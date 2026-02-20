Tiền vệ Khuất Văn Khang và khát vọng xây nhà báo hiếu cha mẹ năm 2026 Sau một năm 2025 đại thành công với các danh hiệu khu vực, tiền vệ Khuất Văn Khang đặt mục tiêu thi đấu bùng nổ cùng Thể Công Viettel để thực hiện tâm nguyện xây nhà cho gia đình.

Khuất Văn Khang là tiền vệ trụ cột của câu lạc bộ Thể Công Viettel và đội tuyển quốc gia Việt Nam, nổi bật với kèo trái khéo léo và tinh thần thi đấu bền bỉ. Bước sang năm 2026, cầu thủ sinh năm 2003 này không chỉ hướng đến những đỉnh cao chuyên môn mới mà còn mang theo một tâm nguyện giản dị: tích lũy để xây dựng một ngôi nhà khang trang cho cha mẹ tại quê nhà.

Năm 2025 rực rỡ và những cột mốc lịch sử

Nhìn lại hành trình đã qua, Khuất Văn Khang đã trải qua một năm 2025 đầy ắp danh hiệu và những kỷ lục cá nhân ấn tượng. Trong màu áo các cấp độ đội tuyển, tiền vệ này đã hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu đáng mơ ước với chức vô địch AFF Cup 2024 và tấm HCV SEA Games 2025. Những đóng góp của Khang ở hành lang cánh trái đã trở thành mũi khoan quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của ban huấn luyện.

Khuất Văn Khang trải qua năm 2025 đầy thành công trong sự nghiệp thi đấu.

Đáng chú ý, Văn Khang đã đi vào lịch sử bóng đá nước nhà khi trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên tham dự 3 kỳ vòng chung kết U23 châu Á liên tiếp. Sự bền bỉ và khả năng duy trì phong độ đỉnh cao ở lứa tuổi trẻ đã minh chứng cho sự chuyên nghiệp và nỗ lực không ngừng nghỉ của tiền vệ thuộc biên chế Thể Công Viettel.

Từ cậu bé "tuyệt thực" đến ngôi sao sân cỏ

Ít ai biết rằng, để có được thành công như hiện tại, Khuất Văn Khang đã phải trải qua những ngày đầu đầy gian khó tại Phúc Thọ, Hà Nội. Xuất thân trong một gia đình lao động bình dị có bố làm thợ xây và mẹ buôn bán nhỏ, niềm đam mê bóng đá của anh từng vấp phải sự lo ngại từ phía gia đình. Năm 2013, khi trúng tuyển vào lò đào tạo Viettel, cậu bé 10 tuổi khi đó đã phải dùng đến biện pháp "tuyệt thực" để thuyết phục cha mẹ cho phép theo đuổi sự nghiệp quần đùi áo số.

Chính sự kiên định đó đã mở ra cánh cửa chuyên nghiệp. Những đôi giày vải mòn vẹt trên sân tập Phúc Thọ năm nào giờ đã được thay thế bằng những thảm cỏ xanh của các đấu trường quốc tế. Tuy nhiên, dù ở vị thế nào, Văn Khang vẫn giữ nguyên bản chất của một người con hiếu thảo. Đối với anh, bóng đá không chỉ là đam mê, là hào quang, mà còn là phương tiện để thay đổi cuộc sống cho những người thân yêu nhất.

Mục tiêu trọng tâm trong năm 2026

Trong năm mới 2026, nhiệm vụ của Khuất Văn Khang sẽ trở nên nặng nề hơn khi anh đóng vai trò hạt nhân trong kế hoạch phục hưng của Thể Công Viettel tại đấu trường quốc nội. Bên cạnh mục tiêu cùng đội bóng áo lính hướng tới những thứ hạng cao nhất tại V-League, tiền vệ này vẫn đau đáu dự định cá nhân lớn nhất của mình.

"Bóng đá đã thay đổi em rất nhiều. Môn thể thao này cho em được đi nhiều nơi, hiểu nhiều điều và có nhiều thành tích. Em hy vọng trong năm 2026, bản thân cùng đội Thể Công Viettel sẽ thi đấu thật tốt. Ước mơ của em vẫn là thi đấu thành công để có thể xây nhà báo hiếu bố mẹ," Văn Khang chia sẻ đầy chân thành.

Kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 là quãng thời gian quý giá để tiền vệ này tái tạo năng lượng bên gia đình trước khi bước vào guồng quay khốc liệt của mùa giải mới. Với nền tảng kỹ thuật tốt và tư duy chơi bóng hiện đại, Khuất Văn Khang được kỳ vọng sẽ tiếp tục là niềm hy vọng của bóng đá Việt Nam trong các chiến dịch quốc tế sắp tới.