Tiến Linh ghi bàn phút 85, Công an TP.HCM chia điểm nghẹt thở với Viettel Pha lập công muộn của Tiến Linh giúp Công an TP.HCM cầm hòa Viettel 1-1 trong trận cầu đầy kịch tính tại vòng 25 V-League, dập tắt hy vọng giành trọn 3 điểm của đội khách.

Trận đối đầu tại vòng 25 giải vô địch quốc gia giữa Công An TP.HCM và Viettel đã khép lại với tỷ số hòa 1-1 đầy kịch tính. Điểm nhấn lớn nhất thuộc về tiền đạo Tiến Linh, người đã tỏa sáng đúng lúc ở những phút cuối để giật lại 1 điểm từ tay đối thủ.

Sự khởi đầu đầy biến động

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, sức nóng từ khán đài đã nhanh chóng truyền xuống thảm cỏ. Phút thứ 7, lưới của Viettel bất ngờ rung lên sau pha đánh đầu cận thành đầy uy lực của Paulo. Tình huống dàn xếp từ quả phạt góc bên cánh trái cho thấy sự lơ là của hàng phòng ngự đội khách.

Tuy nhiên, niềm vui của Công An TP.HCM chỉ kéo dài trong gang tấc. Sau khi tham khảo, trọng tài xác định Paulo đã rơi vào thế việt vị, từ chối bàn thắng cho đội chủ nhà. Pha "thoát thua" này trở thành bước ngoặt giúp các học trò của huấn luyện viên Velizar Popov bừng tỉnh, siết chặt lại đội hình để tổ chức phản công.

Nhâm Mạnh Dũng khẳng định bản năng sát thủ

Sau những nỗ lực điều tiết trận đấu bằng các đường chuyền ngắn, Viettel đã cụ thể hóa sự lấn lướt bằng bàn mở tỷ số ở phút 35. Nhâm Mạnh Dũng một lần nữa chứng minh bản năng của một trung phong hàng đầu với pha chọn vị trí thông minh và dứt điểm quyết đoán, đánh bại thủ môn đối phương.

Bàn thắng dẫn trước giúp đội bóng áo lính thi đấu thong dong trong những phút còn lại của hiệp một. Ngược lại, Công An TP.HCM tỏ ra khá rời rạc trong các pha phối hợp, khiến những ngôi sao tấn công liên tục rơi vào tình trạng thiếu bóng.

Màn kịch tính cuối trận

Bước sang hiệp hai, Viettel tiếp tục kiểm soát thế trận dựa trên khả năng cầm bóng vượt trội. Tuy nhiên, trong thế không còn gì để mất, Công An TP.HCM bắt đầu đẩy cao đội hình và sử dụng nhiều đường bóng dài hướng vào trung lộ. Áp lực dồn dập cuối cùng cũng mang lại kết quả ở phút 85.

Từ một tình huống phối hợp sắc lẹm, Tiến Linh thoát xuống và dứt điểm chuẩn xác, gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà. Bàn thắng không chỉ mang về 1 điểm mà còn giúp tiền đạo này trút bỏ áp lực sau quãng thời gian thi đấu mờ nhạt. Những phút bù giờ diễn ra nghẹt thở với các pha ăn miếng trả miếng, nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Thông số trận đấu Công An TP.HCM Viettel Tỷ số 1 1 Cầu thủ ghi bàn Tiến Linh (85') Nhâm Mạnh Dũng (35') Vòng đấu Vòng 25 Vòng 25

Kết quả hòa 1-1 khiến cả hai đội đều mang những tâm trạng trái ngược khi mùa giải chỉ còn một vòng đấu. Với Viettel, đây là trận hòa thứ 2 liên tiếp với cùng tỷ số 1-1, khiến họ lỡ cơ hội bứt phá trên bảng xếp hạng trước khi bước vào lượt đấu cuối cùng.