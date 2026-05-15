Tiền vệ Stefan Mauk hé lộ sự chênh lệch đãi ngộ khó tin giữa V.League và giải vô địch Úc Theo tiền vệ Stefan Mauk, mức lương và chế độ tại Việt Nam đang hấp dẫn hơn hẳn giải A-League, tạo nên làn sóng dịch chuyển nhân sự sang Đông Nam Á.

Trong những chia sẻ mới nhất về sự nghiệp thi đấu tại khu vực Đông Nam Á, tiền vệ Stefan Mauk của CLB Công an Hà Nội đã mang đến một góc nhìn thực tế về sự chuyển dịch quyền lực tài chính trong bóng đá khu vực. Theo ngôi sao người Australia, bóng đá quê nhà đang đối mặt với nguy cơ "chảy máu chất xám" nghiêm trọng khi không còn giữ được sức cạnh tranh về mặt đãi ngộ so với các đội bóng tại V.League.

Sự sa sút tài chính tại A-League

Stefan Mauk tiết lộ rằng các CLB tại giải vô địch quốc gia Australia (A-League) đang bước vào thời kỳ thắt chặt chi tiêu. Những con số thống kê thực tế cho thấy sự sụt giảm đáng kể về thu nhập của các cầu thủ chuyên nghiệp tại đây. Cụ thể, một cầu thủ đá chính trong độ tuổi từ 22 đến 25 hiện nay thường chỉ nhận mức lương tối đa khoảng 150.000 AUD mỗi năm (tương đương hơn 2,5 tỷ VNĐ).

Đáng chú ý, mức lương trần 300.000 AUD – con số từng được xem là phổ biến trong thời kỳ hoàng kim của bóng đá Australia – giờ đây đã trở thành một cột mốc xa xỉ. Điều này trái ngược hoàn toàn với môi trường bóng đá Đông Nam Á, nơi các cầu thủ hàng đầu có thể dễ dàng đạt được mức thu nhập lên tới 500.000 AUD mỗi năm (hơn 8,3 tỷ VNĐ).

Stefan Mauk có cuộc sống rất thoải mái ở Việt Nam.

V.League: Thiên đường mới cho ngoại binh chất lượng

Bên cạnh mức lương cứng vượt trội, Stefan Mauk nhấn mạnh rằng môi trường bóng đá tại Việt Nam cũng như Thái Lan, Indonesia hay Malaysia thu hút ngoại binh nhờ hệ thống hỗ trợ tối đa. Tại CLB Công an Hà Nội, tiền vệ này được đài thọ toàn bộ chi phí lưu trú và phương tiện di chuyển, giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cá nhân.

Xét về khía cạnh kinh tế học, vật giá tại Việt Nam thấp hơn nhiều so với Australia cũng là một yếu tố then chốt. Mauk cho biết chi phí sinh hoạt hàng ngày của anh tại Hà Nội chỉ bằng khoảng 1/4 so với khi sống tại quê nhà. Sự kết hợp giữa lương cao, chi phí thấp và các khoản thưởng thắng trận hậu hĩnh cho phép ngoại binh tiết kiệm gần như trọn vẹn thu nhập để gửi về gia đình.

Tương lai của làn sóng cầu thủ Australia tại Đông Nam Á

Màn trình diễn ấn tượng của Stefan Mauk đã khiến CLB Công an Hà Nội chủ động đề nghị gia hạn hợp đồng với mức lương tăng thêm từ 30% đến 40%. Đây là minh chứng cho việc các đội bóng Việt Nam sẵn sàng đầu tư lớn để giữ chân những nhân tố có chuyên môn tốt.

Theo dự đoán của tiền vệ sinh năm 1995, làn sóng các cầu thủ và huấn luyện viên từ Australia tìm đường sang V.League sẽ còn tăng mạnh trong tương lai gần. Sự đảm bảo về tài chính và điều kiện tập luyện ngày càng được cải thiện tại Đông Nam Á đang biến nơi đây thành lựa chọn ưu tiên thay vì ở lại giải quốc nội đang thắt lưng buộc bụng.

Sự dịch chuyển này không chỉ mang lại lợi ích kinh tế cho các cá nhân mà còn hứa hẹn nâng cao trình độ chuyên môn của V.League, khi ngày càng có nhiều ngoại binh chất lượng từ những nền bóng đá phát triển trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương cập bến.