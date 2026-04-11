Tiền vệ Luiz Antonio: Từ cú sốc ẩm thực đến khát khao gắn bó lâu dài với Việt Nam Cựu ngôi sao Flamengo chia sẻ với ESPN Brazil về hành trình thích nghi đầy thử thách tại V.League và mong muốn được thi đấu tại Hải Phòng cho đến năm 40 tuổi.

Luiz Antonio, tiền vệ trụ cột của Hải Phòng FC, vừa có cuộc trả lời phỏng vấn chuyên sâu với kênh ESPN Brazil về cuộc sống và sự nghiệp tại Việt Nam. Từ một cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo danh tiếng Flamengo, Antonio đã trải qua hành trình thích nghi đầy biến động, từ những cú sốc văn hóa ban đầu cho đến khi tìm thấy sự gắn kết đặc biệt với đất nước hình chữ S.

Luiz Antonio trải lòng về cuộc sống ở Việt Nam.

Vượt qua rào cản ẩm thực và ngôn ngữ

Khi mới đặt chân đến Việt Nam, Luiz Antonio thừa nhận bản thân đã đối mặt với giai đoạn khó khăn để hòa nhập, đặc biệt là thói quen ăn uống. Trả lời ESPN Brazil, tiền vệ sinh năm 1991 không ngần ngại tiết lộ những trải nghiệm lạ lẫm với các món ăn địa phương.

"Ở đây, cách chế biến món ăn rất khác biệt", Antonio chia sẻ. Anh cho biết mình từng cảm thấy bỡ ngỡ với loại cơm có kết cấu dính như cơm Nhật, hay những món ăn như ếch và các loại thịt chế biến theo cách riêng. Tuy nhiên, sau thời gian dài trải nghiệm, ngôi sao người Brazil đã bắt đầu yêu thích những nét đặc trưng của ẩm thực Việt như các loại canh, trà và đặc biệt là món da lợn giòn tan.

Bên cạnh đó, rào cản ngôn ngữ cũng là thử thách không nhỏ. Để có thể vận hành trơn tru trên sân cỏ, Antonio phải học các thuật ngữ bóng đá cơ bản kết hợp cùng ngôn ngữ cơ thể và sự hỗ trợ từ đội ngũ phiên dịch để truyền đạt ý đồ chiến thuật tới đồng đội.

Dấu ấn chuyên môn và bước ngoặt sự nghiệp

Sự hiện diện của Luiz Antonio tại V.League bắt đầu từ lời mời của huấn luyện viên Velizar Popov. Với bản lý lịch ấn tượng từng thi đấu cho Flamengo, anh nhanh chóng chứng minh được giá trị trong màu áo Thanh Hóa trước khi chuyển sang đầu quân cho Hải Phòng.

Tại sân Lạch Tray, Antonio trở thành nhân tố không thể thay thế nhờ nhãn quan chiến thuật sắc bén và nền tảng thể lực bền bỉ. Anh đánh tan mọi hoài nghi về vấn đề tuổi tác bằng lối chơi chuyên nghiệp và khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu xuất sắc. Đối với Antonio, sự tôn trọng từ người hâm mộ, truyền thông và các trọng tài là động lực lớn nhất để anh duy trì phong độ cao.

Khát khao gắn bó và ngôi nhà thứ hai

Sau những bỡ ngỡ ban đầu, Luiz Antonio giờ đây coi Việt Nam là quê hương thứ hai. Anh tìm thấy sự tương đồng thú vị giữa nhịp sống sôi động tại Hải Phòng với quê nhà Rio de Janeiro. Sự an toàn và môi trường văn hóa tại đây khiến tiền vệ này cảm thấy hoàn toàn yên tâm để tập trung cho bóng đá.

Đáng chú ý, tiền vệ người Brazil bày tỏ mong muốn được cống hiến lâu dài cho bóng đá Việt Nam. Anh dự định sẽ tiếp tục thi đấu chuyên nghiệp thêm nhiều năm nữa và chỉ tính đến chuyện treo giày khi bước sang tuổi 40. Sự ổn định của Antonio không chỉ giúp câu lạc bộ chủ quản đạt kết quả tốt mà còn trở thành hình mẫu chuyên nghiệp cho các ngoại binh tại V.League.