Tiến Linh và chuỗi 11 trận tịt ngòi: Vị thế lung lay tại đội tuyển Việt Nam Phong độ chạm đáy với chuỗi 11 trận không ghi bàn của Nguyễn Tiến Linh đang trở thành nỗi lo lớn đối với HLV Kim Sang-sik trước thềm các chiến dịch quan trọng năm 2026.

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh đang đối mặt với cuộc khủng hoảng phong độ nghiêm trọng nhất trong sự nghiệp khi chuỗi trận không ghi bàn tại đấu trường quốc nội đã kéo dài đến con số 11. Từng là mũi nhọn không thể thay thế, chân sút sinh năm 1997 hiện đang gây thất vọng lớn sau khi chuyển đến khoác áo Công an Thành phố Hồ Chí Minh ở mùa giải 2025/2026.

Tiến Linh liên tục gây thất vọng.

Màn trình diễn bế tắc trước sự chứng kiến của HLV trưởng

Trận thắng tối thiểu 1-0 trước PVF CAND trên sân Thống Nhất mới đây là minh chứng rõ nét nhất cho sự sa sút của Tiến Linh. Ngay dưới sự quan sát trực tiếp của HLV Kim Sang-sik trên khán đài, tiền đạo này đã bỏ lỡ hàng loạt cơ hội ngon ăn một cách khó tin. Từ pha đệm bóng cận thành ra ngoài ở hiệp một đến cú đánh đầu dội cột dọc đầu hiệp hai, và đỉnh điểm là tình huống dứt điểm hỏng trong tư thế trống trải ở phút 86.

Kể từ khi gia nhập đội bóng mới, Tiến Linh mới chỉ ghi được vỏn vẹn 4 bàn thắng trên mọi đấu trường. Theo HLV Lê Huỳnh Đức, vấn đề chính nằm ở tâm lý thi đấu khi áp lực ghi bàn đang dần vắt kiệt sự tự tin của tiền đạo này. Dù bản thân Tiến Linh thừa nhận sự bế tắc, Ban huấn luyện vẫn buộc phải sử dụng anh trong bối cảnh Đinh Thanh Bình vừa trở lại sau chấn thương và các nhân sự khác còn thiếu kinh nghiệm.

Tiến Linh sa sút một cách khó tin.

Bài toán hàng công cho đội tuyển Việt Nam

Cơn khủng hoảng của Tiến Linh đặt ra thách thức lớn cho HLV Kim Sang-sik trước thềm các chiến dịch quan trọng trong năm 2026. Dù cơ hội dự vòng chung kết Asian Cup đang rộng mở, hiệu suất ghi bàn kém cỏi của các tiền đạo nội đang là nỗi lo thường trực của chiến lược gia người Hàn Quốc.

Đáng chú ý, không chỉ Tiến Linh, các lựa chọn khác trên hàng công cũng đang có phong độ không ổn định:

Xuân Son: Mới ghi 1 bàn tại V-League kể từ khi tái xuất và liên tục bỏ lỡ cơ hội.

Mới ghi 1 bàn tại V-League kể từ khi tái xuất và liên tục bỏ lỡ cơ hội. Tuấn Hải: Đã trải qua 4 trận liên tiếp không thể ghi bàn.

Đã trải qua 4 trận liên tiếp không thể ghi bàn. Hai Long: Mới chỉ có bàn thắng thứ 2 từ đầu mùa giải.

Dù có thể vẫn được triệu tập trong đợt tập trung sắp tới, vị trí chính thức của Tiến Linh tại đội tuyển Việt Nam đang bị đe dọa nghiêm trọng. Nếu không sớm lấy lại bản năng sát thủ, việc tiền đạo này phải chấp nhận băng ghế dự bị là điều khó tránh khỏi.