết định đáng chú ý khi đôn tiền đạo Việt kiều Antonio Moric lên đội tuyển U23 Việt Nam. Dù ban đầu hội quân cùng lứa U19, chân sút thuộc biên chế CLB NK Trnje (Croatia) đã nhanh chóng được trao cơ hội thử sức ở môi trường chuyên môn cao hơn ngay trong buổi tập đầu tiên.

Antonio Moric trong màu áo tuyển trẻ Việt Nam.

Làn gió mới từ môi trường bóng đá châu Âu

Antonio Moric sinh năm 2008, có cha là người Croatia và mẹ là người Việt Nam. Sự xuất hiện của anh mang theo kỳ vọng về một phong cách thi đấu hiện đại, thừa hưởng nền tảng đào tạo bài bản từ quốc gia có nền bóng đá phát triển hàng đầu thế giới. Việc được điều chuyển sang U23 ngay từ giai đoạn khởi đầu cho thấy ban huấn luyện đang rất khát khao đánh giá thực lực của tiền đạo này trong các bài tập phối hợp cường độ cao.

Nhìn nhận về sự khác biệt của học trò, HLV Yutaka Ikeuchi của U19 Việt Nam phân tích: "Antonio sở hữu nền tảng kỹ thuật căn bản rất tốt. Đặc biệt, cách cậu ấy quan sát không gian và định vị vị trí trước khi nhận bóng cho thấy tư duy rõ nét của môi trường đào tạo châu Âu. Đây là tố chất mà không phải cầu thủ trẻ nào cũng có được". Tuy nhiên, ông Ikeuchi cũng lưu ý rằng tiền đạo 18 tuổi cần thêm thời gian để thích nghi với điều kiện khí hậu tại Việt Nam cũng như xây dựng sự gắn kết với các đồng đội mới.

Thử thách tại giải quốc tế CFA Team China 2026

Theo lộ trình phát triển, Antonio Moric sẽ tập luyện cùng đội tuyển U23 trước khi quay lại hội quân cùng lứa U19 khi toàn đội di chuyển sang Trung Quốc. Đây là giai đoạn quan trọng để ban huấn luyện sàng lọc quân số. Dự kiến vào ngày 23/3, danh sách U23 Việt Nam sẽ được chốt lại với 25 cái tên ưu tú nhất để tham dự giải giao hữu quốc tế CFA Team China 2026.

Tại giải đấu sắp tới, do HLV Kim Sang Sik bận dẫn dắt đội tuyển quốc gia, trợ lý Đinh Hồng Vinh sẽ trực tiếp chỉ đạo U23 Việt Nam. Đây sẽ là bài kiểm tra liều cao cho các cầu thủ trẻ khi họ phải đối đầu với những đối thủ chất lượng trong khu vực và châu lục:

Ngày 25/3: Đối đầu U23 CHDCND Triều Tiên

Ngày 28/3: Chạm trán kình địch U23 Thái Lan

Chạm trán kình địch U23 Thái Lan Ngày 31/3: Gặp chủ nhà U23 Trung Quốc

Biến động nhân sự và tình hình chấn thương

Bên cạnh sự bổ sung đầy hứa hẹn từ Antonio Moric, U23 Việt Nam cũng đang phải đối mặt với những khó khăn về lực lượng. Tiền đạo trẻ Lê Phát đã gặp chấn thương vai trong quá trình tập luyện và hiện không thể vận hành cùng các bài tập chung của đội. Đây là một tổn thất không nhỏ khi Lê Phát vốn được đánh giá là một trong những mũi nhọn tiềm năng trên hàng công.

Việc đan xen giữa các nhân tố Việt kiều như Moric và các tài năng trong nước đang cho thấy chiến lược đa dạng hóa nguồn lực của VFF. Với tư duy chơi bóng hiện đại, Antonio Moric được kỳ vọng sẽ sớm hòa nhập để trở thành phương án tấn công mới mẻ cho các cấp độ đội tuyển trẻ Việt Nam trong tương lai gần.