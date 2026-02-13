Tiêu thụ trứng tại Pháp đạt kỷ lục 237 quả mỗi người trong năm 2025 Sức mua tăng mạnh do trứng là nguồn protein giá rẻ trong bối cảnh kinh tế bất ổn. Pháp dự kiến xây dựng 575 trang trại mới để đáp ứng nhu cầu thị trường đến năm 2035.

Trong năm 2025, nước Pháp ghi nhận mức tiêu thụ trứng cao kỷ lục với trung bình 237 quả mỗi người, bao gồm cả trứng tươi và các sản phẩm chế biến. Theo số liệu từ Hội sản xuất trứng Pháp (CNPO), con số này đã tăng thêm 10 quả so với mức 227 quả vào năm 2024.

Xu hướng này được thúc đẩy bởi ưu thế về chi phí của trứng so với các nguồn protein khác khi người tiêu dùng phải đối mặt với tình trạng kinh tế khó khăn. Các chuyên gia từ viện kỹ thuật ITAVI dự báo nhu cầu sẽ tiếp tục tăng trưởng ổn định, ước tính đạt mốc 269 quả mỗi người vào năm 2035, trong đó trứng gà có vỏ chiếm khoảng 70% thị phần.

Áp lực tăng giá và biến động thị trường bán buôn

Dù nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh, thị trường đang đối mặt với những thách thức về giá cả. Dữ liệu từ văn phòng nông nghiệp FranceAgriMer cho thấy giá trứng bán buôn đã tăng khoảng 20% trong vòng một năm qua. Tuy nhiên, tại các hệ thống siêu thị, giá bán lẻ trứng gà có vỏ vẫn duy trì mức tương đối ổn định nhờ các cơ chế điều tiết của chính phủ nhằm liên kết giá thực phẩm với chi phí sản xuất của nông dân.

Nhu cầu tiêu thụ trứng tại Pháp tăng cao nhờ ưu thế về giá so với các loại thực phẩm khác.

Emily Mayer từ công ty nghiên cứu thị trường Circana nhận định, sự tăng trưởng này đã phá vỡ mọi dự đoán trước đó. Sau giai đoạn đại dịch COVID-19 năm 2020, nhiều dự báo cho rằng nhu cầu sẽ sụt giảm nhưng thực tế thị trường lại ghi nhận mức tăng trưởng bền vững qua từng năm.

Kế hoạch mở rộng 575 trang trại gia cầm mới

Để giảm bớt sự thiếu hụt nguồn cung, ngành công nghiệp trứng của Pháp đã đặt ra chiến lược dài hạn đến năm 2035. Mục tiêu chính là xây dựng thêm 575 trang trại gia cầm mới để tăng đàn thêm 10 triệu con gà mái đẻ trứng. Hiện tại, sản lượng nội địa vẫn chưa đáp ứng đủ tốc độ tăng trưởng của thị trường.

Sự thiếu hụt này dẫn đến việc Pháp ngày càng phụ thuộc vào nguồn cung ngoại khối. Trong năm 2025, lượng trứng nhập khẩu đã tăng 21%, chủ yếu đến từ các quốc gia láng giềng như Tây Ban Nha, Bỉ và Hà Lan.

Tác động từ nguồn cung Ukraine vào thị trường EU

Đáng chú ý, Ukraine hiện là nhà cung cấp trứng lớn nhất cho thị trường châu Âu. Theo dữ liệu của EU, lượng nhập khẩu từ quốc gia này đã tăng tới 67% trong 10 tháng đầu năm 2025. Mặc dù Pháp ít nhập khẩu trực tiếp từ Ukraine, nhưng một lượng lớn sản phẩm vẫn được đưa vào thị trường này thông qua các quốc gia trung chuyển trong khối EU.

Ông Yves-Marie Beaudet, Chủ tịch CNPO, cho biết việc củng cố năng lực sản xuất nội địa là ưu tiên hàng đầu để đảm bảo an ninh thực phẩm và giảm sự lệ thuộc vào các nguồn cung từ bên ngoài khối trong tương lai.