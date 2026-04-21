Tim Cook rời ghế CEO Apple: John Ternus kế nhiệm dẫn dắt đế chế 4.000 tỷ USD Từ ngày 1/9, John Ternus sẽ thay thế Tim Cook làm CEO Apple, đánh dấu cuộc chuyển giao quyền lực lịch sử sau giai đoạn bùng nổ về vốn hóa và công nghệ chip tự thiết kế.

Hội đồng quản trị Apple vừa chính thức thông qua quyết định bổ nhiệm John Ternus làm Giám đốc điều hành (CEO) mới, thay thế Tim Cook từ ngày 1/9 tới. Đây là bước ngoặt quan trọng trong tiến trình chuyển giao quyền lực đã được tập đoàn công nghệ Mỹ hoạch định kỹ lưỡng trong nhiều năm qua.

Cuộc chuyển giao quyền lực lịch sử tại Apple Park

Ngày 20/4, Apple xác nhận Tim Cook sẽ chuyển sang giữ chức vụ Chủ tịch điều hành sau hơn một thập kỷ dẫn dắt công ty. Trong vai trò mới, ông sẽ tiếp tục hỗ trợ các hoạt động chiến lược và làm việc với các nhà hoạch định chính sách toàn cầu. Quá trình chuyển giao này được đánh giá là sự tiếp nối tự nhiên nhằm duy trì sự ổn định và tinh thần đổi mới của "Nhà Táo".

Tim Cook và John Ternus tại trụ sở Apple Park (Nguồ n: Internet)

Chia sẻ về người kế nhiệm, Tim Cook nhấn mạnh John Ternus hội tụ đầy đủ tư duy của một kỹ sư, tinh thần đổi mới và tầm nhìn lãnh đạo cần thiết. Với 25 năm cống hiến, Ternus đã đóng vai trò then chốt trong việc định hình các sản phẩm cốt lõi của hãng.

Di sản 14 năm và con số 4.000 tỷ USD của Tim Cook

Gia nhập Apple từ năm 1998 và chính thức điều hành công ty từ năm 2011, Tim Cook đã biến Apple từ một công ty phần cứng thuần túy thành một hệ sinh thái dịch vụ và thiết bị khổng lồ. Dưới thời của ông, vốn hóa thị trường của Apple đã tăng vọt từ 350 tỷ USD lên mức kỷ lục 4.000 tỷ USD, đạt mức tăng trưởng hơn 1.000%.

CEO Tim Cook tại một sự kiện của Apple (Nguồn: Internet)

Không chỉ dừng lại ở iPhone, Tim Cook đã khai sinh ra những danh mục sản phẩm mới đầy thành công như Apple Watch, AirPods và gần đây nhất là kính thực tế ảo Vision Pro. Đặc biệt, chiến lược chuyển đổi sang chip Apple Silicon tự thiết kế đã giúp hãng làm chủ hoàn toàn công nghệ cốt lõi, tạo ra lợi thế cạnh tranh tuyệt đối về hiệu suất và tiết kiệm năng lượng so với các đối thủ.

John Ternus: Kỹ sư tài năng đứng sau các đột phá phần cứng

Tân CEO John Ternus, sinh năm 1975, không phải là gương mặt xa lạ trong giới công nghệ. Gia nhập đội ngũ thiết kế sản phẩm từ năm 2001, ông từng giữ chức Phó chủ tịch kỹ thuật phần cứng trước khi gia nhập ban điều hành vào năm 2021. Ternus là người trực tiếp phụ trách mảng phần cứng cho hầu hết các dòng sản phẩm chủ lực, từ iPhone, iPad đến Mac và Apple Watch.

John Ternus sẽ là CEO kế nhiệm của Apple (Nguồn: Internet)

Dấu ấn đậm nét nhất của John Ternus chính là việc hồi sinh dòng Mac, giúp sản phẩm này đạt mức phổ biến chưa từng có trong lịch sử 40 năm. Ông cũng là người dẫn dắt các dự án quan trọng như thế hệ iPhone 17 và dòng iPhone Air siêu mỏng sắp ra mắt. Với nền tảng là một cử nhân kỹ thuật cơ khí từ Đại học Pennsylvania, Ternus được kỳ vọng sẽ đưa Apple tiến sâu hơn vào các đột phá về cấu trúc phần cứng và trí tuệ nhân tạo trong tương lai.

Chỉ số Thời điểm Tim Cook nhậm chức (2011) Thời điểm hiện tại/Dự báo (2025) Vốn hóa thị trường ~350 tỷ USD ~4.000 tỷ USD Doanh thu hàng năm 108 tỷ USD Hơn 416 tỷ USD Số lượng thiết bị hoạt động Dưới 500 triệu Hơn 2,5 tỷ Số lượng nhân sự ~60.000 người Hơn 160.000 người

Việc John Ternus tiếp quản vị trí CEO được xem là một thông điệp mạnh mẽ về việc Apple sẽ tiếp tục ưu tiên sự xuất sắc về kỹ thuật và phần cứng, song song với việc duy trì vị thế tài chính vững chắc mà người tiền nhiệm đã xây dựng.