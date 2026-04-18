Tiến Linh trở lại sân Bình Dương: CA TP.HCM quyết hạ gục đội đầu bảng CAHN Tận dụng lợi thế sân Bình Dương và sự vắng mặt của các trụ cột hàng thủ bên phía CAHN, CA TP.HCM đặt mục tiêu giành 3 điểm để ngắt mạch trận bế tắc tại vòng 19 V-League.

Cuộc đối đầu tâm điểm tại vòng 19 V-League 2025 - 2026 giữa CLB Công an TP.HCM (CA TP.HCM) và Công an Hà Nội (CAHN) mang theo nhiều kịch bản khó lường. Không chỉ là cuộc chiến giữa một bên nỗ lực trụ hạng và một bên bảo vệ ngôi đầu, trận đấu còn đánh dấu ngày trở về đầy cảm xúc của Nguyễn Tiến Linh tại nơi đã làm nên tên tuổi anh.

Lợi thế từ "mái nhà xưa" của Nguyễn Tiến Linh

Do sân Thống Nhất đang trong quá trình đại tu để phục vụ Đại hội TDTT toàn quốc 2026, CA TP.HCM đã quyết định chọn sân Bình Dương làm sân nhà tạm thời. Sự thay đổi này vô tình trở thành cú hích tinh thần cực lớn cho tiền đạo Nguyễn Tiến Linh. Chân sút số 1 của bóng đá Việt Nam sẽ được thi đấu trên mặt cỏ lá gừng quen thuộc, nơi anh đã gắn bó gần một thập kỷ.

Bên cạnh Tiến Linh, những cái tên như hậu vệ Nguyễn Quang Hùng, Võ Minh Trọng hay HLV Lê Huỳnh Đức cũng sẽ tìm thấy sự thân thuộc tại đây. Trong bối cảnh hàng công CA TP.HCM đang rơi vào tình trạng báo động khi chỉ ghi được 3 bàn trong 6 trận gần nhất, sự ủng hộ từ khán giả Bình Dương là yếu tố then chốt để các cầu thủ tìm lại bản năng sát thủ.

Khủng hoảng nhân sự tại hàng phòng ngự CAHN

Dù đang vững vàng ở ngôi đầu bảng với 45 điểm, CAHN lại hành quân đến Bình Dương với một đội hình sứt mẻ nghiêm trọng. HLV đội khách sẽ không có sự phục vụ của bộ đôi trung vệ trụ cột Đoàn Văn Hậu và Bùi Hoàng Việt Anh do án treo giò. Đây được coi là "tử huyệt" để các chân sút chủ nhà khai thác.

Tuy nhiên, CA TP.HCM cũng phải đối mặt với bài toán nhân sự tương tự khi thiếu vắng Matheus, Nguyễn Quang Hùng và Huy Hoàng vì lý do thẻ phạt. Trận đấu này sẽ là bài kiểm tra khả năng xoay tua đội hình và tài cầm quân của HLV Lê Huỳnh Đức trước một đối thủ vượt trội về đẳng cấp.

Thống kê và kỳ vọng

Hiện tại, khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng là rất lớn: CAHN dẫn đầu với 45 điểm, trong khi CA TP.HCM tạm xếp vị trí thứ 6 với 26 điểm. Tuy nhiên, mạch 2 trận thua liên tiếp đang đè nặng lên vai đội bóng thành phố. Một chiến thắng trước đội đầu bảng không chỉ giúp CA TP.HCM ngắt mạch thất bại mà còn tạo ra bước ngoặt tâm lý quan trọng cho phần còn lại của mùa giải.

Với Tiến Linh, đây là cơ hội vàng để anh khẳng định lại giá trị bản thân ngay tại mảnh đất đã nâng tầm sự nghiệp của mình. Sự cổ vũ của người hâm mộ Bình Dương có thể là chất xúc tác để tiền đạo này giúp CA TP.HCM tạo nên bất ngờ trước ứng cử viên vô địch.