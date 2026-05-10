Tiến Linh phá dớp 15 trận tịt ngòi giúp CA TPHCM ngược dòng hạ SLNA 3-1 Sau chuỗi 15 trận không thể ghi bàn, Nguyễn Tiến Linh đã tỏa sáng đúng lúc để giúp CA TPHCM lội ngược dòng ấn tượng trước SLNA trong ngày công nghệ VAR liên tục lên tiếng.

Trận cầu trên sân vận động của đội bóng ngành Công an đã khép lại với kịch bản đầy cảm xúc khi CA TPHCM giành chiến thắng 3-1 trước SLNA. Điểm nhấn lớn nhất không chỉ nằm ở ba điểm quý giá, mà còn là khoảnh khắc Nguyễn Tiến Linh chính thức phá bỏ áp lực tâm lý nặng nề sau thời gian dài không thể ghi bàn.

CA TPHCM lội ngược dòng để hạ gục SLNA. Ảnh: CLB CA TPHCM.

Khởi đầu ác mộng và sự kiên trì của đội chủ nhà

Ngay từ tiếng còi khai cuộc, CA TPHCM đã chủ động áp đặt lối chơi bằng cách dâng cao khối đội hình, dồn ép đối thủ lùi sâu về phần sân nhà. Tuy nhiên, khi các phương án tấn công còn chưa kịp phát huy hiệu quả, đội chủ nhà đã phải nhận gáo nước lạnh ở phút 11. Trong một tình huống phòng ngự lúng túng, Khổng Minh Gia Bảo đã phản lưới nhà, vô tình giúp SLNA có bàn mở tỷ số đầy bất ngờ.

Bị dẫn bàn, CA TPHCM không hề nao núng. Họ liên tục thực hiện các pha xuống biên, đặc biệt là hành lang cánh trái, nhằm khoét sâu vào hệ thống phòng ngự kỷ luật của đội bóng xứ Nghệ. Những nỗ lực vây hãm của đội chủ nhà đã hai lần bị từ chối bởi các quyết định việt vị từ trọng tài biên, tạo nên một bầu không khí căng thẳng bao trùm khán đài.

Bước ngoặt từ chấm phạt đền và dấu ấn VAR

Phải chờ đến những phút bù giờ cuối cùng của hiệp một, nỗ lực của CA TPHCM mới được đền đáp. Từ một pha đi bóng lắt léo xâm nhập vòng cấm, Williams Lee bị hậu vệ SLNA phạm lỗi. Sau khi tham khảo kỹ lưỡng công nghệ VAR, trọng tài chính đã quyết định cho đội chủ nhà hưởng quả phạt đền. Trên chấm 11m, chính ngôi sao Việt kiều Williams Lee đã dứt điểm lạnh lùng, san bằng tỷ số 1-1 ngay trước khi hai đội bước vào giờ nghỉ.

Khoảnh khắc rực sáng của Nguyễn Tiến Linh

Bước sang hiệp hai, trận đấu trở nên căng thẳng với nhiều pha tranh chấp nảy lửa ở khu vực giữa sân. Trong bối cảnh thế trận đang giằng co, niềm hy vọng lớn nhất của hàng công CA TPHCM rốt cuộc đã lên tiếng đúng lúc.

Nguyễn Tiến Linh đã tìm lại cảm giác săn bàn. Ảnh: CLB CA TPHCM.

Phút 65, đón đường chuyền thuận lợi của đồng đội, Nguyễn Tiến Linh thực hiện nhịp xử lý gọn gàng trước khi tung cú dứt điểm quyết đoán xé lưới SLNA. Bàn thắng này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, chấm dứt chuỗi 15 trận liên tiếp không ghi bàn của chân sút sinh năm 1997. Sự giải tỏa về mặt tâm lý giúp Tiến Linh và các đồng đội chơi hưng phấn hơn hẳn trong khoảng thời gian còn lại.

Đòn phản công kết liễu trận đấu

Nhằm bảo toàn lợi thế, ban huấn luyện CA TPHCM chủ động cho các học trò lùi sâu đội hình phòng ngự chủ động trong 10 phút cuối. Điều này buộc SLNA phải đẩy cao toàn bộ đội hình để tìm kiếm bàn gỡ, tạo ra những khoảng trống mênh mông phía sau hàng thủ.

Phút 87, từ một pha phản công sắc lẹm, Raphael đã chớp thời cơ dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 3-1. Dù trọng tài cần tới sự hỗ trợ của VAR để xác nhận tính hợp lệ, bàn thắng vẫn được công nhận trong sự vỡ òa của cổ động viên chủ nhà. Đây cũng là nhát dao quyết định đánh sập hoàn toàn ý chí chiến đấu của đội khách.

Thông số trận đấu Công An TPHCM SLNA Tỷ số 3 1 Bàn thắng Williams Lee (48'), Tiến Linh (65'), Raphael (87') Gia Bảo (11' - OG) Kiểm soát bóng 58% 42% Thẻ vàng 2 3

Thắng lợi ngược dòng thuyết phục không chỉ giúp CA TPHCM cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng mà còn đánh dấu sự trở lại quan trọng của Nguyễn Tiến Linh. Với SLNA, họ sẽ cần phải cải thiện rất nhiều ở khả năng tập trung nếu muốn duy trì lợi thế trong những trận cầu then chốt sắp tới.