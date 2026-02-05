Tiền vệ Đỗ Hoàng Hên: Tôi không lo cạnh tranh vị trí với lứa trẻ U23 Tân binh nhập tịch của CLB Hà Nội khẳng định sự vươn lên của lứa U23 là tín hiệu tích cực cho bóng đá Việt Nam và tiết lộ kế hoạch đón Tết đầy ý nghĩa.

Đỗ Hoàng Hên, tiền vệ nhập tịch đang khoác áo CLB Hà Nội, vừa có những chia sẻ thẳng thắn về sự chuyển giao thế hệ tại đội tuyển quốc gia. Trong bối cảnh các cầu thủ trẻ U23 Việt Nam đang có những bước tiến mạnh mẽ, cầu thủ sinh năm 1994 khẳng định anh không cảm thấy áp lực mà ngược lại, coi đó là động lực để hoàn thiện bản thân mỗi ngày.

Đỗ Hoàng Hên là niềm hy vọng mới của ĐTQG Việt Nam.

Thử thách từ Hải Phòng và tài cầm quân của HLV Chu Đình Nghiêm

Hướng tới cuộc tiếp đón Hải Phòng FC tại V-League vào cuối tuần này, Đỗ Hoàng Hên tỏ ra vô cùng thận trọng. Anh đánh giá cao đối thủ, đặc biệt là vai trò của HLV Chu Đình Nghiêm - người từng có nhiều năm gắn bó và cực kỳ am hiểu lối chơi của đội bóng thủ đô.

"Không có trận đấu nào tại V-League là dễ dàng cả. Chúng tôi luôn chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án chiến thuật để hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm trong mọi trận đấu," tiền vệ này khẳng định về tinh thần quyết tâm của toàn đội trước thềm vòng đấu quan trọng.

Triết lý tự hoàn thiện thay vì áp lực cạnh tranh

Khi được hỏi về cuộc đua giành suất đá chính trên đội tuyển quốc gia với các tài năng trẻ U23, Đỗ Hoàng Hên giữ thái độ khiêm tốn. Anh cho rằng thành công của lứa trẻ là tín hiệu đáng mừng cho tương lai bóng đá Việt Nam hơn là một rào cản cá nhân.

"Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi chứng kiến các cầu thủ trẻ U23 thi đấu tốt. Tôi không nghĩ quá nhiều về cơ hội lên tuyển mà chỉ tập trung làm tốt nhất việc của mình. Với tôi, ngày hôm sau phải tốt hơn hôm trước," Đỗ Hoàng Hên chia sẻ về triết lý bóng đá của bản thân.

Cái Tết đặc biệt của một công dân Việt Nam

Tết Nguyên đán 2026 sẽ là cột mốc đáng nhớ khi đây là lần đầu tiên tiền vệ này đón năm mới với tư cách một công dân Việt Nam chính thức. Do lịch thi đấu V-League dày đặc, Đỗ Hoàng Hên quyết định ở lại Hà Nội để tận hưởng không khí lễ hội cùng bạn bè và những người thân thiết.

Đáng chú ý, cầu thủ của CLB Hà Nội còn ấp ủ dự định thực hiện các hoạt động thiện nguyện tại bệnh viện để chia sẻ khó khăn với những mảnh đời kém may mắn. Đây là hành động thiết thực thể hiện sự trân trọng và gắn bó sâu sắc của anh đối với văn hóa và con người tại quê hương thứ hai.