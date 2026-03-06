Timor Leste chạm tay vào vé dự ASEAN Cup 2026 sau chiến thắng 3-0 trước Brunei Đánh bại Brunei với tỷ số 3-0 ngay trên sân khách, Timor Leste gần như chắc suất vào bảng A ASEAN Cup 2026, nơi có sự hiện diện của nhà đương kim vô địch Việt Nam.

Trong trận lượt đi vòng loại ASEAN Cup 2026, Timor Leste đã tạo nên một lợi thế cực lớn bằng chiến thắng áp đảo 3-0 ngay trên sân của Brunei. Kết quả này giúp đội bóng của HLV trưởng Timor Leste đặt một chân vào vòng bảng chính thức, nơi những thử thách lớn hơn đang chờ đón tại bảng A.

Sự áp đảo về bản sắc lối chơi

Dù phải thi đấu trên sân khách, Timor Leste vẫn thể hiện một bộ mặt chủ động và thanh thoát hơn hẳn so với đối thủ. Ngay từ những phút đầu, khả năng tổ chức lối chơi và luân chuyển bóng nhịp nhàng đã giúp họ kiểm soát hoàn toàn tuyến giữa. Các cầu thủ Timor Leste không chỉ nhỉnh hơn về kỹ năng cá nhân mà còn cho thấy sự sắc bén vượt trội trong các tình huống kết thúc cuối cùng.

Timor Leste giành chiến thắng ấn tượng trước Brunei.

Chiến thắng 3-0 phản ánh đúng cục diện trên sân khi Brunei tỏ ra lúng túng trước áp lực từ đối phương. Với cách biệt an toàn 3 bàn và được chơi trận lượt về trên sân nhà, Timor Leste đang nắm quyền tự quyết tuyệt đối để ghi tên mình vào ngày hội bóng đá lớn nhất khu vực.

Cục diện bảng A và thử thách từ ĐT Việt Nam

Nếu duy trì được thành quả này sau trận lượt về, Timor Leste sẽ chính thức gia nhập bảng A tại ASEAN Cup 2026. Đây được đánh giá là bảng đấu đầy khó khăn khi có sự góp mặt của ĐT Việt Nam – đương kim vô địch giải đấu. Bên cạnh đó, các đối thủ cạnh tranh khác bao gồm Indonesia, Singapore và Campuchia cũng hứa hẹn tạo nên những cuộc đối đầu kịch tính.

Trong khi đó, bảng B cũng đã thành hình với các đội tuyển: Thái Lan, Malaysia, Philippines, Myanmar và Lào. Sự phân định rõ ràng của các bảng đấu đang tạo nên sức nóng ngay từ giai đoạn chuẩn bị.

Thay đổi mang tính lịch sử về thời gian tổ chức

Đáng chú ý, ASEAN Cup 2026 sẽ chứng kiến một thay đổi quan trọng về lịch thi đấu. Thay vì tổ chức vào dịp cuối năm như các kỳ đại hội trước, giải đấu đã được dời sang tháng 8. Quyết định này nhằm mục đích đồng bộ hóa với lịch thi đấu quốc tế của FIFA, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các câu lạc bộ nhả người, giúp các đội tuyển quốc gia có được lực lượng mạnh nhất.

Theo lộ trình đã công bố, giai đoạn vòng bảng sẽ bắt đầu từ ngày 24/7 đến ngày 8/8. Các trận bán kết và chung kết sẽ được tổ chức theo thể thức sân nhà - sân khách quen thuộc, diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 15/8 đến 26/8.