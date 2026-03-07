Tiêu chuẩn GB38031-2025: Bước ngoặt giúp xe điện Chery sở hữu gói bảo hành pin trọn đời Trung Quốc áp dụng tiêu chuẩn an toàn pin xe điện GB38031-2025 khắt khe nhất thế giới, buộc các hãng xe như Chery phải nâng cấp công nghệ và cam kết bảo hành trọn đời.

Ngành công nghiệp xe điện vừa chứng kiến một cột mốc quan trọng khi Chery chính thức công bố chính sách bảo hành trọn đời cho các dòng xe điện và Hybrid trang bị pin Rhino. Động thái này không chỉ là một chiến dịch marketing mà là kết quả trực tiếp từ việc áp dụng tiêu chuẩn an toàn pin mới GB38031-2025 tại Trung Quốc, được đánh giá là khắt khe nhất thế giới hiện nay.

GB38031-2025: Định nghĩa lại giới hạn an toàn pin xe điện

Tiêu chuẩn GB38031-2025 chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2026, đặt ra những rào cản kỹ thuật cực kỳ nghiêm ngặt nhằm bảo vệ người tiêu dùng. Khác với các quy định trước đây chỉ yêu cầu cảnh báo sớm trước khi hỏa hoạn xảy ra, tiêu chuẩn mới tập trung vào khả năng chịu đựng thực tế của khối pin trong các tình huống khẩn cấp.

Cụ thể, các yêu cầu kỹ thuật cốt lõi bao gồm:

Khả năng chống cháy nổ: Pin phải đảm bảo không bốc cháy hoặc phát nổ trong vòng ít nhất 2 giờ sau khi hiện tượng thoát nhiệt (thermal runaway) bắt đầu.

Pin phải đảm bảo không bốc cháy hoặc phát nổ trong vòng ít nhất 2 giờ sau khi hiện tượng thoát nhiệt (thermal runaway) bắt đầu. Bảo vệ khoang lái: Khói độc không được phép xâm nhập vào khoang hành khách trong ít nhất 5 phút kể từ khi có sự cố, đủ thời gian để người trong xe thoát hiểm an toàn.

Khói độc không được phép xâm nhập vào khoang hành khách trong ít nhất 5 phút kể từ khi có sự cố, đủ thời gian để người trong xe thoát hiểm an toàn. Độ bền va đập: Bộ pin phải chịu được 3 lần va đập riêng biệt từ một quả cầu thép 30 mm với năng lượng tác động 150 joules mà không gây cháy.

Bộ pin phải chịu được 3 lần va đập riêng biệt từ một quả cầu thép 30 mm với năng lượng tác động 150 joules mà không gây cháy. Độ bền sạc nhanh: Trong bối cảnh hạ tầng sạc 1 MW đang phát triển mạnh, pin phải vượt qua ít nhất 300 chu kỳ sạc nhanh và vẫn đạt bài kiểm tra an toàn ngắn mạch sau đó.

The T7 SUV with lifetime Rhino battery warranty.

Chiến lược của Chery và dòng pin Rhino

Để đáp ứng những yêu cầu khắt khe này, Chery đã phát triển dòng pin Rhino, tích hợp sâu vào hệ sinh thái xe điện của hãng. Việc tự tin đưa ra gói bảo hành trọn đời cho chủ sở hữu đầu tiên (với mục đích sử dụng phi thương mại) cho thấy sự đột phá trong kiểm soát chất lượng của hãng xe này.

Chính sách bảo hành của Chery bao gồm ba thành phần cốt lõi của hệ thống điện: pin động lực, mô-tơ truyền động và bộ điều khiển điện tử (ECU). Đặc biệt, Chery đưa ra cam kết mạnh mẽ: nếu xe bị hư hỏng do hiện tượng thoát nhiệt xuất phát từ lỗi của chính viên pin, hãng sẽ bồi thường bằng một chiếc xe mới cùng mẫu mã.

Tác động đến thị trường xe điện toàn cầu

Việc Chery áp dụng bảo hành trọn đời đang tạo ra áp lực lớn lên các đối thủ cạnh tranh. Hiện tại, NIO cũng đang phối hợp với CATL để thúc đẩy tiêu chuẩn bảo hành pin 15 năm cho cả chủ sở hữu thứ nhất và thứ hai. NIO lập luận rằng nếu không có những cam kết dài hạn này, thị trường xe điện cũ sẽ bị sụp đổ vào năm 2030 khi hàng triệu chiếc xe thế hệ đầu tiên hết hạn bảo hành pin.

Bên cạnh việc tối ưu hóa công nghệ pin hiện tại, Chery đang mở rộng hợp tác với các đối tác lớn như CATL và Gotion. Mục tiêu tiếp theo của hãng là đưa pin thể rắn (solid-state battery) vào sản xuất hàng loạt từ năm 2027, hứa hẹn mang lại mật độ năng lượng cao hơn và mức độ an toàn tuyệt đối hơn so với các dòng pin lithium-ion hiện nay.

Nhìn nhận về tương lai của công nghệ pin

Có thể thấy, các quy định pháp lý nghiêm ngặt như GB38031-2025 đang đóng vai trò là động lực chính thúc đẩy sự tiến bộ kỹ thuật. Thay vì chỉ chạy đua về phạm vi di chuyển (range), các hãng xe hiện phải tập trung vào độ bền cấu trúc và khả năng chịu nhiệt. Đối với người dùng, việc sở hữu một chiếc xe điện có bảo hành trọn đời không chỉ giúp tiết kiệm chi phí thay thế pin tốn kém mà còn là minh chứng cho sự an toàn của phương tiện trong suốt vòng đời sử dụng.