Tiền vệ Đỗ Hoàng Hên gây ấn tượng với tiếng Việt trôi chảy và khát khao ghi bàn Sau màn ra mắt đầy nỗ lực trước Bangladesh, tiền vệ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên khẳng định niềm tự hào khi khoác áo tuyển Việt Nam và đặt mục tiêu ghi bàn vào lưới Malaysia.

Màn chào sân giàu cảm xúc của Đỗ Hoàng Hên

Tối 26/3, đội tuyển Việt Nam đã có chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Bangladesh trên sân vận động Hàng Đẫy. Đây không chỉ là một trận giao hữu nhằm rà soát lực lượng, mà còn là sân khấu để tiền vệ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên khẳng định giá trị bản thân trong kế hoạch của HLV Kim Sang Sik trước thềm vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Được HLV Kim Sang Sik tin tưởng trao suất đá chính, Đỗ Hoàng Hên đã thi đấu trọn vẹn 90 phút trong vai trò cầu nối ở tuyến giữa. Cầu thủ gốc Brazil sinh năm 1994 cho thấy khả năng càn lướt và nhãn quan chiến thuật ổn định. Tuy nhiên, sự kém duyên trước khung thành là điều đáng tiếc nhất đối với anh trong ngày ra mắt.

Đỗ Hoàng Hên vô duyên trong trận thắng của ĐT Việt Nam trước Bangladesh. Ảnh: Hà Nội FC.

Dấu ấn chuyên môn và sự tiếc nuối tại Hàng Đẫy

Dù chưa có bàn thắng ra mắt, Đỗ Hoàng Hên đã để lại dấu ấn đậm nét với ít nhất hai cơ hội ghi bàn rõ rệt. Đáng chú ý nhất là tình huống ở phút 88, khi cú sút đầy quyết đoán của anh đưa bóng tìm đúng cột dọc trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Chia sẻ về màn trình diễn cá nhân, anh cho biết bản thân dù chưa đạt 100% phong độ do mới làm việc cùng HLV mới nhưng đã nỗ lực hết mình để hòa nhập vào lối chơi chung.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, Hoàng Hên còn gây bất ngờ lớn khi hát vang Quốc ca và thực hiện toàn bộ phần trả lời phỏng vấn sau trận bằng tiếng Việt trôi chảy. Sự chân thành và nỗ lực học hỏi ngôn ngữ của anh đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ giới chuyên môn lẫn khán giả nhà. "Đây là trận đầu tiên của tôi ở đội tuyển Việt Nam. Hôm nay đội thắng 3-0 nên tôi rất vui. Đây là trận đấu tập của tôi cho trận đấu với Malaysia", anh bộc bạch.

Mục tiêu xé lưới Malaysia tại Asian Cup

Nhìn lại những cơ hội bị bỏ lỡ, cầu thủ sinh năm 1994 tỏ ra rất lạc quan. Anh khẳng định: "Không sao, không sao. Tôi sẽ cố gắng hết sức để trận sau ghi bàn. Đấy là trận đấu chính thức và rất quan trọng". Tinh thần quyết tâm này được xem là cú hích cần thiết cho đội tuyển Việt Nam trước khi bước vào những thử thách cam go hơn tại đấu trường châu lục.

Cuộc đối đầu với Malaysia vào ngày 31/3 tới tại vòng loại cuối Asian Cup 2027 được dự báo sẽ là bài kiểm tra thực sự cho hệ thống chiến thuật của HLV Kim Sang Sik. Đỗ Hoàng Hên khẳng định đầy đanh thép về mục tiêu sắp tới: "Tôi sẽ cố gắng hết sức để ghi bàn vào lưới Malaysia. Nhưng quan trọng hơn là Việt Nam thắng. Tôi tự hào vì chúng tôi đã cố gắng hết sức để đem lại niềm vui cho người hâm mộ".