Tiền gửi dân cư lập kỷ lục hơn 10,82 triệu tỷ đồng trong bối cảnh lãi suất đạt 9% Tiền gửi dân cư đạt kỷ lục 10,82 triệu tỷ đồng vào cuối tháng 5/2026. Mặt bằng lãi suất huy động lên tới 9%/năm tiếp tục thu hút dòng tiền gửi tiết kiệm.

Theo số liệu vừa công bố từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), lượng tiền gửi của dân cư tại hệ thống các tổ chức tín dụng tính đến hết tháng 5/2026 đã đạt mốc kỷ lục mới với hơn 10,82 triệu tỷ đồng. Dòng vốn cá nhân tiếp tục chảy mạnh vào hệ thống ngân hàng trong bối cảnh mặt bằng lãi suất huy động duy trì ở mức cao.

Diễn biến dòng tiền gửi tại các tổ chức tín dụng

So với tháng 4/2026, tiền gửi của khu vực dân cư đã tăng thêm 108.197 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 4,76% so với thời điểm cuối năm 2025. Như vậy, quy mô tiền gửi của người dân đã duy trì liên tục trên ngưỡng 10 triệu tỷ đồng từ tháng 10/2025 đến nay và tiếp tục đà tăng trưởng qua từng tháng.

Ở khối doanh nghiệp, tiền gửi của các tổ chức kinh tế đến cuối tháng 5/2026 đạt hơn 6,16 triệu tỷ đồng, tăng 92.270 tỷ đồng so với tháng 4. Tuy nhiên, nếu so với cuối năm 2025, chỉ số này ghi nhận mức giảm nhẹ 0,2%.

Tổng phương tiện thanh toán và tiền gửi của khách hàng tại các tổ chức tín dụng. Nguồn: NHNN.

Mặc dù tiền gửi từ các tổ chức kinh tế thu hẹp nhẹ so với đầu năm, đà tăng trưởng mạnh mẽ từ khối dân cư vẫn là trụ cột giúp quy mô huy động vốn toàn hệ thống duy trì ở mức cao. Tính chung đến hết tháng 5/2026, tổng phương tiện thanh toán (chưa bao gồm các khoản giấy tờ có giá) đạt hơn 19,97 triệu tỷ đồng, tăng 2,73% so với cuối năm 2025.

Mặt bằng lãi suất huy động và cho vay

Động lực chính duy trì sức hút của kênh tiết kiệm là mặt bằng lãi suất huy động neo ở mức cao. Báo cáo diễn biến lãi suất tháng 6/2026 của NHNN cho thấy mức lãi suất bình quân của nhóm ngân hàng thương mại nhà nước và ngân hàng thương mại cổ phần được áp dụng cụ thể như sau:

Kỳ hạn tiền gửi Lãi suất huy động bình quân (%/năm) Không kỳ hạn và dưới 1 tháng 0,1 - 0,2 Từ 1 tháng đến dưới 6 tháng 4,0 - 4,6 Từ 6 tháng đến 12 tháng 6,1 - 7,6 Từ trên 12 tháng đến 24 tháng 5,9 - 7,3 Trên 24 tháng 7,1 - 7,8

Đáng chú ý, khảo sát thực tế tại nhiều chi nhánh ngân hàng cho thấy, các khoản tiền gửi thương lượng có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên đang được áp dụng mức lãi suất từ 9%/năm trở lên.

Ở chiều ngược lại, lãi suất cho vay bình quân của nhóm ngân hàng thương mại nhà nước và thương mại cổ phần đối với các khoản vay mới và cũ còn dư nợ hiện dao động trong khoảng 8,1-10,5%/năm. Đối với lĩnh vực ưu tiên, lãi suất cho vay ngắn hạn bình quân bằng VND duy trì ở mức khoảng 3,9%/năm, thấp hơn trần quy định 4%/năm của NHNN. Trong khi đó, lãi suất cho vay bằng USD bình quân nằm trong khoảng 4,1-5,4%/năm.