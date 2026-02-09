Tiền vệ Nguyễn Thái Sơn phẫu thuật thành công chấn thương dây chằng đầu gối Ngôi sao U23 Việt Nam bắt đầu quá trình hồi phục sau ca mổ đứt dây chằng chéo trước, dự kiến tái xuất trong màu áo CLB Ninh Bình vào cuối năm 2026.

Tiền vệ Nguyễn Thái Sơn đã chính thức hoàn tất ca phẫu thuật điều trị chấn thương đầu gối phải với kết quả được đánh giá thành công tốt đẹp. Đây là bước ngoặt quan trọng giúp cầu thủ sinh năm 2003 bắt đầu hành trình dài ngày tìm lại phong độ đỉnh cao sau sự cố đáng tiếc ngay trong ngày ra mắt đội bóng mới.

Thái Sơn lạc quan sau khi phẫu thuật thành công.

Chi tiết chấn thương nghiêm trọng của Thái Sơn

Trước đó, các kết quả kiểm tra y tế chuyên sâu đã mang đến tin không vui cho CLB Ninh Bình và người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Cựu cầu thủ Thanh Hóa được xác định bị đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước, đồng thời rách cả sụn chêm trong và ngoài ở đầu gối phải.

Chấn thương nghiêm trọng này xảy ra chỉ sau 10 phút Thái Sơn góp mặt trên sân trong trận đấu ra mắt màu áo mới gặp CLB Công an Hà Nội tại vòng 12 V.League. Sự vắng mặt của "máy chạy" tuyến giữa là tổn thất lớn cho đội bóng chủ quản trong giai đoạn quan trọng của mùa giải.

Thông điệp mạnh mẽ từ tiền vệ U23 Việt Nam

Ngay sau khi sức khỏe ổn định hậu phẫu thuật, Thái Sơn đã có những chia sẻ đầy xúc động trên trang cá nhân. Anh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Ban lãnh đạo CLB Ninh Bình, đội ngũ y bác sĩ, ban huấn luyện cũng như gia đình và người hâm mộ đã luôn đồng hành trong giai đoạn khó khăn nhất.

"Điều em cảm nhận rõ nhất không chỉ là sự nhẹ nhõm mà còn là lòng biết ơn rất lớn. Những lời chúc và sự quan tâm của mọi người là nguồn sức mạnh tinh thần rất lớn đối với em", tiền vệ sinh năm 2003 chia sẻ.

Lộ trình phục hồi và thời điểm tái xuất dự kiến

Theo đánh giá của đội ngũ y tế, Thái Sơn sẽ cần khoảng thời gian từ 7 đến 9 tháng để rời xa sân cỏ. Theo lộ trình, anh sẽ sớm trở lại đại bản doanh của CLB Ninh Bình để bắt đầu quá trình tập luyện phục hồi theo giáo án chuyên biệt.

CLB Ninh Bình cam kết sẽ hỗ trợ tối đa về cả y tế lẫn tâm lý để giúp tài năng trẻ này có điều kiện hồi phục tốt nhất. Nếu quá trình phục hồi diễn ra đúng tiến độ, người hâm mộ có thể kỳ vọng được thấy Thái Sơn tái xuất sân cỏ vào giai đoạn cuối năm 2026.