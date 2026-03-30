Tiền vệ Nooa Laine: Tuyển Malaysia quyết thắng Việt Nam để lấy lại danh dự Trước thềm trận đấu tại Thiên Trường, Nooa Laine khẳng định Malaysia đủ sức đánh bại Việt Nam dù vừa nhận án phạt từ AFC, nhằm chứng minh thực lực thật sự của đội bóng.

Tiền vệ Nooa Laine của đội tuyển Malaysia khẳng định quyết tâm đánh bại chủ nhà Việt Nam trong trận đấu thuộc vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 31/3 tới. Dù kết quả trận đấu không còn ảnh hưởng đến thứ hạng đi tiếp, đại diện từ quốc gia láng giềng vẫn khao khát một chiến thắng để khẳng định giá trị bản thân sau những biến cố ngoài chuyên môn.

Khát vọng khẳng định thực lực của Hổ Mã Lai

Đội tuyển Malaysia đã có mặt tại Ninh Bình vào ngày 30/3 để hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng cho màn so tài trên sân vận động Thiên Trường. Đáng chú ý, quyết tâm của đội khách đang dâng cao sau khi phải nhận án phạt nặng từ AFC. Do sử dụng cầu thủ nhập tịch không hợp lệ, Malaysia bị xử thua 2 trận, dù trước đó họ sở hữu phong độ hủy diệt với 5 chiến thắng liên tiếp, bao gồm cả trận thắng 4-0 trước Việt Nam.

Chia sẻ trong buổi phỏng vấn mới nhất, tiền vệ trẻ Nooa Laine bày tỏ sự tự tin: "Tất nhiên tôi luôn muốn giành chiến thắng trong mọi trận đấu, trước mọi đối thủ. Trận gặp đội tuyển Việt Nam sẽ rất khó khăn nhưng chúng tôi cũng là đội bóng mạnh. Tôi tin rằng đội tuyển Malaysia có thể giành chiến thắng".

Mục tiêu gỡ gạc danh dự trên sân Thiên Trường

Cầu thủ sinh năm 2002 nhấn mạnh rằng việc bị loại khỏi giải đấu vì những sai phạm hành chính khiến toàn đội khao khát chứng minh năng lực thực tế trên sân cỏ. Nooa Laine coi đây là cơ hội để khẳng định sức mạnh của Malaysia không chỉ phụ thuộc vào các yếu tố ngoài chuyên môn.

"Được thi đấu cho đội tuyển quốc gia luôn là vinh dự lớn và tôi luôn muốn thể hiện hết sức mình để cống hiến cho đất nước. Bất kể là giao hữu hay vòng loại Asian Cup, đây đều là trận đấu quan trọng, nhất là trước một đối thủ mạnh", tiền vệ này khẳng định.

Về phía đội chủ nhà, dù đội tuyển Việt Nam đã chắc suất đi tiếp, nhưng huấn luyện viên Kim Sang-sik cùng các học trò được dự báo sẽ không chủ quan. Đội bóng áo đỏ cần một kết quả thuận lợi để duy trì đà hưng phấn, đồng thời đối đầu với một đối thủ đang hừng hực khí thế phục thù như Malaysia.