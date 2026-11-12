Tiền gửi tại 30 ngân hàng thương mại đạt 16,766 triệu tỷ đồng, tăng 10,19% sau 9 tháng năm 2026 Nhóm Big4 nắm khoảng 50% thị phần huy động, Agribank nhỉnh hơn BIDV về số dư; NCB tăng 45,3% so với đầu năm trong khi Eximbank và Saigonbank ghi nhận giảm.

Huy động tiền gửi khách hàng của 30 ngân hàng thương mại trong nước (không bao gồm SCB và 4 ngân hàng chuyển giao bắt buộc) đạt 16,766 triệu tỷ đồng tính đến 30/9/2026. Con số này tăng hơn 1,5 triệu tỷ đồng, tương đương 10,19% so với đầu năm, theo báo cáo tài chính riêng quý III của các ngân hàng.

28 trên 30 ngân hàng ghi nhận tiền gửi tăng so với đầu năm

Trong 30 ngân hàng được khảo sát, 28 ngân hàng có tiền gửi khách hàng tăng so với đầu năm. Hai trường hợp ngoại lệ là Eximbank và Saigonbank, với mức giảm lần lượt là 10,71% và 4,28%. Đáng chú ý, hai ngân hàng này cũng ghi nhận dư nợ cho vay giảm so với đầu năm.

Cuộc đua huy động trong 9 tháng đầu năm đẩy lãi suất huy động kỳ hạn từ 6 tháng vượt 9%/năm (thường đi kèm điều kiện) tại các ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP). Theo nguồn tin, đây là một phần nguyên nhân khiến tăng trưởng huy động của nhiều ngân hàng đạt mức cao trong 9 tháng qua.

Ngân hàng Quốc Dân (NCB) dẫn đầu toàn ngành về tốc độ với mức tăng 45,3% so với đầu năm. HDBank, Sacombank, LPBank, VPBank và BVBank cũng nằm trong nhóm đứng đầu, với mức tăng từ 24% đến 26%. Nam A Bank, ABBank, Kienlong Bank, SHB và MSB tăng trên 10%, trong khi các ngân hàng còn lại tăng dưới 10%.

Nhóm Big4 nắm khoảng 50% thị phần huy động

Dù không chạy đua tăng lãi suất huy động như các ngân hàng TMCP, nhóm Big4 vẫn dẫn đầu toàn ngành xét theo số dư tuyệt đối. Tính chung, nhóm này nắm khoảng 50% thị phần huy động của các ngân hàng thương mại trong nước (không bao gồm SCB, Vikki Bank, MBV, GPBank, VCBNeo).

Agribank vượt BIDV về số dư huy động tính đến 30/9, đạt 2,337 triệu tỷ đồng, tăng 8,2% so với đầu kỳ. Con số do BIDV công bố là 2,334 triệu tỷ đồng, tăng 6,32%, nên chênh lệch giữa hai ngân hàng không đáng kể. VietinBank và Vietcombank lần lượt đạt 1,939 và 1,785 triệu tỷ đồng, tăng 8,31% và 6,65%.

Khối ngân hàng TMCP: MB dẫn đầu về quy mô, HDBank tăng nhanh nhất nhóm đầu

Trong khối TMCP, MB dẫn đầu với số dư huy động hơn 990.000 tỷ đồng, tăng 8%. Tiếp theo là VPBank với khoảng 787.000 tỷ đồng (tăng 24,62%), Sacombank hơn 768.500 tỷ đồng (tăng 25,37%), HDBank khoảng 709.000 tỷ đồng (tăng 26,52%), Techcombank hơn 671.000 tỷ đồng (tăng 7,64%) và SHB hơn 641.000 tỷ đồng (tăng 12,95%).

Về thị phần, MB nắm khoảng 6%, còn VPBank và Sacombank mỗi ngân hàng khoảng 5%. Tuy nhiên, thị phần thực tế của VPBank, MB, Vietcombank và HDBank còn lớn hơn nếu tính cả tiền gửi tại các ngân hàng trong hệ sinh thái gồm GPBank, MBV, VCBNeo và Vikki Bank.

Bảng huy động tiền gửi khách hàng đến 30/9/2026

Ngân hàng Huy động (triệu đồng) So với 31/12/2025 (%) Agribank 2.337.447.831 8,20 BIDV 2.334.729.352 6,32 VietinBank 1.939.514.527 8,31 Vietcombank 1.785.765.282 6,65 MBBank 990.481.710 8,00 VPBank 786.781.586 24,62 Sacombank 768.506.454 25,37 HDBank 709.393.691 26,52 Techcombank 671.471.234 7,64 SHB 641.166.525 12,95 ACB 598.473.377 1,80 LPBank 421.830.585 24,96 VIB 323.477.861 8,97 TPBank 302.301.269 7,68 MSB 217.393.510 10,54 PVcomBank 208.304.748 3,85 Nam A Bank 208.236.153 16,86 SeABank 197.414.096 2,49 NCB 185.297.518 45,30 Eximbank 158.589.257 -10,71 ABBank 152.913.845 14,61 OCB 152.481.321 1,28 Bac A Bank 129.932.997 2,16 VietBank 110.312.128 8,53 VietABank 107.275.118 8,17 BVBank 88.601.805 23,83 Kienlong Bank 81.839.673 13,35 BaoViet Bank 78.946.359 7,20 PGBank 51.279.859 5,82 Saigonbank 25.786.401 -4,28 Tổng 16.765.946.072 10,19

Tiền gửi tiết kiệm vẫn là kênh trú ẩn của dòng vốn

Số liệu cho thấy quy mô huy động vẫn tập trung lớn tại nhóm Big4, trong khi một số ngân hàng TMCP có tốc độ tăng trưởng cao hơn. Xét về số dư tuyệt đối, khoảng cách giữa nhóm ngân hàng quốc doanh và phần lớn ngân hàng tư nhân vẫn còn đáng kể.

Trong bối cảnh lãi suất huy động neo cao và các kênh đầu tư truyền thống như vàng, ngoại tệ, tài sản số, chứng khoán và bất động sản gặp nhiều trở ngại, tiền gửi tiết kiệm vẫn là kênh trú ẩn an toàn cho dòng vốn của nhà đầu tư trong 9 tháng năm 2026.