Tiến Linh chấm dứt 225 ngày tịt ngòi, giúp CLB Công an TP.HCM thắng kịch tính Sau chuỗi 15 trận bế tắc tại V.League 2025/26, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh đã nổ súng trở lại giúp CLB Công an TP.HCM đánh bại SLNA 2-1 trước khi gửi tâm thư xin lỗi người hâm mộ.

Phút thứ 66 trong trận đấu tại vòng 22 V.League 2025/26, sân vận động bùng nổ khi Nguyễn Tiến Linh thực hiện cú dứt điểm chuẩn xác, ấn định chiến thắng 2-1 cho CLB Công an TP.HCM trước Sông Lam Nghệ An (SLNA). Bàn thắng không chỉ mang về 3 điểm quý giá cho đội bóng thành phố mang tên Bác mà còn giải tỏa áp lực ngàn cân đang đè nặng lên vai chân sút số một đội tuyển Việt Nam.

Sự chấm dứt của chuỗi ngày u tối

Bàn thắng vào lưới SLNA đã chính thức khép lại hành trình 225 ngày đầy gian nan của Tiến Linh. Thống kê chuyên môn cho thấy tiền đạo sinh năm 1997 đã trải qua 15 trận đấu liên tiếp không thể tìm thấy mảnh lưới đối phương tại sân chơi quốc nội. Đây là giai đoạn phong độ chạm đáy khó tin đối với một trung phong từng là niềm hy vọng lớn nhất của bóng đá nội.

Tiến Linh ghi bàn trở lại.

Lời xin lỗi từ tâm khảm

Ngay sau khoảnh khắc vỡ òa trên sân cỏ, Tiến Linh đã có những chia sẻ đầy xúc động trên mạng xã hội. Anh không chọn cách ăn mừng ngạo nghễ mà thay vào đó là lời xin lỗi chân thành gửi đến ban lãnh đạo, huấn luyện viên và người hâm mộ.

"Xin lỗi vì phải đến trận thứ 15, Linh mới có thể ghi bàn trở lại. Xin lỗi vì đã khiến mọi người thất vọng", tiền đạo 28 tuổi bày tỏ. Anh thừa nhận áp lực lớn nhất không đến từ dư luận mà đến từ nỗi sợ phụ lòng những người đã luôn kiên trì tin tưởng mình trong suốt hơn 7 tháng chìm trong im lặng.

Sự ủng hộ từ các đồng nghiệp

Dưới bài đăng của Tiến Linh, bầu không khí đoàn kết của làng bóng đá Việt Nam được thể hiện rõ nét. Những đồng đội như Đức Huy, Phan Văn Đức và Bùi Tiến Dũng đều để lại những lời khích lệ. Đáng chú ý, tiền đạo Xuân Son cũng dành sự tôn trọng cho người đồng nghiệp: "Hãy tiếp tục mạnh mẽ lên, anh bạn. Chúng ta ai cũng có những ngày khó khăn, nhưng đừng bao giờ ngừng chiến đấu".

Tín hiệu tích cực cho giai đoạn nước rút

Việc Tiến Linh tìm lại bản năng sát thủ là tin vui không thể đong đếm cho CLB Công an TP.HCM trong bối cảnh V.League 2025/26 đang bước vào giai đoạn quyết định. Sự trở lại của anh không chỉ củng cố sức mạnh hàng công cho câu lạc bộ chủ quản mà còn mang lại sự an tâm cho đội tuyển quốc gia trước các mục tiêu quốc tế quan trọng sắp tới.

Nhìn chung, bàn thắng vào lưới SLNA được xem là bước ngoặt tâm lý quan trọng. Sau khi vượt qua "cơn bão" chỉ trích, chân sút này khẳng định sẽ tiếp tục chiến đấu hết mình để tái khẳng định vị thế của một trong những tiền đạo hàng đầu Đông Nam Á.