Tiếp công dân: Đối thoại để tháo gỡ

Linh Thuỷ - 04/10/2026 16:05

Trong tiếp công dân ở Hà Tĩnh, việc chủ động nắm bắt tâm tư, đối thoại và giải quyết vướng mắc ngay từ cơ sở góp phần hạn chế đơn thư vượt cấp, giảm áp lực cho cấp tỉnh.