Tiền đạo Xuân Son dẫn đầu giá trị đội tuyển Việt Nam với định giá 600.000 Euro Trong đợt tập trung tháng 3/2026, tân binh nhập tịch Xuân Son chính thức trở thành cầu thủ đắt giá nhất tuyển Việt Nam, vượt qua dàn ngôi sao Việt kiều và nội binh.

Tiền đạo Xuân Son hiện là cầu thủ đắt giá nhất của đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung tháng 3/2026 với giá trị chuyển nhượng được ấn định ở mức 600.000 Euro. Đây là con số cao nhất trong danh sách triệu tập của huấn luyện viên Kim Sang Sik, phản ánh phong độ và đẳng cấp của chân sút thuộc biên chế câu lạc bộ Nam Định tại đấu trường V-League.

Sự áp đảo của nhóm cầu thủ nhập tịch và Việt kiều

Dựa trên dữ liệu mới nhất từ chuyên trang Transfermarkt, danh sách những cầu thủ giá trị nhất đội tuyển Việt Nam hiện nay ghi nhận sự thống trị của các gương mặt nhập tịch và Việt kiều. Xếp ngay sau Xuân Son là hậu vệ Jason Pendant với mức định giá 500.000 Euro.

Vị trí thứ ba trong danh sách thuộc về bộ đôi thủ thành Nguyễn Filip và tiền vệ Nguyễn Quang Hải, cả hai cùng được định giá 400.000 Euro. Đáng chú ý, tiền đạo nhập tịch Hoàng Hên (tên trước khi nhập tịch là Hendrio) cũng góp mặt trong nhóm những cầu thủ đắt giá nhất khi đứng ở vị trí thứ 7 với giá trị 325.000 Euro.

Bên cạnh đó, xét riêng ở nhóm cầu thủ nội thuần túy, Nguyễn Quang Hải vẫn giữ vững vị thế là cái tên đắt giá nhất. Con số 400.000 Euro cho thấy tiền vệ sinh năm 1997 vẫn duy trì được giá trị thương hiệu và đẳng cấp ổn định trong mắt các chuyên gia quốc tế.

Kỳ vọng vào sự kết hợp giữa Xuân Son và Hoàng Hên

Sự xuất hiện đồng thời của Xuân Son và Hoàng Hên trong đợt tập trung lần này được giới chuyên môn đánh giá là bước ngoặt quan trọng cho hàng công của đội tuyển Việt Nam. Cụ thể, bộ đôi này đã có nhiều năm sát cánh trong màu áo câu lạc bộ tại V-League, tạo nên một trong những cặp bài trùng ăn ý nhất giải đấu.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik được kỳ vọng sẽ tận dụng sự hiểu ý sẵn có giữa hai chân sút này để gia tăng hỏa lực cho đội bóng. Việc triệu tập những gương mặt nhập tịch có trình độ cao không chỉ nâng tầm giá trị đội hình về mặt con số mà còn mang lại những giải pháp chiến thuật mới mẻ cho các thử thách quan trọng trong năm 2026.

Lộ trình thi đấu trong tháng 3/2026

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình bằng trận giao hữu quốc tế với Bangladesh vào ngày 26/3 trên sân vận động Hàng Đẫy. Đây được coi là bài kiểm tra quan trọng để ông Kim Sang Sik thử nghiệm các nhân sự mới, đặc biệt là sự hòa nhập của Xuân Son và Hoàng Hên vào lối chơi chung.

Quan trọng hơn cả là trận đấu chính thức tại vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra vào ngày 31/3. Tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Malaysia trên sân vận động Thiên Trường. Đây là trận đấu có ý nghĩa then chốt đối với tham vọng cạnh tranh tấm vé tham dự vòng chung kết châu lục của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik.